Экономика
Право.руБизнес-омбудсмен: беспроцентные кредиты на выплату зарплат не работают
15 апреля Борис Титов, уполномоченный по защите прав предпринимателей, заявил, что в 83% случаев банки отказывают в выдаче кредита под 0% на выплату зарплаты сотрудникам. Об этом говорят данные «контрольной закупки», в которой участвовали 158 бизнесменов из 29 российских регионов, передаёт РБК.
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с чего всё началось
Механизм выдачи беспроцентных кредитов малому и среднему бизнесу для выплаты зарплат сотрудникам в период пандемии коронавируса и карантинных ограничений пока практически не работает. Об этом заявил бизнес-омбудсмен Борис Титов на пресс-конференции.РБК06:26
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Бизнес-омбудсмен: «Беспроцентные кредиты для выплаты зарплат одобрены только 0,7% предприятий»
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