Экономика
РБКБизнес-центры предупредили о коллапсе из-за поправок об аренде
Собственники и управляющие коммерческой недвижимостью заявили о коллапсе в отрасли и в банковской сфере из-за законопроекта, который позволяет арендаторам в одностороннем порядке расторгать договор.
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Думаю, мы прекрасно понимаем, что спор между владельцами крупнейших торговых центров и торговыми сетями вряд ли можно считать спором самых обездоленных людей на свете. Тем не менее, эти вопросы касаются интересов миллионов людей.
с чего всё началось
Госдума утвердила в первом чтении законопроект о праве арендаторов — компаний или индивидуальных предпринимателей — на одностороннее расторжение договоров аренды без штрафов.Вести.Ruвчера в 09:15
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Общество
Минпросвещения перенесло сроки ЕГЭ
Минпросвещения решило перенести сдачу Единого госэкзамена в России с 8 июня на более поздний срок.
BFM.ru 06:21
Общество
Правительство расширило перечень пострадавших от коронавируса отраслей
Правительство расширило перечень отраслей, пострадавших от распространения коронавируса, изменения опубликованы на сайте кабмина.
Ведомости 04:51
Общество
В Уфе стали известны первые результаты проверки в социальном приюте
Уфа, 13 мая 2020, 11:02 — REGNUM Руководителя социального приюта в Уфе подозревают в некачественном подборе сотрудников учреждения, в котором был заснят оскорбляющий воспитанников ролик.
REGNUM 06:55
Кино
Певцов ответил на критику фильма «На Париж»
Piter.tv вчера в 08:27
Общество
Запущен сервис по оформлению выплаты на детей в 10 тысяч рублей
На сайте госуслуг появился сервис для оформления единовременной выплаты на ребенка от трех до 16 лет в связи с пандемией коронавируса, сообщили РИА Новости в Минкомсвязи.
РИА Новости вчера в 15:39
Общество
В Гидрометцентре пообещали «неоднородное» лето
РБК вчера в 01:24
Общество
Минстрой предложил увеличить число льготников по оплате услуг ЖКХ
Как стало известно СМИ, Минстрой предложил снизить максимальную долю расходов на оплату ЖКУ в доходе семьи до 15% по всей стране.
Наша версия вчера в 10:47
Игры
Halo 2: Anniversary вышла на PC
Ремастер оригинальной Halo 2 под названием Anniversary вышел на PC.
Cyber.sports.ru 03:23
Здоровье
В Архангельской области коронавирусом заболели еще 19 человек
RuNews24.ru 02:26
Общество
Жителей России предупредили о природных катаклизмах летом
Москва, 13 мая 2020, 10:40 — REGNUM В России летом 2020 года может возрасти количество природных катаклизмов — ожидаются ураганы, смерчи, ливни, а в ряде регионов засуха.
REGNUM 03:40
Экономика
Путин предложил списать малому бизнесу налоги за второй квартал
Президент РФ Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал налоги и страховые взносы для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса.
РИА Новости 11 мая в 10:09
Происшествия
Ставшие причиной пожаров аппараты ИВЛ произведены на одном заводе
По мнению экспертов, причиной возгорания аппарата ИВЛ в московской больнице стало короткое замыкание, от которого и вспыхнул кислород.
ТВ Центр вчера в 05:11
Армия и оружие
Историк рассказал об аресте генерала Власова в 1945 году
Летом 1942 года армия оказалась в окружении, Власов попал в плен и добровольно перешел на сторону Третьего рейха.
РИА Новости 11 мая в 18:19
Общество
Голикова: 11 регионов России могут снять ограничения по карантину
Коэффициент распространения коронавируса в России в среднем равен единице, говорила вице-премьер, но в каждом регионе по отдельности он может быть разным.
RuNews24.ru 11 мая в 12:24
Политика
Аккаунт Кадырова в Instagram снова заблокировали
Интерфакс 05:10
Политика
Исполнительный директор «Нафтогаза» заявил о своем скором увольнении
Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что его уволят из компании.
Известия 05:44
Происшествия
В России приостановили использование ряда аппаратов ИВЛ «Авента-М»
Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) «Авента-М», произведённых с 1 апреля 2020 года.
RT на русском 03:53
Общество
В Дептрансе Москвы опровергли информацию о продаже масок с наценкой
"Сегодня BBC опубликовали информацию о закупке масок и перчаток Московским метрополитеном и Мосгортрансом, которая не является корректной", – говорится в сообщении.
Москва 24 вчера в 12:51
Общество
На Ставрополье коллектив интерната пожаловался на отсутствие медпомощи
Ставрополь, 13 мая 2020, 13:03 — REGNUM Сотрудники закрытого на карантин психоневрологического интерната с круглосуточным проживанием инвалидов в Новоселицком районе Ставрополья пожаловались на недостаточную медицинскую помощь при работе с постояльцами, заразившимися коронавирусом.
REGNUM 06:03
Общество
Саратовскую чиновницу отстранили из-за комментария о выплатах на детей
RT на русском вчера в 16:57
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара увеличился на 28 копеек — до 73,68 рубля. Курс евро вырос на 18 копеек и составил 79,74 рубля.
RT на русском вчера в 03:01
Общество
Мурашко рассказал, когда появятся первые вакцины от коронавируса
По словам министра, первые препараты для вакцинации против коронавируса могут появиться в конце июля.
RT на русском 06:48
Шоу-бизнес
Сергей Жигунов ушел от жены к копии Анастасии Заворотнюк
Знаменитый российский актер Сергей Жигунов ушел от законной жены Веры Новиковой к копии Анастасии Заворотнюк.
Актуальные Новости 00:29
Здоровье
Более 80% предприятий возобновили работу в Вологодской области
С 12 мая начали работать предприятия промышленности, строительства, отраслей лесного и сельского хозяйства и обеспечивающие их деятельность организации, а также некоторые направления розничной торговли непродовольственными товарами и бесконтактной сферы услуг.
СеверИнфо 05:07
Общество
Россияне стали чаще умирать от употребления алкоголя
Число смертей от употребления алкоголя в РФ начало расти, можно подумать о повышении возраста продажи спиртного до 21 года, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
РИА Новости 07:08
Наука
Подтверждение естественного происхождения вируса SARS-CoV-2 найдено
ToDay News Ufa вчера в 09:27
Экономика
Ростуризм подготовит план поэтапного выхода отрасли из карантина
Ростуризм подготовит план по поэтапному выходу туристической отрасли из карантинных мер.
Газета.Ru 05:08