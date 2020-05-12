с чего всё началось

Собственники и управляющие коммерческой недвижимостью заявили о коллапсе в отрасли и в банковской сфере из-за законопроекта, который позволяет арендаторам в одностороннем порядке расторгать договор.

Бизнес-центры предупредили о коллапсе из-за поправок об аренде

Происшествия В России приостанавливается обращение аппаратов ИВЛ «Авента-М» Москва, 13 мая 2020, 11:02 — REGNUM На территории России приостанавливается обращение аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», об этом 13 мая сообщили в Росздравнадзоре. 579

Общество Володин сообщил о пяти депутатах с коронавирусом У пяти депутатов Госдумы выявлен коронавирус. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании. 153

Политика Володин предложил Мурашко выступать в Госдуме без маски Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил министру здравоохранения Михаилу Мурашко во время правчаса выступать с трибуны без медицинской маски, так как трибуна находится на удаленном расстоянии от других участников заседания.

Общество Саратовскую чиновницу уволили за комментарий в соцсети Лидию Бузовчук, исполняющую обязанности директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельского района Саратовской области, уволили с поста после комментария о материальной помощи для семей с детьми, сообщает ТАСС. 4,9K

Финансы Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ за январь-апрель снизилась на 21,6% Чистая прибыль Сбербанка за январь-апрель текущего года снизилась на 21,6% — до 230,1 миллиарда рублей, следует из отчетности крупнейшего российского банка по РСБУ.

Общество На Кубани начнут принимать туристов Санатории Кубани, имеющие медицинскую лицензию, могут возобновить работу и начать принимать туристов с 1 июня. 770

Политика Посол Украины пригрозил лишить Турцию туристов из-за песни «Катюша» Анкара, 13 мая 2020, 09:08 — REGNUM Исполнение песни «Катюша» на концерте в честь Дня Победы в турецком городе Аланья является антиукраинской «провокацией», сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига на своей странице в социальной сети Twitter. 660

Общество В Петербурге льготники получат выплаты на покупку масок и перчаток Каждый третий петербуржец получит 800 рублей из городского бюджета на покупку одноразовых масок и перчаток для индивидуальной защиты во время пандемии коронавируса. 433

Происшествия Под Петербургом на остановке нашли грудного ребенка Как сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, обвиняемой по нему будет проходить женщина, которая бросила на автобусной остановке грудного ребенка. 6

Происшествия Верховный суд Крыма возобновил дело о преступлениях нацистов Верховный суд Республики Крым возобновил расследование дела о массовом уничтожении советских граждан нацистами на полуострове в период Великой Отечественной войны. 1

Авто Новый Chevrolet Tahoe получит версию для полиции Внешность Tahoe PPV слегка доработана в соответствии с требованиями полицейского управления: патрульный внедорожник получил уникальную переднюю облицовку, защитную пластину, отверстия для буксировочного крюка и комплект 20-дюймовых стальных колес с всесезонными покрышками.

Наука Комбинация трех препаратов в два раза сокращает длительность COVID-19 Комбинация из трех препаратов – интерферона бета-1b, лопинавир-ритонавира и рибавирина – были значительно эффективнее исключительного приема лопинавир-ритонавира у пациентов с легкой и средней формой COVID-19.

Экономика Малому бизнесу спишут налоги за второй квартал года Малому и среднему бизнесу, пострадавшему из-за коронавируса, спишут налоговые и страховые взносы за второй квартал года, сообщила пресс-служба Кремля по итогам совещания Президента РФ Владимира Путина. 408