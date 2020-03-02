Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил изменить формулировки статей Налогового Кодекса РФ, трактующие порядок исчисления и уплаты страховых взносов.

с чего всё началось

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов направил председателю правительства Михаилу Мишустину предложения по внесению поправок в Налоговый кодекс РФ. Они рассчитаны на повышение востребованности специальных налоговых режимов у малого и среднего бизнеса.

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