Экономика

Российская газетаРоссийская газетаБизнес-омбудсмен предложил Мишустину откорректировать Налоговый кодекс

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов направил председателю правительства Михаилу Мишустину предложения по внесению поправок в Налоговый кодекс РФ. Они рассчитаны на повышение востребованности специальных налоговых режимов у малого и среднего бизнеса.
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с чего всё началось

Титов предложил Мишустину изменить порядок уплаты страховых взносов для бизнеса

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил изменить формулировки статей Налогового Кодекса РФ, трактующие порядок исчисления и уплаты страховых взносов.
ТАСС01 марта в 17:02

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Бизнес-омбудсмен предложил поправки в Налоговый кодекс

Мой Брянсквчера в 13:03

Предлагается разрешить вычитать страховые взносы из суммы патента

Гарантвчера в 08:39

Бизнес-омбудсмен предложил Мишустину откорректировать Налоговый кодекс

Российская газета01 марта в 16:01

Мишустину предложили изменить порядок расчета страховых взносов для ИП

ИА Клерк.Ру02 марта в 08:47

Мишустина попросили помочь малому бизнесу

Konkurent.ru01 марта в 19:48

Титов предложил Мишустину изменить порядок уплаты страховых взносов для бизнеса

ТАСС01 марта в 17:02

Неналоговые платежи снова стремятся стать налогами — президент ТПП РФ

REGNUMвчера в 03:55
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Автоматически обработано 7095 источников, обновлено в 02:28, Ашберн
Политика

Путин рассказал о связи реальных доходов россиян с нефтяной отраслью

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с реальными доходами граждан.
Газета.Ru 01:59
Общество

Правительство ограничило вывоз из России медицинских масок

Правительство на фоне распространения коронавируса ограничило со 2 марта до 1 июня 2020 года вывоз из России некоторых видов медицинских изделий и оборудования.
ТАСС 01:02
Происшествия

В Белоруссии предъявили обвинение россиянам по делу о взрыве на салюте

СК Белоруссии предъявил обвинение двум сотрудникам российской фирмы и белорусскому военному по делу о взрыве салютных установок во время празднования в Минске Дня независимости.
RT на русском 02:08
Армия и оружие

МО России: Запад не замечает переброску Турцией военных сил в Идлиб

Западные страны не замечают переброску Турцией военной группировки численностью с механизированную дивизию в сирийскую провинцию Идлиб в нарушение международного права, отметили в Минобороны России.
RT на русском вчера в 23:57
Общество

МТС изменит формат своей розничной сети

Весной 2020 года МТС начнет менять формат своей розничной сети — одной из крупнейших по продаже мобильных устройств в стране, рассказал РБК представитель оператора Алексей Меркутов.
РБК 00:00
Шоу-бизнес

Ольга Бузова впервые вошла в число ведущих премии Муз-ТВ

Объявлен состав ведущих очередной премии Муз-ТВ.
REGNUM вчера в 17:58
Шоу-бизнес

В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной

ToDay News Ufa вчера в 08:41
Происшествия

Пациент с симптомами коронавируса сбежал из подмосковной больницы

Пациент с симптомами коронавируса COVID-19 сбежал из больницы в подмосковном Домодедове.
Вести.Ru 02:14
Технологии

Google из-за коронавируса отменила конференцию для разработчиков

Google I/O проводится с 2008 года, это крупнейшее мероприятие компании, на котором она рассказывает об обновлениях в Android, сервисах и других продуктах.
Радиочастотный спектр 01:30
Общество

В Госдуме доработали проект об ограничении на алкоголь

В Госдуме доработали ко второму чтению законопроект, согласно которому продажа алкоголя в кафе и ресторанах, расположенных в жилых многоквартирных домах, будет ограничена.
Газета.Ru 00:43
Политика

Путин оценил свое обещание не допустить повторения кризиса 1998 года

Президент России Владимир Путин в очередной части интервью ТАСС оценил свое обещание не допустить повторение кризиса 1998 года, которое он дал в 2008 году.
Известия 02:00
Наука

Ученые рассказали, какие болезни может вылечить любовь

Piter.tv вчера в 02:56
Общество

Депутат отчитался о посещении роддома, который закрыли два года назад

Daily 01:47
Общество

Сотрудники ФБК пожаловались в ЕСПЧ на массовые обыски

Сотрудники Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) подали 30 жалоб в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за обысков, которые проходили в 2019 году в рамках уголовного дела об отмывании денег.
Дождь 01:07
Политика

В Госдуму поступили поправки президента к Конституции

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.
Газета.Ru 02 марта в 11:32
Общество

Блогер Екатерина Диденко назвала смерть мужа 29 февраля его «подарком»

Вечерняя Москва 00:23
Общество

В Белоруссии отказались открыть транспортное сообщение с Крымом

Белоруссия отказалась открыть авиа- и железнодорожное сообщение с Крымом, говорится в ответах "Белавиа" и Белорусской железной дороги на письмо Белорусской общины Крыма.
РИА Новости вчера в 07:25
Финансы

Рубль укрепляется к доллару и евро после решения ФРС США

Курс рубля начал рост по отношению к доллару и евро на торгах 3 марта после решения Федеральной резервной системы (ФРС) США о понижении ключевой ставки.
REGNUM вчера в 10:45
Шоу-бизнес

Анастасия Шубская и Александр Овечкин рассекретили пол второго ребенка

В конце февраля стало известно, что хоккеист и его супруга готовятся во второй раз стать родителями. Они раскрыли, кто появится на свет.
Woman.ru 00:48
Интернет

«Яндекс» выделил соцсеть «Аура» в отдельное юрлицо

Интерфакс вчера в 08:36
Космос

Аппарат MRO заглянул внутрь лавовой трубки на поверхности Марса

Ученые и инженеры НАСА при помощи камеры HiRISE аппарата Mars Reconnaissance Orbiter смогли заглянуть внутрь того, что может представлять собой открыую лавовую трубку на поверхности Марса.
AstroNews.ru 02 марта в 08:05
Здоровье

Названа наименее подверженная заражению коронавирусом категория людей

Ученые назвали категорию людей, практически не подверженную заражению коронавирусом.
Известия вчера в 17:23
Политика

Поправки в Конституцию утвердят к дню присоединения Крыма

Результаты голосования регионов устанавливаются верхней палатой, и планируется, что 14 марта их утвердит Совет Федерации.
РБК 02:00
Происшествия

В Адлере загорелся Центральный рынок

Российская газета 01:46
Биатлон

Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК

Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
REGNUM вчера в 02:40
Политика

Байден выиграл праймериз демократов в Техасе, пишут СМИ

Бывший вице-президент США Джо Байден выиграл праймериз Демократической партии в штате Техас, прогнозирует телеканал NBC News.
РИА Новости 01:49
Происшествия

Ректор воронежского вуза задержан по подозрению в получении взятки

Известия 02 марта в 11:42
Музыка

Little Big представит Россию на «Евровидении-2020»

РБК 02 марта в 14:37
Экономика

В России усомнились в реализации плана по снижению бедности

В Счетной палате сомневаются, что план по снижению бедности в России будет реализован.
Lenta.ru 01:27
Армия и оружие

В сирийский Саракиб вошла российская военная полиция

Численность введённого контингента не раскрывается. Город Саракиб находится возле пересечения двух важнейших автотрасс Сирии.
Говорит Москва 02 марта в 10:45
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