Экономика
РБКБизнес-центры предупредили о коллапсе из-за поправок об аренде
Собственники и управляющие коммерческой недвижимостью заявили о коллапсе в отрасли и в банковской сфере из-за законопроекта, который позволяет арендаторам в одностороннем порядке расторгать договор.
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с чего всё началось
Госдума утвердила в первом чтении законопроект о праве арендаторов — компаний или индивидуальных предпринимателей — на одностороннее расторжение договоров аренды без штрафов.Вести.Ruвчера в 09:15
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Взгляд.ру вчера в 12:54
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Коммерсантъ вчера в 08:01
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Наша версия 11 мая в 09:33
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Польша просчиталась в попытке помешать России с помощью Baltic Pipe
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Дождь вчера в 15:27
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РБК 11 мая в 11:24