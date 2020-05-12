Экономика

РБКРБКБизнес-центры предупредили о коллапсе из-за поправок об аренде

Собственники и управляющие коммерческой недвижимостью заявили о коллапсе в отрасли и в банковской сфере из-за законопроекта, который позволяет арендаторам в одностороннем порядке расторгать договор.
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с чего всё началось
Госдума утвердила в первом чтении законопроект
 о праве арендаторов — компаний или индивидуальных предпринимателей — на одностороннее расторжение договоров аренды без штрафов.
Вести.Ruвчера в 09:15

Подробнее о событии

Володин пообещал учесть мнение арендодателей при обсуждении нового закона

БН.ру03:30

Ретейл просит дать право пострадавшим от пандемии компаниям расторгать аренду без штрафов

ТАССвчера в 14:15

Володин пообещал найти оптимальное решение по проекту о договорах аренды

РИА Новостивчера в 10:16

Арендаторам дают право расторгнуть договор аренды досрочно

Российская газетавчера в 07:40

Компании Абрамовича и Гуцериева предупредили о коллапсе офисного рынка

РБКвчера в 06:50

Законопроект об одностороннем расторжении договоров аренды недвижимости прошел I чтение

Интерфаксвчера в 07:14

Госдума одобрила право арендатора досрочно расторгнуть договор без штрафов

Вести.Ruвчера в 09:15
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Происшествия

В России приостанавливается обращение аппаратов ИВЛ «Авента-М»

Москва, 13 мая 2020, 11:02 — REGNUM На территории России приостанавливается обращение аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», об этом 13 мая сообщили в Росздравнадзоре.
REGNUM 04:02
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Общество

Володин сообщил о пяти депутатах с коронавирусом

У пяти депутатов Госдумы выявлен коронавирус. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании.
Российская газета 05:35
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Общество

Заболеваемость пневмонией в Петербурге выросла в 5,5 раза

Показатель заболеваемости пневмонией в Петербурге вырос по сравнению со средним многолетним показателем.
Петербургский дневник 05:57
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Политика

Володин предложил Мурашко выступать в Госдуме без маски

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил министру здравоохранения Михаилу Мурашко во время правчаса выступать с трибуны без медицинской маски, так как трибуна находится на удаленном расстоянии от других участников заседания.
РИА Новости 05:51
Общество

Саратовскую чиновницу уволили за комментарий в соцсети

Лидию Бузовчук, исполняющую обязанности директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельского района Саратовской области, уволили с поста после комментария о материальной помощи для семей с детьми, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 04:53
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Финансы

Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ за январь-апрель снизилась на 21,6%

Чистая прибыль Сбербанка за январь-апрель текущего года снизилась на 21,6% — до 230,1 миллиарда рублей, следует из отчетности крупнейшего российского банка по РСБУ.
ПРАЙМ 03:23
Общество

СК получит данные хакеров, атаковавших сайт «Бессмертного полка»

Время Н 02:59
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Происшествия

Следствие отказалось переквалифицировать дело сестёр Хачатурян

Интерфакс 05:33
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Общество

Голикова спрогнозировала сроки возвращения России к нормальной жизни

Россияне смогут вернуться к привычной жизни, как было до пандемии коронавируса, летом, если будут соблюдать вводимые ограничения.
Известия вчера в 10:03
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Политика

Исполнительный директор «Нафтогаза» заявил о своем скором увольнении

Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что его уволят из компании.
Известия 05:44
Общество

На Кубани начнут принимать туристов

Санатории Кубани, имеющие медицинскую лицензию, могут возобновить работу и начать принимать туристов с 1 июня.
Lenta.ru вчера в 17:13
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Здоровье

Во Владимире нашли коронавирус у 71 сотрудника больницы скорой помощи

Ежедневно проходит обследование на COVID-19 как сотрудников больницы, так и вновь поступающих пациентов с признаками ОРВИ.
Коммерсантъ 05:00
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Кино

Дмитрий Певцов поблагодарил тех, кто пожелал ему мучительной смерти

StarHit.ru вчера в 05:00
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Политика

Посол Украины пригрозил лишить Турцию туристов из-за песни «Катюша»

Анкара, 13 мая 2020, 09:08 — REGNUM Исполнение песни «Катюша» на концерте в честь Дня Победы в турецком городе Аланья является антиукраинской «провокацией», сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига на своей странице в социальной сети Twitter.
REGNUM 02:08
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Общество

В Петербурге льготники получат выплаты на покупку масок и перчаток

Каждый третий петербуржец получит 800 рублей из городского бюджета на покупку одноразовых масок и перчаток для индивидуальной защиты во время пандемии коронавируса.
Российская газета 02:57
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Происшествия

Под Петербургом на остановке нашли грудного ребенка

Как сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, обвиняемой по нему будет проходить женщина, которая бросила на автобусной остановке грудного ребенка.
Российская газета 03:49
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Происшествия

Верховный суд Крыма возобновил дело о преступлениях нацистов

Верховный суд Республики Крым возобновил расследование дела о массовом уничтожении советских граждан нацистами на полуострове в период Великой Отечественной войны.
Известия 05:19
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Общество

В регионе количество заболевших коронавирусом превысило 800 человек

6 и 7 мая количество новых зараженных в регионе не превышало 20 человек.
РБК Калининград 03:35
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Общество

Определены параметры двигателя для нового российского самолёта

Набор параметров и облик двигателя для перспективного сверхзвукового гражданского самолёта сформированы.
RT на русском 11 мая в 20:49
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Политика

Поклонская впервые дала интервью журналисту из Украины

Газета.Ru 11 мая в 12:54
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Авто

Новый Chevrolet Tahoe получит версию для полиции

Внешность Tahoe PPV слегка доработана в соответствии с требованиями полицейского управления: патрульный внедорожник получил уникальную переднюю облицовку, защитную пластину, отверстия для буксировочного крюка и комплект 20-дюймовых стальных колес с всесезонными покрышками.
32CARS.ru 11 мая в 03:00
Наука

Комбинация трех препаратов в два раза сокращает длительность COVID-19

Комбинация из трех препаратов – интерферона бета-1b, лопинавир-ритонавира и рибавирина – были значительно эффективнее исключительного приема лопинавир-ритонавира у пациентов с легкой и средней формой COVID-19.
Хайтек+ 11 мая в 06:51
Общество

«Победа» заявила о поэтапном возобновлении программы полётов по России

Лоукостер «Победа» поэтапно возобновляет программу полётов по России с 1 июня, сообщили в пресс-службе компании.
RT на русском 04:10
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Происшествия

Уральский производитель ИВЛ прокомментировал возгорания в больницах

Известия вчера в 07:13
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Политика

Архангельская область и Ненецкий автономный округ начнут объединение

Ведомости вчера в 17:49
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Общество

В Госдуму внесли законопроект о расширении прав полицейских

В Государственную думу внесен правительственный законопроект, расширяющий права полицейских.
Коммерсантъ 04:16
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Экономика

Малому бизнесу спишут налоги за второй квартал года

Малому и среднему бизнесу, пострадавшему из-за коронавируса, спишут налоговые и страховые взносы за второй квартал года, сообщила пресс-служба Кремля по итогам совещания Президента РФ Владимира Путина.
Агробук вчера в 05:00
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Политика

Лавров: США используют пандемию, чтобы навязать свой миропорядок

Глава МИД РФ Сергей Лавров на открытии встречи в формате видеоконференции совета министров иностранных дел ШОС заявил, что власти США используют ситуацию с пандемией для того, чтобы навязать свое видение миропорядка.
РЕН ТВ 04:09
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Политика

В Facebook объяснили блокировку Instagram-аккаунта Кадырова

Газета.Ru 05:02
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Политика

Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в два раза уменьшить количество депутатов в России.
RT на русском 01:52
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