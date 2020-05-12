Экономика

РБКРБККомпании Абрамовича и Гуцериева предупредили о коллапсе офисного рынка

Под письмом подписались представители 11 компаний, владеющих и управляющих коммерческой недвижимостью общей площадью более 4 млн кв. м. Среди них структуры миллиардеров Романа Абрамовича, Михаила Гуцериева, Александра Клячина и других бизнесменов. РБК ознакомился с копией письма.
Читать в источнике
Комментировать176
с чего всё началось
Госдума утвердила в первом чтении законопроект
 о праве арендаторов — компаний или индивидуальных предпринимателей — на одностороннее расторжение договоров аренды без штрафов.
Вести.Ruвчера в 09:15

Подробнее о событии

Сектор коммерческой недвижимости продолжает борьбу с арендаторами площадей

BFM.ruвчера в 16:47

Ретейл просит дать право пострадавшим от пандемии компаниям расторгать аренду без штрафов

ТАССвчера в 14:15

Арендаторы смогут расторгать некоторые договора по-новому

The Penza Post10 мая в 10:40

Компании Абрамовича и Гуцериева предупредили о коллапсе офисного рынка

РБКвчера в 06:50

«Деловая Россия»: новые правила аренды многим помогут сохранить бизнес

РИА Новостивчера в 08:53

Арендаторам дают право расторгнуть договор аренды досрочно

Российская газетавчера в 07:40

Арендаторам могут разрешить расторгать договоры в одностороннем порядке

Гипер НН10 мая в 09:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7180 источников, обновлено в 01:59, Ашберн
Происшествия

В больницах столицы и Петербурга загорелись аппараты ИВЛ

Inc-news.ru вчера в 08:40
1,2K
Политика

Генсек ООН поддержал призыв Слуцкого отменить односторонние санкции

Генсек ООН Антониу Гутерреш поддержал обращение главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, адресованное парламентским организациям, политикам в США и Евросоюзе, о необходимости отмены односторонних санкций на фоне пандемии коронавируса.
РИА Новости 01:06
Политика

Архангельская область и Ненецкий автономный округ начнут объединение

Предполагается, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский и Юрий Бездудный выступят с с совместным заявлением о начале объединения в окружном административном центре Нарьян-Маре после совещания, рассказал один из собеседников РБК.
Ведомости вчера в 17:49
139
Политика

Пушков рассказал, как изменится мир после пандемии коронавируса

В пост-коронавирусном мире национальные государства укрепят свою роль и общественный вес, а глобализм ограничится объективными потребностями обществ, которые познали обе стороны этой доктрины, пишет сенатор Совфеда Алексей Пушков в своей статье для "Российской газеты".
РИА Новости 00:37
Кино

Певцов ответил на критику фильма «На Париж»

Piter.tv вчера в 08:27
239
Общество

В МГД сочли возможным начать первый этап снятия ограничений в Москве

Москва соответствует всем требованиям для первого этапа снятия ограничений, установленных из-за коронавируса, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.
РИА Новости вчера в 16:43
79
Космос

В США могут отложить миссию к спутнику Юпитера на два года

Вашингтон, 11 мая 2020, 07:30 — REGNUM Автоматическая миссия американского аэрокосмического агентства NASA Europa Clipper может отправиться к спутнику Юпитера — Европе — только в 2025 году.
REGNUM 11 мая в 00:30
Здоровье

В Гонконге впервые за 23 дня выявили новый местный случай COVID-19

Новый случай локального заражения коронавирусом выявили в Гонконге.
Известия 01:19
Политика

Украина пригрозила Турции лишением туристов из-за песни «Катюша»

Украинский посол в Турции Андрей Сибиха пригрозил, что страна может остаться без туристов из Украины после исполнения песни на курорте в Аланье в День Победы.
Газета.Ru вчера в 23:46
296
Авто

Автомобили Skoda снова подешевели на 300 тыс. рублей

Российские дилеры Skoda объявили акцию для желающих приобрести автомобили марки в мае. Максимальная выгода может составить 300 000 рублей.
Тарантас Ньюс 01:38
8
Шоу-бизнес

Наталья Еприкян сообщила о пополнении в семье

RuNews24.ru вчера в 14:18
8
Общество

Путин объявил о новых выплатах на детей

Российские семьи, в которых есть дети в возрасте до трех лет, смогут получить за апрель, май и июнь дополнительные выплаты.
РИА Новости 11 мая в 16:10
Общество

Саратовскую чиновницу отстранили после комментария о выплатах на детей

Исполняющую обязанности директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельсского района Саратовской области Лидию Бузовчук отстранили от должности после публикации комментария в одной из групп во «ВКонтакте», передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации района.
РБК вчера в 15:24
3,1K
Происшествия

СМИ сообщили о нападении на больницу в Кабуле

В Афганистане около одной из больниц в Кабуле произошел взрыв, после чего в здание госпиталя ворвались боевики, сообщает телеканал TOLOnews со ссылкой на очевидцев.
РБК вчера в 03:51
Происшествия

США приостановили развертывание российских аппаратов ИВЛ

Власти США примут решение об использовании аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) "Авента-М", предоставленных Россией, после выяснения причин возгорания в больнице Санкт-Петербурга, сообщила пресс-секретарь Федерального агентства США по чрезвычайным ситуациям (FEMA) Джанет Монтези.
Интерфакс вчера в 21:18
1,1K
Авто

Компания Toyota представит два новых гибрида 18 мая

В модельном ряду компании Toyota появятся два новых гибрида. Пока о них известно только то, что представят их 18 мая 2020 года.
За рулем Кубань вчера в 03:20
1
Кино

Дорожный триллер с Расселом Кроу станет первым фильмом в прокате после открытия кинотеатров

Кinomania вчера в 18:16
Гаджеты

Xiaomi презентует новый смартфон POCO F2 Pro

Крупнейший китайский производитель техники анонсировал выпуск новой модели смартфонов — POCO F2 Pro.
Экономика сегодня вчера в 11:29
8
Происшествия

В Москве в жилом доме на шоссе Энтузиастов обрушилось перекрытие

На востоке Москвы произошло обрушение одного из перекрытий в жилом доме по адресу: шоссе Энтузиастов 22/18.
Вести.Ru вчера в 23:02
31
Наука

Обнаружено подтверждение естественного происхождения вируса SARS-CoV-2

Live24 вчера в 11:56
6
Общество

Татьяна Навка и Дмитрий Песков заболели коронавирусом

Знаменитая российская фигуристка, олимпийская чемпионка Татьяна Навка заболела коронавирусом и оказалась в больнице вместе со своим супругом - пресс-секретарем президента России Владимира Путина Дмитрием Песковым, у которого также диагностировали COVID-19.
Газета.Ru вчера в 12:54
1,1K
Происшествия

ГИТ выявила виновников гибели рабочего АО «Управление отходами»

Государственная инспекция труда определила виновников гибели рабочего оператора шредера саратовского филиала АО "Управление отходами".
Взгляд-инфо 01:30
Происшествия

Экс-депутат Законодательного Собрания Дона найдена мертвой

В Ростове Наталью Кравченко нашли мертвой в собственном доме. Тело 60-летней женщины нашел ее сын в частном семейном доме.
Батайское время 10 мая в 11:02
149
Политика

Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в два раза уменьшить количество депутатов в России.
RT на русском 01:52
932
Происшествия

Якутского шамана Габышева увезли в психбольницу

Шамана Александра Габышева из Якутска, получившего известность после "похода" в Москву, принудительно отправили в психиатрическую больницу, сообщает правозащитная организация "Правозащита Открытки".
Интерфакс вчера в 08:14
483
Политика

Жириновский предложил отменить голосование по Конституции

В связи с пандемией коронавируса лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить общероссийское голосование по поправкам в Конституцию.
9111.ru вчера в 06:51
1,1K
Шоу-бизнес

Влад Соколовский заразился коронавирусом

Вокруг ТВ 11 мая в 19:22
12
Общество

Голикова спрогнозировала сроки возвращения РФ к нормальной жизни

В правительстве России считают, что эпидемическая ситуация постепенно стабилизируется, и жизнь вернется в привычное русло летом.
Российская газета вчера в 11:40
126
Игры

Sony представила бренд для внутренних студий PlayStation Studios

News.ru вчера в 09:39
Политика

Путин объявил о завершении нерабочего периода

Президент России Владимир Путин объявил о завершении нерабочего периода в стране.
Коммерсантъ 11 мая в 09:12
5,9K
Как работают Яндекс.Новости?
Главное