Экономика

Российская газетаРоссийская газетаБизнес-омбудсмен предложил Мишустину откорректировать Налоговый кодекс

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов направил председателю правительства Михаилу Мишустину предложения по внесению поправок в Налоговый кодекс РФ. Они рассчитаны на повышение востребованности специальных налоговых режимов у малого и среднего бизнеса.
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Konkurent.ru01 марта в 19:48

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ТАСС01 марта в 17:02

Бизнес-омбудсмен предложил Мишустину откорректировать Налоговый кодекс

Российская газета01 марта в 16:01
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