Экономика
РИА НовостиБизнес-объединения попросили запустить новые программы по лизингу
Большая четверка бизнес-объединений - Торгово-промышленная палата РФ, "Опора России", "Деловая Россия" и Российский союз промышленников и предпринимателей - в коллективном письме к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину попросила ввести новые льготные лизинговые программы для различных отраслей.
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Бизнес попросил правительство отменить НДФЛ с зарплат 80% работающих россиян
Московский Комсомолец30 апреля в 13:44
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 21:03, Ашберн
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В Благовещенск прибыл спецрейс с вернувшимися из Шанхая россиянами
Всех вернувшихся из Китая осмотрели медики. В аэропорту Благовещенска проведут дополнительную дезинфекцию.
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