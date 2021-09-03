Подразделение получило подзаголовок RED, оно будет заниматься разработкой неанонсированного кроссплатформенного free-to-play проекта на движке Unreal Engine 4. Помимо работы над новинкой, сотрудники студии будут поддерживать существующие франшизы Wargaming, а также новые тайтлы в экосистеме компании.
Как рассказала главный внештатный кардиолог Минздрава РТ, заместитель главврача горбольницы №7 Зульфия Ким, каждый 3-й новый пациент кардиологии, в том числе среди молодого населения, впервые столкнулся с проблемами с сердцем после перенесенного коронавируса.