Экономика

Российская газетаРоссийская газетаБизнес-омбудсмен предложил Мишустину откорректировать Налоговый кодекс

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов направил председателю правительства Михаилу Мишустину предложения по внесению поправок в Налоговый кодекс РФ. Они рассчитаны на повышение востребованности специальных налоговых режимов у малого и среднего бизнеса.
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с чего всё началось

Титов предложил Мишустину изменить порядок уплаты страховых взносов для бизнеса

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил изменить формулировки статей Налогового Кодекса РФ, трактующие порядок исчисления и уплаты страховых взносов.
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Konkurent.ru01 марта в 19:48

Титов предложил Мишустину изменить порядок уплаты страховых взносов для бизнеса

ТАСС01 марта в 17:02

Бизнес-омбудсмен предложил Мишустину откорректировать Налоговый кодекс

Российская газета01 марта в 16:01
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Эрдоган заявил об отсутствии проблем с Россией и Ираном по Сирии

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