Экономика
Российская газетаБизнес-омбудсмен предложил Мишустину откорректировать Налоговый кодекс
Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов направил председателю правительства Михаилу Мишустину предложения по внесению поправок в Налоговый кодекс РФ. Они рассчитаны на повышение востребованности специальных налоговых режимов у малого и среднего бизнеса.
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с чего всё началось
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил изменить формулировки статей Налогового Кодекса РФ, трактующие порядок исчисления и уплаты страховых взносов.ТАСС01 марта в 17:02
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Инвалидов не собираются освобождать от уплаты страховых взносов
Современный Предпринимательвчера в 03:28
Бизнес-омбудсмен предложил Мишустину откорректировать Налоговый кодекс
Российская газета01 марта в 16:01
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Соревнования, которые стартуют через несколько дней в чешском Нове-Место, отменять не будут, такое решение принял Совбез республики.
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Лавров: Трамп поддержал инициативу Путина о саммите «ядерной пятерки»
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ФРС США экстренно снизила ключевую ставку
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Вначале фото с новорожденной дочерью показала ее мама, а теперь и сам Данила решил поделиться радостью с поклонниками.
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В НАК рассказали о планировавшем массовое убийство в Казани школьнике
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Volkswagen сокращает производство лифтбека Skoda Rapid в Калуге
Изданию «Интерфакс» в беседе с представителем Volkswagen Group Rus удалось выяснить, что из-за нехватки задних фонарей от международного поставщика будут сокращены объемы производства автомобилей Skoda Rapid.