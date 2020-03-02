Экономика

Российская газетаРоссийская газетаБизнес-омбудсмен предложил Мишустину откорректировать Налоговый кодекс

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов направил председателю правительства Михаилу Мишустину предложения по внесению поправок в Налоговый кодекс РФ. Они рассчитаны на повышение востребованности специальных налоговых режимов у малого и среднего бизнеса.
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Титов предложил Мишустину изменить порядок уплаты страховых взносов для бизнеса

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Мишустина попросили помочь малому бизнесу

Konkurent.ru01 марта в 19:48

Неналоговые платежи снова стремятся стать налогами — президент ТПП РФ

REGNUM03:55

Бизнес-омбудсмен предложил Мишустину откорректировать Налоговый кодекс

Российская газета01 марта в 16:01
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Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
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Футбол

Россия в Лиге наций сыграет с Сербией, Турцией и Венгрией

Соперниками сборной России по футболу в Лиге наций UEFA стали команды Сербии, Турции и Венгрии. Жеребьевка прошла в Амстердаме.
Коммерсантъ 13:27
Происшествия

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РБК вчера в 10:00
Музыка

Россию на Евровидении-2020 представит группа Little Big

Российская газета вчера в 14:05
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Lenta.ru вчера в 11:50
Общество

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск продолжит покупать нефть у России, но будет при этом искать и других поставщиков.
РИА Новости 06:29
Происшествия

Учительницу школы, где дети получили ожоги глаз, уволят

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Газета.Ru 03:50
Общество

В России появится почти 5 тысяч новых авиамаршрутов

Говорит Москва 15:10
Политика

ВС не принял иск о распоряжении Путина по голосованию по Конституции

Верховный суд не увидел нарушений и противоречий в распоряжении президента Владимира Путина о проведении голосования по поправкам в Конституцию.
РБК 08:47
Общество

Прибывших в Москву с симптомами ОРВИ отправят в больницу в Коммунарке

Всех пациентов, у которых проявились признаки ОРВИ после возвращения из стран с «неблагоприятной эпидемиологической ситуацией», отправят в новую больницу в Коммунарке.
РБК 06:34
Гаджеты

WhatsApp для iOS получил тёмный режим

В App Store появилось обновление для мессенджера WhatsApp, но воспользоваться всем функционалом смогут только пользователи с устройствами работающих на iOS 13.
The GEEK 14:46
Культура

Грета Тунберг появится в фильме-концерте фестиваля «Утро Родины 2020»

Фестиваль многосерийных художественных фильмов "Утро Родины 2020" откроется необычным для подобного рода мероприятий шоу.
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Политика

США соперничают с Россией в Арктике, заявили в Пентагоне

США и Россия находятся в состоянии соперничества в Арктике, заявил и. о. заместителя министра обороны США по политическим делам Джеймс Андерсон на слушаниях в одном из подкомитетов комитета Сената Конгресса.
REGNUM 16:20
Общество

Количество заразившихся коронавирусом вне КНР превысило десять тысяч

В опубликованном на сайте организации говорится, что общее число зараженных вне КНР достигло 10 566 человек в 72 странах мира.
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Политика

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В комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству поступили предложенные Владимиром Путиным поправки в Конституцию, сообщил спикер Вячеслав Володин.
РИА Новости вчера в 20:31
Технологии

NVIDIA не боится, что коронавирус навредит производству её продуктов

Источник изображения: NVIDIA В этом году технологическая конференция Morgan Stanley для инвесторов проходила в Сан-Франциско, вдали от эпицентров вспышки коронавируса, но NVIDIA решила быть последовательной во всём.
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Российская газета 01 марта в 07:10
Энергетика

Страны ОПЕК+ обсудят в Вене ответные меры на падение цен нефти

Министры стран ОПЕК+ соберутся в Вене 4-6 марта несмотря на риски для здоровья, связанные с распространением коронавируса.
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Здоровье

ВОЗ сравнила уровень смертности от коронавируса и гриппа

Вторым существенным различием является то, что коронавирус вызывает более тяжелые осложнения, чем сезонный грипп, поскольку у людей еще не успел выработаться иммунитет к новому COVID-19.
РБК 13:41
Армия и оружие

Шойгу рассказал, сколько женщин служит в российской армии

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Общество

Роскомнадзор составил протоколы на BBC World News

Роскомнадзор составил на BBC World News протоколы за нарушение российского законодательства, сообщили в пресс-службе ведомства.
РИА Новости 09:34
Армия и оружие

США пообещали снабдить Турцию боеприпасами для операции в Идлибе

РБК 10:29
Спорт

Дипломаты сообщили о состоянии заболевших коронавирусом в ОАЭ россиян

Старший советник посольства России в Абу-Даби Юрий Видакас сообщил журналистам, как чувствуют себя двое граждан РФ, у которых ранее было диагностировано заражение опасным коронавирусом нового типа COVID-2019.
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Mercedes-Benz представил обновленный E-класс

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Следствие по делу историка Соколова завершено

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Экономика

ФРС США снизила ставку из-за коронавируса

Федеральная резервная система США на первом с 2008 года экстренном заседании неожиданно снизила ключевую ставку до 1—1,25% с 1,5—1,75% на фоне вспышки коронавируса в мире.
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Путин: Россия не желает с кем-либо воевать

Президент ответил, что Россия ни с кем не собирается воевать, но создает все условия для того, чтобы никто и не подумал воевать с ней.
RuNews24.ru вчера в 03:37
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