с чего всё началось

Под письмом подписались представители 11 компаний, владеющих и управляющих коммерческой недвижимостью общей площадью более 4 млн кв. м. Среди них структуры миллиардеров Романа Абрамовича, Михаила Гуцериева, Александра Клячина и других бизнесменов. РБК ознакомился с копией письма.

Компании Абрамовича и Гуцериева предупредили о коллапсе офисного рынка

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