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Титов предложил ввести в России «умную налоговую систему»

Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов предложил реализовать в России принципы умной налоговой системы (smart taxes).
Lenta.ru
Действующую налоговую систему Титов охарактеризовал как «бомбардировочную».
Lenta.ru
Smart taxes включается в себя девять принципов, которые необходимо положить в основу налоговой системы, объяснил глава экспертного центра при уполномоченном при президенте РФ по защите прав предпринимателей Антон Свириденко.
Реальное время
Компенсировать выпадающие доходы планируется через прогрессивную шкалу НДФЛ, через матричный налог на прибыль, когда ставки зависят от отрасли.
Бизнес.Ру

С чего всё началось

Титов предложил внедрить в России принципы smart taxes
Как уточнил руководитель экспертного центра при уполномоченном при президенте РФ по защите прав предпринимателей Антон Свириденко, smart taxes - это девять основных принципов, "которые должны быть положены в основу налоговой системы".
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Титов предложил ввести в России «умную налоговую систему»
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