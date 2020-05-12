Экономика

РБКРБКБизнес-центры предупредили о коллапсе из-за поправок об аренде

Собственники и управляющие коммерческой недвижимостью заявили о коллапсе в отрасли и в банковской сфере из-за законопроекта, который позволяет арендаторам в одностороннем порядке расторгать договор.
Читать в источнике
Комментировать157
с чего всё началось
Госдума утвердила в первом чтении законопроект
 о праве арендаторов — компаний или индивидуальных предпринимателей — на одностороннее расторжение договоров аренды без штрафов.
Вести.Ru09:15

Подробнее о событии

Сектор коммерческой недвижимости продолжает борьбу с арендаторами площадей

BFM.ru16:47

Дума одобрила в I чтении законопроект о праве досрочного расторжения договоров аренды

Известия11:39

Ретейл просит дать право пострадавшим от пандемии компаниям расторгать аренду без штрафов

ТАСС14:15

Компании Абрамовича и Гуцериева предупредили о коллапсе офисного рынка

РБК06:50

Законопроект об одностороннем расторжении договоров аренды недвижимости прошел I чтение

Интерфакс07:14

«Деловая Россия»: новые правила аренды многим помогут сохранить бизнес

РИА Новости08:53

Ритейлеры и операторы услуг форсируют принятие закона об аренде

Коммерсантъвчера в 11:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7180 источников, обновлено в 18:03, Ашберн
Футбол

Московские клубы РПЛ не смогут провести оставшиеся матчи в столице

Исполком РФС, который состоится 15 мая, с большой долей вероятности не примет решение о судьбе сезона-2019/20 РПЛ.
Metaratings 13:03
Финансы

Курс доллара стал ниже 73 рублей впервые с 30 апреля

В последний раз курс доллара был ниже отметки в 73 руб. 30 апреля этого года.
Газета.Ru 09:36
68
Футбол

Президент Украинской ассоциации футбола находится под следствием УЕФА

Как сообщает источник, его деятельность расследует ФИФА и УЕФА.Сообщается, в 2017 году УАФ перевели 4,5 миллионов евро, которые предназначались для строительства академии.
Vprognoze.ru 02:52
Политика

Трамп поругался с журналисткой и прервал свой брифинг

Президент США Дональд Трамп на брифинге поругался с журналисткой из-за неудобного вопроса о росте количества смертей от последствий коронавируса в стране.
RT на русском 12:41
189
Общество

В Роскосмосе подтвердили контракт на доставку астронавта НАСА на МКС

Осенью 2020 года на пилотируемом корабле "Союз МС" один американский космонавт, кандидатура которого еще не определена, будет доставлен к Международной космической станции.
Российская газета 16:51
6
Политика

Заболевший коронавирусом Песков рассказал, когда общался с Путиным

Моя Москва.онлайн 11:45
Футбол

Максименко: не очень нравится, что нас с Дасаевым сравнивают

Вратарь «Спартака» Александр Максименко рассказал, что ему не нравятся сравнения с бывшим голкипером московского клуба Ринатом Дасаевым.
Чемпионат 17:45
Армия и оружие

Лидер Афганистана приказал силовикам перейти к борьбе с «Талибаном»

Президент Афганистана Ашраф Гани приказал силовым ведомствам страны перейти в режим наступательных действий против представителей радикального движения «Талибан» (запрещено в России).
Известия 11:56
1
Шоу-бизнес

Танцующий миллионер Джанлука Вакк скоро впервые станет папой

Миллионер Джанлука Вакк, которому уже за пятьдесят, не перестает удивлять публику.
Татарстан Сегодня вчера в 02:39
2
Музыка

Гитару Курта Кобейна выставили на торги почти за $1 млн

Piter.tv 04:04
9
Политика

На Украине захотели пересмотреть соглашение об ассоциации с ЕС

Вице-премьер Украины по вопросам евроатлантической интеграции Вадим Пристайко заявил о необходимости пересмотра соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.
Lenta.ru 02:56
17
Кино

Певцов ответил критикам фильма «На Париж»

Рамблер 16:17
176
Транспорт

На въездах в Москву стали останавливать только авто без пропусков

Известия 04:42
304
Общество

Санатории Кубани возобновят работу с 1 июня

С 1 июня возобновляют работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию.
Интерфакс 06:39
692
Киберспорт

Virtus.pro проиграла Team Liquid и вылетела с WePlay Pushka League

Metaratings вчера в 13:19
1
Технологии

Миллионы компьютеров оказались под угрозой из-за разъема Thunderbolt

Специалист в области информационной безопасности Бьорн Руйтенберг открыл новый способ получить данные с компьютеров на Windows, выпущенных до 2019 года и оснащенных разъемом Thunderbolt.
Российская газета вчера в 13:41
3
Наука

Врачи назвали особенности течения коронавируса у детей

Китайские ученые провели исследование и выяснили, что коронавирус у детей обычно проявляется иначе, чем у взрослых.
Волгоградская правда 07:49
Происшествия

РБК рассказал о двух версиях гибели миллиардера Босова

Правоохранительные органы рассматривают самоубийство и неосторожное обращение с оружием как две возможные версии смерти миллиардера Дмитрия Босова, сообщил источник РБК.
РИА Новости 10:41
101
Происшествия

При пожаре в больнице Петербурга погибли пациенты на ИВЛ

При пожаре в петербургской больнице Святого Георгия, работающей на прием пациентов с коронавирусом, скончались пятеро человек.
Компания 01:24
1,2K
Экономика

«Интер РАО» проведет ток на Таймыр

Коммерсантъ 07:01
1
Армия и оружие

В Минобороны рассказали об изоляторах для призывников с COVID-19

"Алгоритм действий при обнаружении у призывников коронавирусной инфекции в военных комиссариатах отработан, на сборных пунктах субъектов Российской Федерации подготовлены специальные изоляторы", - заявил Герасимов в интервью газете российских вооруженных сил "Красная звезда".
РИА Новости 17:36
1
Киберспорт

The Culling: Origins возвращается, но только на Xbox One

Игромания.ру 12:46
Музыка

Little Big исполнит на «Евровидении» новую версию UNO

В преддверии первого онлайн-концерта «Евровидения», трансляция которого состоится уже сегодня, 12 мая, стало известно, что Little Big исполнит акустическую версию своей песни.
Наша версия 13:39
13
Общество

Москвичи снова могут оформить цифровой пропуск по СМС

Москвичи снова могут оформить электронный пропуск для передвижения по городу, отправив СМС на номер 7377, пишет ТАСС со ссылкой на указ мэра.
Газета.Ru 12:23
239
Культура

Музыку к игре Assassin’s Creed Valhalla напишет композитор «Викингов»

Вашингтон, 12 мая 2020, 22:23 — REGNUM Композитор сериала «Викинги» Айнар Селвик, известный как Квитрафн, работает над созданием саундтрека Assassin's Creed Valhalla.
REGNUM 15:23
1
Общество

Тодоренко пожертвовала пострадавшим от насилия два миллиона рублей

Телеведущая Регина Тодоренко перевела в фонд помощи пострадавшим от насилия «Насилию.нет» два миллиона рублей.
Ридус 15:07
10
Армия и оружие

В ДНР заявили о 29 нарушениях перемирия со стороны ВСУ за сутки

Аргументы и Факты 09 мая в 18:38
3
Общество

Правительство утвердило правила получения выплат для семей с детьми

На дополнительные выплаты в размере пяти тысяч рублей ежемесячно с апреля по июнь 2020 года смогут претендовать российские семьи, которые имеют право на материнский капитал, а также семьи, в которых есть дети до трех лет.
News102.ru вчера в 17:27
3K
Происшествия

Мэра Инты подозревают в злоупотреблении полномочиями

Ларису Титовец подозревают в злоупотреблении полномочиями.
Известия 12:30
28
Политика

США признали военные успехи России в Сирии

Россия весьма успешна в военном смысле в Сирии, заявил спецпредставитель США по САР Джеймс Джеффри.
РИА Новости 13:32
18
Как работают Яндекс.Новости?
Главное