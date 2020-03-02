Экономика
Российская газетаБизнес-омбудсмен предложил Мишустину откорректировать Налоговый кодекс
Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов направил председателю правительства Михаилу Мишустину предложения по внесению поправок в Налоговый кодекс РФ. Они рассчитаны на повышение востребованности специальных налоговых режимов у малого и среднего бизнеса.
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с чего всё началось
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил изменить формулировки статей Налогового Кодекса РФ, трактующие порядок исчисления и уплаты страховых взносов.ТАСС01 марта в 17:02
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Инвалидов не собираются освобождать от уплаты страховых взносов
Современный Предпринимательвчера в 03:28
Бизнес-омбудсмен предложил Мишустину откорректировать Налоговый кодекс
Российская газета01 марта в 16:01
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