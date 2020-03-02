Экономика

Российская газетаРоссийская газетаБизнес-омбудсмен предложил Мишустину откорректировать Налоговый кодекс

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов направил председателю правительства Михаилу Мишустину предложения по внесению поправок в Налоговый кодекс РФ. Они рассчитаны на повышение востребованности специальных налоговых режимов у малого и среднего бизнеса.
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с чего всё началось

Титов предложил Мишустину изменить порядок уплаты страховых взносов для бизнеса

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил изменить формулировки статей Налогового Кодекса РФ, трактующие порядок исчисления и уплаты страховых взносов.
ТАСС01 марта в 17:02

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Титов предложил Мишустину изменить порядок уплаты страховых взносов для бизнеса

ТАСС01 марта в 17:02

Бизнес-омбудсмен предложил Мишустину внести поправки в Налоговый кодекс

Городовой07:04

Титов предложил Мишустину изменить формулировки статей Налогового кодекса

Экономика сегодня04:30

Мишустину предложили изменить порядок расчета страховых взносов для ИП

ИА Клерк.Рувчера в 08:47

Мишустина попросили помочь малому бизнесу

Konkurent.ru01 марта в 19:48

Предлагается разрешить вычитать страховые взносы из суммы патента

Гарант08:39

Бизнес-омбудсмен предложил Мишустину откорректировать Налоговый кодекс

Российская газета01 марта в 16:01
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Политика

Суд в Греции отпустил экс-командира «Айдара» Мельничука

Суд в Греции отпустил из-под стражи бывшего командира батальона «Айдар», депутата Верховной Рады Сергея Мельничука, сообщил замглавы МВД Украины Антон Геращенко.
Коммерсантъ 09:31
Армия и оружие

Белорусские военные проведут учения с британскими морпехами

Взгляд.ру 01 марта в 02:17
Армия и оружие

Шойгу рассказал, сколько женщин служит в российской армии

Городовой 05:55
Биатлон

Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК

Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
REGNUM 02:40
Политика

Комитет Госдумы поддержал поправку об упоминании Бога в Конституции

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате поддержать предложенную президентом поправку к законопроекту об изменениях в Конституцию, в которой упоминается Бог.
RT на русском 08:56
Политика

Экс-главу ДНР избрали руководителем администрации Элисты

Главой администрации города Элисты избрали бывшего исполняющего обязанности главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Дмитрия Трапезникова.
РБК 09:24
Общество

Павленскому предъявили обвинения в драке в Париже

Газета.Ru 08:45
Политика

США обратились в Совбез ООН для снятия санкций с «Талибана»

Москва и Вашингтон уже ведут консультации в СБ ООН консультации по поводу снятия международных санкций с движения талибов, заявил во вторник спецпредставитель президента РФ по Афганистану, глава второго департамента российского МИД Замир Кабулов.
РИА Новости 07:34
Гаджеты

Видеокарты Radeon RX 5600 XT с обновлённым vBIOS до магазинов пока не доехали

3DNews вчера в 09:46
Общество

Лукашенко заявил о продолжении закупки Белоруссией российской нефти

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит закупку нефти в России, но также будет работать с другими поставщиками сырья.
RT на русском 04:38
Здоровье

Польза чеснока в профилактике инфекционных заболеваний не доказана

Польза чеснока в профилактике инфекционных заболеваний не доказана, сообщила врач-инфекционист Ирина Иванова.
Москва 24 01:58
Происшествия

В России четыре самолета совершили экстренную посадку

Другой самолет — Airbus A320 авиакомпании S7, следовавший из Новосибирска в Москву, — совершил экстренную посадку в Перми.
BFM.ru 05:22
Армия и оружие

Су-25 сбил самолет противотанковой ракетой «Вихрь»

Штурмовик Су-25 сбил самолет противотанковой сверхзвуковой управляемой ракетой.
Piter.tv вчера в 23:53
Происшествия

Убившая дочь из-за хлебных крошек омичка получила 11 лет тюрьмы

Известия 01:59
Игры

Обзор Dreams. В коробке с карандашами

Раньше студия выпускала игры со встроенными редакторами, а теперь получилось наоборот: Dreams — это редактор с кучей инструментов, где можно делать игры.
Игромания.ру 09:00
Здоровье

На Украине подтвердился первый случай заражения коронавирусом

Ситуация вокруг первого официально признанного случая заболевания коронавирусом COVID-19 на Украине «полностью контролируется», 3 марта заявила глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая на своей странице в Facebook.
Красная весна 07:32
Музыка

Россияне и иностранцы оценили отправку Little Big на Евровидение

На предстоящем конкурсе Евровидение Россию представит Little Big — эпатажная рейв-группа, чьи клипы на YouTube собирают миллионы просмотров.
РИА Новости 07:06
Общество

Дерипаска подал в суд на Навального

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск миллиардера Олега Дерипаски к основателю ФБК Алексею Навальному, следует из картотеки арбитражных дел.
BFM.ru 06:46
Общество

Неизвестные разрушили могилу неизвестного солдата под Севастополем

Под Севастополем в районе Сахарной головки неизвестные надругались над могилой неизвестного солдата.
Известия 07:37
Общество

В России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом

На сегодняшний день в России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом, новых фактов инфицирования нет, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Lenta.ru 03:23
Шоу-бизнес

Данила Козловский опубликовал фото с новорожденной дочерью

Российский актер и режиссер Данила Козловский 3 марта впервые выложил снимок с новорожденной дочерью.
Известия 06:22
Авто

Mercedes-Benz раскрыл обновленный E-Class

Компания Mercedes-Benz представила обновленный вариант модели E-Class, которая дебютировала в кузовах седан и универсал Estate.
Коммерсантъ 06:09
Происшествия

Суд приговорил издевавшегося над Шамсутдиновым к двум годам условно

РБК 03:50
Политика

Путин скорректировал поправку в Конституцию об индексации пенсий

Напомним, согласно первому проекту поправок, в Основном законе предполагалось, что индексация пенсий будет производиться «регулярно» без указания на периодичность изменений размера соответствующих выплат.
Городовой 00:21
Армия и оружие

В Турции сообщили о сбитом сирийском самолете

РИА Новости 07:20
Происшествия

Учительницу школы, где дети получили ожоги глаз, уволят

Газета.Ru 02:54
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Алексей Миранчук: «Смолов зазывает в чемпионат Испании»

Говорит, что его там очень хорошо приняли. Можно сказать, зазывает в чемпионат Испании, называет его уровень космическим.
Евро-футбол.ру 09:13
Здоровье

Володин внес законопроект о сдерживании цен на лекарства

Спикер Госдумы Вячеслав Володин вместе с коллегами по фракции "Единая Россия" внес законопроект о сдерживании цен на лекарства и медицинские изделия при угрозе эпидемий.
Дни.ру 09:28
Политика

В США сравнили непризнание Крыма и Прибалтики в СССР

Соединённые штаты не будут признавать Крым российским, как не признавали вхождение трёх прибалтийских республик в состав Советского Союза, заявил 2 марта журналистам постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.
REGNUM вчера в 22:55
Шоу-бизнес

Максим Виторган заболел пневмонией

Московский Комсомолец 01:50
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