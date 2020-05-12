с чего всё началось

Собственники и управляющие коммерческой недвижимостью заявили о коллапсе в отрасли и в банковской сфере из-за законопроекта, который позволяет арендаторам в одностороннем порядке расторгать договор.

Бизнес-центры предупредили о коллапсе из-за поправок об аренде

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Экономика Роман Абрамович выходит из леса RFP Group — крупнейшее лесопромышленное предприятие на Дальнем Востоке и один из лидеров по экспорту леса из России в страны Азии. 4

Политика Белый дом: Пенс решил пока не приближаться к Трампу Вице-президент США Майкл Пенс, в близком окружении которого выявили случай заражения коронавирусом, решил некоторое время избегать личных встреч с президентом страны Дональдом Трампом.

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Политика Архангельская область и Ненецкий автономный округ начнут объединение Предполагается, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский и Юрий Бездудный выступят с с совместным заявлением о начале объединения в окружном административном центре Нарьян-Маре после совещания, рассказал один из собеседников РБК. 25

Здоровье В США заявили о заниженной статистике по жертвам коронавируса Реальное число жертв заболевания коронавирусом в США может превышать официальную статистику, заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний страны Энтони Фаучи. 12

Спорт Сегодня празднует свой день рождения Алина Кабаева Кабаева не только пропала из поля зрения СМИ после того, как закончила спортивную карьеру, но даже не имеет официальных страниц в социальных сетях.

Экономика Сечин попросил у Путина господдержку для «Роснефти» Глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал меры господдержки для сохранения оптимального объема инвестиций компании. 2,4K

Общество В правительстве назвали условие открытия российских курортов Для внутреннего туризма могут открыть курорты Краснодарского края, Северного Кавказа и Крыма при условии снижения темпов роста заболеваемости COVID-19, а для этого граждане должны соблюдать ограничения, введенные из-за вируса. 1,4K

Политика «Проект»: Кремль планирует ввести голосование на выборах по почте В условиях карантина Центризбирком для «охраны здоровья граждан» сможет вводить голосование по почте, электронное голосование и другие формы проведения выборов вне избирательных участков. 2

Экономика На Украине пригрозили санкциями «дочке» Сбербанка В НБУ считают, что, поскольку в результате этой продажи у украинской "дочки" Сбербанка сменился конечный владелец, это нарушает украинское законодательство. 294

Общество ВТБ выявил мошенническую схему с ваучерами за отмененный авиарейс Мошенники начали использовать тему с возвратом авиабилетов с помощью ваучеров, чтобы получить доступ к персональным данным и картам банковских клиентов.