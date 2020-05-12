Экономика
РБКБизнес-центры предупредили о коллапсе из-за поправок об аренде
Собственники и управляющие коммерческой недвижимостью заявили о коллапсе в отрасли и в банковской сфере из-за законопроекта, который позволяет арендаторам в одностороннем порядке расторгать договор.
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с чего всё началось
Госдума утвердила в первом чтении законопроект о праве арендаторов — компаний или индивидуальных предпринимателей — на одностороннее расторжение договоров аренды без штрафов.Вести.Ruвчера в 09:15
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Законопроект об одностороннем расторжении договоров аренды недвижимости прошел I чтение
Интерфаксвчера в 07:14
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Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ за январь-апрель снизилась на 21,6%
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Коммерсантъ 05:00
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Дмитрий Певцов поблагодарил тех, кто пожелал ему мучительной смерти
StarHit.ru вчера в 05:00
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Посол Украины пригрозил лишить Турцию туристов из-за песни «Катюша»
Анкара, 13 мая 2020, 09:08 — REGNUM Исполнение песни «Катюша» на концерте в честь Дня Победы в турецком городе Аланья является антиукраинской «провокацией», сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига на своей странице в социальной сети Twitter.
REGNUM 02:08
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В Петербурге льготники получат выплаты на покупку масок и перчаток
Каждый третий петербуржец получит 800 рублей из городского бюджета на покупку одноразовых масок и перчаток для индивидуальной защиты во время пандемии коронавируса.
Российская газета 02:57
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Под Петербургом на остановке нашли грудного ребенка
Как сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, обвиняемой по нему будет проходить женщина, которая бросила на автобусной остановке грудного ребенка.
Российская газета 03:49
Происшествия
Верховный суд Крыма возобновил дело о преступлениях нацистов
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Общество
В регионе количество заболевших коронавирусом превысило 800 человек
6 и 7 мая количество новых зараженных в регионе не превышало 20 человек.
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Набор параметров и облик двигателя для перспективного сверхзвукового гражданского самолёта сформированы.
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Поклонская впервые дала интервью журналисту из Украины
Газета.Ru 11 мая в 12:54
Авто
Новый Chevrolet Tahoe получит версию для полиции
Внешность Tahoe PPV слегка доработана в соответствии с требованиями полицейского управления: патрульный внедорожник получил уникальную переднюю облицовку, защитную пластину, отверстия для буксировочного крюка и комплект 20-дюймовых стальных колес с всесезонными покрышками.
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Комбинация трех препаратов в два раза сокращает длительность COVID-19
Комбинация из трех препаратов – интерферона бета-1b, лопинавир-ритонавира и рибавирина – были значительно эффективнее исключительного приема лопинавир-ритонавира у пациентов с легкой и средней формой COVID-19.
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«Победа» заявила о поэтапном возобновлении программы полётов по России
Лоукостер «Победа» поэтапно возобновляет программу полётов по России с 1 июня, сообщили в пресс-службе компании.
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В Госдуму внесли законопроект о расширении прав полицейских
В Государственную думу внесен правительственный законопроект, расширяющий права полицейских.
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Агробук вчера в 05:00
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Глава МИД РФ Сергей Лавров на открытии встречи в формате видеоконференции совета министров иностранных дел ШОС заявил, что власти США используют ситуацию с пандемией для того, чтобы навязать свое видение миропорядка.
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Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в России
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в два раза уменьшить количество депутатов в России.
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