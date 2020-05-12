с чего всё началось

Думаю, мы прекрасно понимаем, что спор между владельцами крупнейших торговых центров и торговыми сетями вряд ли можно считать спором самых обездоленных людей на свете. Тем не менее, эти вопросы касаются интересов миллионов людей.

Собственники и управляющие коммерческой недвижимостью заявили о коллапсе в отрасли и в банковской сфере из-за законопроекта, который позволяет арендаторам в одностороннем порядке расторгать договор.

Бизнес-центры предупредили о коллапсе из-за поправок об аренде

Общество Минпросвещения перенесло сроки ЕГЭ Минпросвещения решило перенести сдачу Единого госэкзамена в России с 8 июня на более поздний срок. 223

Общество В Уфе стали известны первые результаты проверки в социальном приюте Уфа, 13 мая 2020, 11:02 — REGNUM Руководителя социального приюта в Уфе подозревают в некачественном подборе сотрудников учреждения, в котором был заснят оскорбляющий воспитанников ролик. 41

Общество Запущен сервис по оформлению выплаты на детей в 10 тысяч рублей На сайте госуслуг появился сервис для оформления единовременной выплаты на ребенка от трех до 16 лет в связи с пандемией коронавируса, сообщили РИА Новости в Минкомсвязи. 3,2K

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Общество Жителей России предупредили о природных катаклизмах летом Москва, 13 мая 2020, 10:40 — REGNUM В России летом 2020 года может возрасти количество природных катаклизмов — ожидаются ураганы, смерчи, ливни, а в ряде регионов засуха. 611

Экономика Путин предложил списать малому бизнесу налоги за второй квартал Президент РФ Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал налоги и страховые взносы для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса. 408

Общество Голикова: 11 регионов России могут снять ограничения по карантину Коэффициент распространения коронавируса в России в среднем равен единице, говорила вице-премьер, но в каждом регионе по отдельности он может быть разным. 722

Общество На Ставрополье коллектив интерната пожаловался на отсутствие медпомощи Ставрополь, 13 мая 2020, 13:03 — REGNUM Сотрудники закрытого на карантин психоневрологического интерната с круглосуточным проживанием инвалидов в Новоселицком районе Ставрополья пожаловались на недостаточную медицинскую помощь при работе с постояльцами, заразившимися коронавирусом. 2

Финансы Рубль снижается к доллару и евро Курс доллара увеличился на 28 копеек — до 73,68 рубля. Курс евро вырос на 18 копеек и составил 79,74 рубля. 82

Шоу-бизнес Сергей Жигунов ушел от жены к копии Анастасии Заворотнюк Знаменитый российский актер Сергей Жигунов ушел от законной жены Веры Новиковой к копии Анастасии Заворотнюк.

Здоровье Более 80% предприятий возобновили работу в Вологодской области С 12 мая начали работать предприятия промышленности, строительства, отраслей лесного и сельского хозяйства и обеспечивающие их деятельность организации, а также некоторые направления розничной торговли непродовольственными товарами и бесконтактной сферы услуг. 2