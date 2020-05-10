Экономика
РИА НовостиВ Госдуме рекомендовали доработать проект о разрыве договора аренды
Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, предусматривающий особый порядок продления и расторжения в 2020 году некоторых договоров аренды недвижимости, но рекомендовал доработать его ко второму чтению, сообщили РИА Новости в комитете.
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с чего всё началось
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) попросили Госдуму ускорить принятие законопроекта, который предусматривает право арендатора в одностороннем порядке отказаться от договора аренды.РБК10 мая в 08:34
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Ретейл просит закон о разрыве аренды, ТЦ обещают дефолты на 2 трлн при его принятии
Собеседник10 мая в 09:31
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