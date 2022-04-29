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Бизнес-омбудсмен Титов призвал Россию не полагаться в импортозамещении только на Китай

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что проводить импортозамещение с упором на взаимодействие только с Китаем нельзя, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru
Даже на фоне всего политического сотрудничества в двусторонних экономических отношениях Москвы и Пекина существует ряд проблем.
Общественная служба новостей
"У нас при всем высочайшем политико-дипломатическом сотрудничестве с Пекином хватает своих проблем в области экономической", - заметил он.
РИА Новости
По итогам 2021 года товарооборот Китая и США вырос на 28,7% до 755,645 миллиарда долларов, тогда как российско-китайский товарооборот за тот же период составил 146,887 миллиарда долларов.
РИА Новости

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Титов заявил, что в импортозамещении нельзя уповать на один лишь Китай
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