Экономика
РБКБизнес-центры предупредили о коллапсе из-за поправок об аренде
Представители индустрии коммерческой недвижимости, собственники и управляющие бизнес-центров и бизнес-парков (в портфеле которых более 4 млн кв. м недвижимости) выступают против готовящегося законопроекта.
Читать в источнике
Оценить755
с чего всё началось
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) попросили Госдуму ускорить принятие законопроекта, который предусматривает право арендатора в одностороннем порядке отказаться от договора аренды.РБК10 мая в 08:34
Подробнее о событии
Показать все источники
Арендаторам могут разрешить разрывать договоры в одностороннем порядке
Национальная служба новостей08 мая в 17:21
Автоматически обработано 7177 источников, обновлено в 05:51, Ашберн
Здоровье
В Саратовской области уменьшилось число коронавирусных больных на ИВЛ
За последние пять дней в Саратовской области с 32 до 24 уменьшилось число пациентов, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких.
FreeNews-Volga 05:36
Политика
США могут вывести пенсионные деньги из акций китайских компаний
Сегодня, 12 мая 2020 года, стало известно, что президент США Дональд Трамп хочет вывести средства федеральных пенсионных фондов из акций китайских компаний.
Саминвестор 05:15
Общество
В правительстве обозначили условия открытия российских курортов
Курорты в России откроются этим летом, если снизится темп распространения коронавируса - пояснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Газета.Ru вчера в 14:31
Политика
Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту
Как написала на своей странице в Instagram депутат Госдумы РФ от крымского региона, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская, у нее впервые состоялся диалог с украинским журналистом, передает "Россия 24".
Инфорос вчера в 14:09
Происшествия
При пожаре в Петербурге погибли пациенты из одной палаты
При пожаре в реанимации больницы Святого Георгия погибли больные из одной палаты, в соседних помещениях люди не пострадали, сообщил прокурор Петербурга Сергей Литвиненко.
Интерфакс 03:36
Общество
Лукашенко назвал ситуацию с коронавирусом в Белоруссии терпимой
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал терпимой ситуацию с коронавирусом в стране.
Lenta.ru 04:43
Общество
Семьям с детьми от трех лет разово выплатят 10 тыс. рублей
Коммерсантъ вчера в 09:57
Транспорт
Власти Москвы рассказали о системе, выявляющей авто без спецпропусков
Система "Карантин" позволяет точечно выявлять владельцев авто, у которых отсутствует спецпропуск для проезда по городу, рассказал журналистам руководитель дирекции фотовидеофиксации ЦОДД Евгений Леглер.
РИА Новости 03:54
Здоровье
В Красноярском крае отложили ослабление ограничений по коронавирусу
Дальнейшее ослабление ограничений в Красноярском крае отложено из-за вспышки COVID-19 на золотодобывающем предприятии на севере региона, заявил в своем обращении на сайте правительства региона губернатор края Александр Усс.
РИА Новости 05:11
Футбол
Саньоль: после финала ЧМ-2006 все были настроены против Зидана
Бывший игрок сборной Франции Вилли Саньоль поделился воспоминаниями о финальной игре чемпионата мира 2006 года против сборной Италии.
Газета.Ru 10 мая в 23:04
Политика
В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»
Резолюция с осуждением "нарушения прав человека в России" внесена в конгресс США, сообщила пресс-служба комитета по иностранным делам палаты представителей.
РИА Новости вчера в 16:09
Общество
В Госдуму внесен проект о наказании чиновников за хамство
В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий наказание чиновников за хамство.
Известия 04:56
Общество
Нидерланды продали Украине предназначенный к утилизации картофель
Ранее сообщалось, что в Нидерландах и Бельгии скопились более двух миллионов тонн картофеля из-за эпидемии коронавируса, которая остановила работу большинства предприятий по производству картошки фри.
Российская газета 03:59
Общество
Власти разъяснили, как получить выплату 10 тысяч рублей на ребенка
Более 22 миллионов детей попадают под единовременную выплату в 10 тысяч рублей в качестве меры поддержки, о которой заявил президент.
Телеканал 360° вчера в 13:32
Происшествия
В Красноярске насильника и его жертв накажут за нарушение самоизоляции
Красноярская полиция собрала материалы о нарушении режима самоизоляции в отношении мужчины, который подозревается в сексуальном насилии, а также в отношении двух его жертв, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской полиции.
РИА Новости 05:45
Политика
В Крыму назвали условия Климкина для «возвращения» полуострова бредом
Ранее Климкин назвал украинским СМИ два условия для того, чтобы "забрать" Крым обратно под украинскую юрисдикцию.
РИА Новости 02:13
Авто
Продажи новых автомобилей в России в апреле упали на 72%
Согласно прогнозу экспертов АЕБ, продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в 2020 году составят 1,72 млн единиц.
Известия 05:42
Интернет
Facebook закрыла Instagram «для бедных»
Приложение Instagram Lite для мобильных устройств, работающих под управлением операционной системы Android, было запущено Facebook два года назад.
iXBT.com 02:52
Политика
Премьер Украины заявил, что карантин в стране продлят после 22 мая
Карантин, объявленный на Украине в связи с пандемией коронавируса до 22 мая, будет продлен и после этой даты.
ТАСС 02:01
Общество
Брянские семьи с детьми получат несколько выплат
Город32 вчера в 09:44
Общество
Россия вышла на второе место по числу зараженных коронавирусом
Россия вышла на второе место по числу заболевших COVID-19, обогнав Испанию. На первом месте находятся США -- более 1,3 млн человек.
Коммерсантъ 03:36
Происшествия
В Челябинске полицейского обвиняют в изнасиловании задержанного резиновой дубинкой
На причастность к преступлению проверяют и других полицейских.
Znak.com 05:26
Шоу-бизнес
Бывший муж Лолиты признался, что мог общаться с кем угодно в браке
Пятый муж популярной российской певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов рассказал о подробностях отношений с ней в браке и заявил, что мог общаться с кем хотел.
Pravda.Ru 05:33
Гаджеты
Смартфон Huawei P30 Pro New Edition с сервисами Google стоит €749
Китайская компания Huawei, один из крупнейших в мире поставщиков телекоммуникационного оборудования, анонсировала смартфон P30 Pro New Edition, построенный на фирменной аппаратной платформе Kirin 980.
3DNews 03:32
Политика
Путин подписал указ о порядке продления ограничений из-за коронавируса
Президент России Владимир Путин подписал указ о порядке продления ограничений по коронавирусу, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости вчера в 09:55
Здоровье
Губернатор Свердловской области объяснил неполные выплаты врачам
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев разместил в своем Instagram вопрос врача-рентгенолога из Артемовска о причинах неполных выплат, причитающихся медикам, борющимся с COVID-19.
Солидарность вчера в 10:46
Политика
Давид Тодуа вступил в должность главы Липецкого района
Для голосования были предложены две кандидатуры – главы Большекузьминского сельсовета Липецкого района Натальи Мартыновой и исполняющего обязанности руководителя района Давида Тодуа.
Gorod48 05:23