Экономика

Российская газетаРоссийская газетаБизнес-омбудсмен предложил Мишустину откорректировать Налоговый кодекс

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов направил председателю правительства Михаилу Мишустину предложения по внесению поправок в Налоговый кодекс РФ. Они рассчитаны на повышение востребованности специальных налоговых режимов у малого и среднего бизнеса.
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с чего всё началось

Титов предложил Мишустину изменить порядок уплаты страховых взносов для бизнеса

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил изменить формулировки статей Налогового Кодекса РФ, трактующие порядок исчисления и уплаты страховых взносов.
ТАСС01 марта в 17:02

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Инвалидов не собираются освобождать от уплаты страховых взносов

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Предлагается разрешить вычитать страховые взносы из суммы патента

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ИА Клерк.Рувчера в 08:47

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РБК11:35

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Konkurent.ru01 марта в 19:48

Титов предложил Мишустину изменить порядок уплаты страховых взносов для бизнеса

ТАСС01 марта в 17:02

Бизнес-омбудсмен предложил Мишустину откорректировать Налоговый кодекс

Российская газета01 марта в 16:01
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Сборная России узнала соперников в Лиге наций

Победитель каждой из групп дивизиона B сможет подняться в лигу A. В первом розыгрыше Лиги наций сборная России также выступала в дивизионе B и не сумела пробиться выше.
Lenta.ru 12:44
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Суд приговорил издевавшегося над Шамсутдиновым к двум годам условно

РБК 03:50
Общество

В Москве рассказали об условиях в инфекционных больницах

Сотрудники инфекционных больниц в Москве используют все необходимые меры защиты, пациентам выдают маски, палаты регулярно дезинфицируют, при этом в палаты объединяют только пациентов с одинаковыми симптомами, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.
РИА Новости 11:43
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Little Big представит Россию на «Евровидении»

Lenta.ru вчера в 18:26
Общество

В Москве 24 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус

В Москве было госпитализировано 24 человека после того, как столичные врачи подтвердили первый случай заболевание москвича китайским коронавирусом Covid-2019.
Газета.Ru вчера в 14:21
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Путин внес в Госдуму новые поправки к Конституции

Президент Владимир Путин внес в Госдуму новые поправки в законопроект об изменении Конституции, сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.
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В WhatsApp появится новая функция для защиты сообщений

В новой бета-версии мессенджера WhatsApp для Android-устройств появилась дополнительная функция для защиты резервных копий.
Профиль 11:08
Армия и оружие

Шойгу: ВМФ получит пять подводных лодок в текущем году

В 2020 году Объединенной судостроительной корпорации предстоит передать ВМФ головные атомные подводные лодки «Князь Владимир» и «Казань», первые серийные атомные подлодки «Князь Олег» и «Новосибирск», а также дизельную субмарину «Волхов».
ТК Звезда 04:02
Армия и оружие

Турция сбила сирийский военный самолет в Идлибе

Коммерсантъ 04:50
Гаджеты

Уязвимость MediaTek затрагивала миллионы смартфонов на Android

В общей сложности уязвимость MediaTek затрагивала миллионы смартфонов на Android.
Astera 07:21
Биатлон

7 этап Кубка мира по биатлону пройдет без зрителей

Соревнования, которые стартуют через несколько дней в чешском Нове-Место, отменять не будут, такое решение принял Совбез республики.
Радио Зенит вчера в 10:36
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Навальный заявил о блокировке банковских счетов у членов его семьи

РБК 06:20
Происшествия

В жилом доме Самары произошел взрыв газа

Российская газета 12:06
Происшествия

Уволена державшая школьников под кварцевой лампой учительница

Газета.Ru 07:41
Экономика

Экономия бюджета от пенсионной реформы превысила 20 млрд рублей

Пенсионная реформа позволила бюджету сэкономить на выплатах 21,5 млрд рублей за 2019 год, сообщают "Известия" со ссылкой на специальную оценку Национального рейтингового агентства (НРА).
Газета.Ru вчера в 21:17
Происшествия

Убившая дочь из-за хлебных крошек омичка получила 11 лет тюрьмы

Известия 01:59
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Галкин и Пугачева посетили концерт Вайкуле

Максим Галкин разместил у себя в Insta видеоролик, как он вместе со своей супругой Аллой Пугачевой и детьми посетил концерт Лаймы Вайкуле.
Pravda.Ru вчера в 11:21
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Дьяков — о «Спартаке-2»: есть пара ветеранчиков, я и Рома Шишкин

Надеюсь, что всё сложится у команды хорошо и выполним задачу не вылететь из ФНЛ. Есть пара ветеранчиков, я и Рома Шишкин.
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Роналду вылетел на Мадейру к матери, перенесшей инсульт

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Лавров: Трамп поддержал инициативу Путина о саммите «ядерной пятерки»

Президент США Дональд Трамп поддержал идею президента России Владимира Путина о саммите лидеров пяти стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН, сообщил глава МИД России Сергей Лавров.
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Блогер Екатерина Диденко обратилась к подписчикам

Блогер Екатерина Диденко в своем аккаунте в Instagram обратилась к подписчикам после участия в программе "Пусть говорят" на Первом канале, посвященной трагедии в банном комплексе.
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Футбол

В экспертно-судейской комиссии РФС появятся иностранцы

Состав экспертно-судейской комиссии при президенте РФС, которая разбирала жалобы клубов на судейство, полностью изменится.
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Порошенко отказался комментировать выступление сына с рэпером Face

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Биатлон

Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК

Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
REGNUM 02:40
Общество

Тиньков внёс залог после выдачи в Лондоне ордера на его задержание

«Ожидается, что господин Тиньков останется в Лондоне на время судебного разбирательства, будучи освобождённым под залог после выдачи ордера на его задержание», — цитирует РИА Новости сообщение группы «Тинькофф».
RT на русском вчера в 03:57
Экономика

ФРС США экстренно снизила ключевую ставку

Федеральная резервная система США понизила ключевую процентную ставку до 1–1,25% с 1,5–1,75%.
Коммерсантъ 10:23
Шоу-бизнес

Данила Козловский опубликовал свое первое фото с новорожденной дочерью

Вначале фото с новорожденной дочерью показала ее мама, а теперь и сам Данила решил поделиться радостью с поклонниками.
Летидор 01:26
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В НАК рассказали о планировавшем массовое убийство в Казани школьнике

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Volkswagen сокращает производство лифтбека Skoda Rapid в Калуге

Изданию «Интерфакс» в беседе с представителем Volkswagen Group Rus удалось выяснить, что из-за нехватки задних фонарей от международного поставщика будут сокращены объемы производства автомобилей Skoda Rapid.
Тарантас Ньюс 09:41
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