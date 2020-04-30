Экономика
КоммерсантъБизнес-объединения предложили ввести мораторий на налоги физлиц
Представители организаций направили письмо премьеру Михаилу Мишустину, сообщает ТАСС. «Ввести мораторий на налоговые выплаты для физических лиц, включая НДФЛ с заработных плат, не превышающих пять МРОТ в месяц»,— предлагают авторы письма правительству.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Бизнес-объединения РФ просят разрешить деятельность заведений на открытом воздухе с 12 мая
Будущее России. Национальные проекты30 апреля в 10:45
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 14:52, Ашберн
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru вчера в 09:03
Общество
Выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» сняли с эфира «России 24»
Москва, 2 мая 2020, 19:31 — REGNUM Выпуск авторской программы кинорежиссера Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», показ которого был запланирован на 2 и 3 мая на телеканале «Россия 24», снят с эфира.
REGNUM 12:31
Шоу-бизнес
Актриса Татьяна Васильева заразилась коронавирусом
RT на русском 10:36
Шоу-бизнес
Барановскую возмутили нападки Аршавина на сына Рудковской
Телеведущую возмутили нападки ее бывшего возлюбленного на маленького сына Рудковской.
ФАН 09:12
Политика
Песков рассказал об охране здоровья Путина
«Разумеется, в эти дни, особенно в том, что касается главы государства, охрана здоровья и так максимально высокая», — сообщил представитель Кремля, отвечая на вопрос о возможности усиления мер предосторожности в связи с заражением коронавирусом премьер-министра Михаила Мишустина.
Дождь вчера в 11:00
Футбол
Де Брюйне может уйти из «Манчестер Сити» из-за еврокубкового бана
Ранее УЕФА отстранила «Манчестер Сити» от выступлений в еврокубковых турнирах на два года за нарушение правил финансового фейр-плей.
Metaratings 14:35
Общество
Минздрав выступил против резкого снятия ограничений из-за коронавируса
Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что введенные меры по профилактике коронавируса и режим самоизоляции после прохождения пика заболеваемости отменять нельзя.
Lenta.ru 05:31
Здоровье
Озерчан попросили заботиться о своем здоровье и оставаться дома
Светлана Полторакова, заведующая детской поликлиникой Озёрской ЦРБ, призвала озерчан заботиться о своем здоровье и оставаться дома.
Заря Озёры 13:32
Политика
Трамп пригрозил Китаю новыми пошлинами на товары из КНР
Президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме заявил, что его администрация может ввести новые пошлины на китайские товары.
Комсомольская правда 30 апреля в 18:45
Общество
Опубликованы первые за 20 дней фото Ким Чен Ына
Официальный печатный орган Трудовой партии Кореи опубликовал фотографии северокорейского лидера Ким Чен Ына, сделанные во время его первого за последние 20 дней появления на публике.
RT на русском вчера в 20:23
Общество
Собянин заявил о европейском сценарии развития коронавируса в России
В России развивается европейский вариант развития ситуации с коронавирусом. Об этом 2 мая заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Известия 06:49
Общество
Попова допустила усиление ограничительных мер после 12 мая
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что если жители России не будут соблюдать режим самоизоляции в майские праздники, то не исключено, что после 12 мая его придется ужесточать.
Профиль вчера в 07:58
Общество
Стало известно, когда в брянских школах закончится учебный год
Из-за пандемии коронавируса учебный год в брянских школах закончится досрочно.
БрянскToday 30 апреля в 14:59
Общество
Никита Михалков обвинил Билла Гейтса в желании чипировать человечество
Российский режиссер Никита Михалков считает, что миллиардер и филантроп Билл Гейтс хочет чипировать всех людей планеты.
Газета.Ru 13:34
Политика
В РПЦ выступили против изображения Сталина в храме Вооружённых сил
Русская Планета вчера в 12:59
Армия и оружие
Минобороны сдало в эксплуатацию шесть медицинских центров
Военное дело 30 апреля в 06:10
Общество
Борис Джонсон назвал сына в честь врачей, спасших ему жизнь
Как поделилась в Instagram-аккаунте невеста премьера Кэрри Саймондс, новорождённый получил имя в честь двух прадедов (Уилфред – в честь дедушки Джонсона и Лори – в честь дедушки Саймондс).
Газета Metro 09:56
Здоровье
Проценко рассказал, как переболел коронавирусом
Газета.Ru 12:01
Общество
Семь населенных пунктов Нижегородской области закрыли на карантин
В семи населенных пунктах Нижегородской области введен карантин до устранения угрозы распространения коронавируса COVID-19.
Российская газета 14:40
Происшествия
В Одессе почтили память погибших в Доме профсоюзов
В Одессе сотни людей, несмотря введённый из-за коронавируса на карантин, вышли на улицы почтить память жертв трагедии в Доме профсоюзов.
RT на русском 14:35
Политика
Посол Украины в Берлине отказался возлагать цветы с послом России
Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался принять участие в церемонии возложения цветов павшим советским воинам из-за присутствия посла России Сергея Нечаева, пишет газета Tagesspiegel.
Известия вчера в 18:42
Общество
Франция продлевает режим ЧС до 24 июля
Чрезвычайная ситуация (ЧС) в области здравоохранения во Франции будет продлена до 24 июля.
Коммерсантъ 09:22
Политика
Песков опроверг сообщения о возможном уходе Мишустина с поста премьера
Напомним, вчера в ходе видеоконференции Мишустин сообщил президенту, что заразился коронавирусом.
Инфорос вчера в 02:08
Происшествия
Суд отказался арестовывать мужчину, напавшего на полицейского в Москве
Перовский суд Москвы отказался арестовывать мужчину, напавшего на патрулирующего полицейского при проверке документов, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 13:32
Наука
Описан новый способ лечения коронавируса
Американские ученые из Школы медицины Кека при Университете Южной Калифорнии проанализировали иммунный ответ организма на заражение.
Российская газета 11:05
Общество
Власти Сочи рекомендовали отелям не открывать бронь с 1 июня
Запрет на бронирование в любых местах размещения в Сочи может быть продлен, поэтому отелям рекомендуется не открывать бронь с 1 июня, сообщается на сайте администрации Сочи.
Rambler News Service 13:09
Шоу-бизнес
«Выкарабкалась из страшной ситуации»: Бабкина рассказала о своей болезни
Бабкина призналась, что болезнь стала для нее "очень сложным и тяжелым испытанием", пройти через которое она никому не пожелает.
РИА Новости 09:40