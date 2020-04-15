Экономика

Право.руПраво.руБизнес-омбудсмен: беспроцентные кредиты на выплату зарплат не работают

15 апреля Борис Титов, уполномоченный по защите прав предпринимателей, заявил, что в 83% случаев банки отказывают в выдаче кредита под 0% на выплату зарплаты сотрудникам. Об этом говорят данные «контрольной закупки», в которой участвовали 158 бизнесменов из 29 российских регионов, передаёт РБК.
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Титов назвал неработающей систему выдачи кредитов под 0% на зарплаты

Механизм выдачи беспроцентных кредитов малому и среднему бизнесу для выплаты зарплат сотрудникам в период пандемии коронавируса и карантинных ограничений пока практически не работает. Об этом заявил бизнес-омбудсмен Борис Титов на пресс-конференции.
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