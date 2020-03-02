Экономика
Российская газетаБизнес-омбудсмен предложил Мишустину откорректировать Налоговый кодекс
Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов направил председателю правительства Михаилу Мишустину предложения по внесению поправок в Налоговый кодекс РФ. Они рассчитаны на повышение востребованности специальных налоговых режимов у малого и среднего бизнеса.
Читать в источнике
Оценить31
Подробнее о событии
Показать все источники
Бизнес-омбудсмен предложил Мишустину откорректировать Налоговый кодекс
Российская газета01 марта в 16:01
Автоматически обработано 7095 источников, обновлено в 18:49, Ашберн
Биатлон
МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными
Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Футбол
Россия в Лиге наций сыграет с Сербией, Турцией и Венгрией
Соперниками сборной России по футболу в Лиге наций UEFA стали команды Сербии, Турции и Венгрии. Жеребьевка прошла в Амстердаме.
Происшествия
Замглавы иркутского Россельхознадзора съел бумагу при задержании
Заместитель главы Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия Владимир Журавлев, арестованный по обвинению во взяточничестве, съел при задержании бумагу с цифрами.
Музыка
Россию на Евровидении-2020 представит группа Little Big
Общество
Собянин объявил о госпитализации 24 человек из-за коронавируса
Общество
Лукашенко пообещал продолжить покупки российской нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск продолжит покупать нефть у России, но будет при этом искать и других поставщиков.
Общество
В России появится почти 5 тысяч новых авиамаршрутов
Политика
ВС не принял иск о распоряжении Путина по голосованию по Конституции
Верховный суд не увидел нарушений и противоречий в распоряжении президента Владимира Путина о проведении голосования по поправкам в Конституцию.
Общество
Прибывших в Москву с симптомами ОРВИ отправят в больницу в Коммунарке
Всех пациентов, у которых проявились признаки ОРВИ после возвращения из стран с «неблагоприятной эпидемиологической ситуацией», отправят в новую больницу в Коммунарке.
Гаджеты
WhatsApp для iOS получил тёмный режим
В App Store появилось обновление для мессенджера WhatsApp, но воспользоваться всем функционалом смогут только пользователи с устройствами работающих на iOS 13.
Культура
Грета Тунберг появится в фильме-концерте фестиваля «Утро Родины 2020»
Фестиваль многосерийных художественных фильмов "Утро Родины 2020" откроется необычным для подобного рода мероприятий шоу.
Политика
США соперничают с Россией в Арктике, заявили в Пентагоне
США и Россия находятся в состоянии соперничества в Арктике, заявил и. о. заместителя министра обороны США по политическим делам Джеймс Андерсон на слушаниях в одном из подкомитетов комитета Сената Конгресса.
Общество
Количество заразившихся коронавирусом вне КНР превысило десять тысяч
В опубликованном на сайте организации говорится, что общее число зараженных вне КНР достигло 10 566 человек в 72 странах мира.
Политика
В Госдуму поступили предложенные Путиным поправки к Конституции
В комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству поступили предложенные Владимиром Путиным поправки в Конституцию, сообщил спикер Вячеслав Володин.
Технологии
NVIDIA не боится, что коронавирус навредит производству её продуктов
Источник изображения: NVIDIA В этом году технологическая конференция Morgan Stanley для инвесторов проходила в Сан-Франциско, вдали от эпицентров вспышки коронавируса, но NVIDIA решила быть последовательной во всём.
Здоровье
Карантинейджеры: почему COVID-19 крайне редко заражает детей
Новый короновирус редко заражает детей и подростков, об этом говорит статистика, подготовленная учеными на основе анализа более чем 70 тыс. случаев заболеваемости COVID-19.
Авто
Сверхнадежные автомобили. Какие машины проезжают 300 тысяч километров
Энергетика
Страны ОПЕК+ обсудят в Вене ответные меры на падение цен нефти
Министры стран ОПЕК+ соберутся в Вене 4-6 марта несмотря на риски для здоровья, связанные с распространением коронавируса.
Здоровье
ВОЗ сравнила уровень смертности от коронавируса и гриппа
Вторым существенным различием является то, что коронавирус вызывает более тяжелые осложнения, чем сезонный грипп, поскольку у людей еще не успел выработаться иммунитет к новому COVID-19.
Общество
Роскомнадзор составил протоколы на BBC World News
Роскомнадзор составил на BBC World News протоколы за нарушение российского законодательства, сообщили в пресс-службе ведомства.
Спорт
Дипломаты сообщили о состоянии заболевших коронавирусом в ОАЭ россиян
Старший советник посольства России в Абу-Даби Юрий Видакас сообщил журналистам, как чувствуют себя двое граждан РФ, у которых ранее было диагностировано заражение опасным коронавирусом нового типа COVID-2019.
Происшествия
В Самаре обрушилась стена жилого дома
Авто
Mercedes-Benz представил обновленный E-класс
Автоконцерн Mercedes-Benz представил полностью обновленные седан и универсал E-класса.
Происшествия
Следствие по делу историка Соколова завершено
Экономика
ФРС США снизила ставку из-за коронавируса
Федеральная резервная система США на первом с 2008 года экстренном заседании неожиданно снизила ключевую ставку до 1—1,25% с 1,5—1,75% на фоне вспышки коронавируса в мире.
Политика
Путин: Россия не желает с кем-либо воевать
Президент ответил, что Россия ни с кем не собирается воевать, но создает все условия для того, чтобы никто и не подумал воевать с ней.