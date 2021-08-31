Smart taxes включается в себя девять принципов, которые необходимо положить в основу налоговой системы, объяснил глава экспертного центра при уполномоченном при президенте РФ по защите прав предпринимателей Антон Свириденко.
Как уточнил руководитель экспертного центра при уполномоченном при президенте РФ по защите прав предпринимателей Антон Свириденко, smart taxes - это девять основных принципов, "которые должны быть положены в основу налоговой системы".
Авторы исследования, специалисты из Гарвардской школы права, приходят к выводу, что автономные электромобили «могут значимо повысить, а не снизить, потребление энергии и эмиссию, которые провоцируют климатические изменения», пишет Verge.
Ставки на усиление доллара, вероятно, будут урезаны после Джексон-Хоул График индекса доллара интервалами в 60 минут Спекулянты сделали ставку на укрепление доллара перед симпозиумом ФРС в Джексон-Хоуле в пятницу, но эти позиции, вероятно, изменились после саммита, сообщает ING.