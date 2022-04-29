News.ruБизнес-омбудсмен Титов призвал Россию не полагаться в импортозамещении только на КитайВ нынешних условиях руководство России в вопросах импортозамещения не должно рассчитывать только на КНР.Общественная служба новостейДаже на фоне всего политического сотрудничества в двусторонних экономических отношениях Москвы и Пекина существует ряд проблем.Общественная служба новостей«У нас при всем высочайшем политико-дипломатическом сотрудничестве с Пекином хватает своих проблем в области экономической», — заметил он.Украина.руПо итогам 2021 года товарооборот Китая и США вырос на 28,7% до 755,645 миллиарда долларов, тогда как российско-китайский товарооборот за тот же период составил 146,887 миллиарда долларов.Украина.руЧитать далееСвернутьSIA.ruSIA.ruИА Красная ВеснаГазета.RuПодробнее о событииБорис Титов: не надо стремиться заместить сто процентов импортаРИА Новости03:00Титов заявил, что в импортозамещении нельзя уповать на один лишь КитайИА Красная Весна00:13Титов: России в вопросах импортозамещения нельзя рассчитывать только на КитайОбщественная служба новостей21:31Бизнес-омбудсмен Титов призвал Россию не полагаться в импортозамещении только на КитайNews.ru22:06Титов предупредил о риске замыкания импортозамещения только на КитаеГазета.Ru21:29Показать ещёОценить40Поделиться