Экономика
РБККомпании Абрамовича и Гуцериева предупредили о коллапсе офисного рынка
Под письмом подписались представители 11 компаний, владеющих и управляющих коммерческой недвижимостью общей площадью более 4 млн кв. м. Среди них структуры миллиардеров Романа Абрамовича, Михаила Гуцериева, Александра Клячина и других бизнесменов. РБК ознакомился с копией письма.
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с чего всё началось
Госдума утвердила в первом чтении законопроект о праве арендаторов — компаний или индивидуальных предпринимателей — на одностороннее расторжение договоров аренды без штрафов.Вести.Ruвчера в 09:15
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Генсек ООН поддержал призыв Слуцкого отменить односторонние санкции
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Политика
Архангельская область и Ненецкий автономный округ начнут объединение
Предполагается, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский и Юрий Бездудный выступят с с совместным заявлением о начале объединения в окружном административном центре Нарьян-Маре после совещания, рассказал один из собеседников РБК.
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В пост-коронавирусном мире национальные государства укрепят свою роль и общественный вес, а глобализм ограничится объективными потребностями обществ, которые познали обе стороны этой доктрины, пишет сенатор Совфеда Алексей Пушков в своей статье для "Российской газеты".
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REGNUM 11 мая в 00:30
Здоровье
В Гонконге впервые за 23 дня выявили новый местный случай COVID-19
Новый случай локального заражения коронавирусом выявили в Гонконге.
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Украинский посол в Турции Андрей Сибиха пригрозил, что страна может остаться без туристов из Украины после исполнения песни на курорте в Аланье в День Победы.
Газета.Ru вчера в 23:46
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Автомобили Skoda снова подешевели на 300 тыс. рублей
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RuNews24.ru вчера в 14:18
Общество
Путин объявил о новых выплатах на детей
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Саратовскую чиновницу отстранили после комментария о выплатах на детей
Исполняющую обязанности директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельсского района Саратовской области Лидию Бузовчук отстранили от должности после публикации комментария в одной из групп во «ВКонтакте», передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации района.
РБК вчера в 15:24
Происшествия
СМИ сообщили о нападении на больницу в Кабуле
В Афганистане около одной из больниц в Кабуле произошел взрыв, после чего в здание госпиталя ворвались боевики, сообщает телеканал TOLOnews со ссылкой на очевидцев.
РБК вчера в 03:51
Происшествия
США приостановили развертывание российских аппаратов ИВЛ
Власти США примут решение об использовании аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) "Авента-М", предоставленных Россией, после выяснения причин возгорания в больнице Санкт-Петербурга, сообщила пресс-секретарь Федерального агентства США по чрезвычайным ситуациям (FEMA) Джанет Монтези.
Интерфакс вчера в 21:18
Авто
Компания Toyota представит два новых гибрида 18 мая
В модельном ряду компании Toyota появятся два новых гибрида. Пока о них известно только то, что представят их 18 мая 2020 года.
За рулем Кубань вчера в 03:20
Кино
Дорожный триллер с Расселом Кроу станет первым фильмом в прокате после открытия кинотеатров
Кinomania вчера в 18:16
Гаджеты
Xiaomi презентует новый смартфон POCO F2 Pro
Крупнейший китайский производитель техники анонсировал выпуск новой модели смартфонов — POCO F2 Pro.
Экономика сегодня вчера в 11:29
Происшествия
В Москве в жилом доме на шоссе Энтузиастов обрушилось перекрытие
На востоке Москвы произошло обрушение одного из перекрытий в жилом доме по адресу: шоссе Энтузиастов 22/18.
Вести.Ru вчера в 23:02
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Обнаружено подтверждение естественного происхождения вируса SARS-CoV-2
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Татьяна Навка и Дмитрий Песков заболели коронавирусом
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Происшествия
ГИТ выявила виновников гибели рабочего АО «Управление отходами»
Государственная инспекция труда определила виновников гибели рабочего оператора шредера саратовского филиала АО "Управление отходами".
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Экс-депутат Законодательного Собрания Дона найдена мертвой
В Ростове Наталью Кравченко нашли мертвой в собственном доме. Тело 60-летней женщины нашел ее сын в частном семейном доме.
Батайское время 10 мая в 11:02
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Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в России
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в два раза уменьшить количество депутатов в России.
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Якутского шамана Габышева увезли в психбольницу
Шамана Александра Габышева из Якутска, получившего известность после "похода" в Москву, принудительно отправили в психиатрическую больницу, сообщает правозащитная организация "Правозащита Открытки".
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Жириновский предложил отменить голосование по Конституции
В связи с пандемией коронавируса лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить общероссийское голосование по поправкам в Конституцию.
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Влад Соколовский заразился коронавирусом
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Голикова спрогнозировала сроки возвращения РФ к нормальной жизни
В правительстве России считают, что эпидемическая ситуация постепенно стабилизируется, и жизнь вернется в привычное русло летом.
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Игры
Sony представила бренд для внутренних студий PlayStation Studios
News.ru вчера в 09:39
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Путин объявил о завершении нерабочего периода
Президент России Владимир Путин объявил о завершении нерабочего периода в стране.
Коммерсантъ 11 мая в 09:12