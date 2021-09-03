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Бизнес-омбудсмен Борис Титов назвал высокую ставку тормозом для восстановления экономики

Поддержание ЦБ высокой ключевой ставки тормозит развитие российской экономики.
Lenta.ru
Ключевая ставка в настоящее время составляет 6,5% годовых.
РИА Новости
Высокие налоги для бизнеса также являются негативным фактором для экономики России.
Экономика сегодня
"Еще одна проблема – налоги высокие, высокая цена на электроэнергию для российских предприятий – сегодня уже выше, чем в Америке, всегда высокие процентные ставки по кредитам", - добавил он.
РИА Новости

С чего всё началось

Бизнес-омбудсмен Титов: поддержание ЦБ высокой ключевой ставки снижает рост экономики
Поддержание ЦБ высокой ключевой ставки снижает рост российской экономики, заявил в интервью РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.
РИА Новости09:26

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Омбудсмен Титов назвал высокую ставку ЦБ негативным фактором для бизнеса
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