Представители организаций направили письмо премьеру Михаилу Мишустину, сообщает ТАСС. «Ввести мораторий на налоговые выплаты для физических лиц, включая НДФЛ с заработных плат, не превышающих пять МРОТ в месяц»,— предлагают авторы письма правительству.

Политика Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным. 9,4K

Политика Песков рассказал об охране здоровья Путина «Разумеется, в эти дни, особенно в том, что касается главы государства, охрана здоровья и так максимально высокая», — сообщил представитель Кремля, отвечая на вопрос о возможности усиления мер предосторожности в связи с заражением коронавирусом премьер-министра Михаила Мишустина. 3,3K

Футбол Де Брюйне может уйти из «Манчестер Сити» из-за еврокубкового бана Ранее УЕФА отстранила «Манчестер Сити» от выступлений в еврокубковых турнирах на два года за нарушение правил финансового фейр-плей.

Общество Минздрав выступил против резкого снятия ограничений из-за коронавируса Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что введенные меры по профилактике коронавируса и режим самоизоляции после прохождения пика заболеваемости отменять нельзя. 59

Политика Трамп пригрозил Китаю новыми пошлинами на товары из КНР Президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме заявил, что его администрация может ввести новые пошлины на китайские товары. 17

Общество Опубликованы первые за 20 дней фото Ким Чен Ына Официальный печатный орган Трудовой партии Кореи опубликовал фотографии северокорейского лидера Ким Чен Ына, сделанные во время его первого за последние 20 дней появления на публике.

Общество Попова допустила усиление ограничительных мер после 12 мая Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что если жители России не будут соблюдать режим самоизоляции в майские праздники, то не исключено, что после 12 мая его придется ужесточать. 2,3K

Общество Борис Джонсон назвал сына в честь врачей, спасших ему жизнь Как поделилась в Instagram-аккаунте невеста премьера Кэрри Саймондс, новорождённый получил имя в честь двух прадедов (Уилфред – в честь дедушки Джонсона и Лори – в честь дедушки Саймондс). 2

Происшествия В Одессе почтили память погибших в Доме профсоюзов В Одессе сотни людей, несмотря введённый из-за коронавируса на карантин, вышли на улицы почтить память жертв трагедии в Доме профсоюзов. 6

Политика Посол Украины в Берлине отказался возлагать цветы с послом России Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался принять участие в церемонии возложения цветов павшим советским воинам из-за присутствия посла России Сергея Нечаева, пишет газета Tagesspiegel. 535

Общество Франция продлевает режим ЧС до 24 июля Чрезвычайная ситуация (ЧС) в области здравоохранения во Франции будет продлена до 24 июля.

Наука Описан новый способ лечения коронавируса Американские ученые из Школы медицины Кека при Университете Южной Калифорнии проанализировали иммунный ответ организма на заражение. 5