Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил изменить формулировки статей Налогового Кодекса РФ, трактующие порядок исчисления и уплаты страховых взносов.

с чего всё началось

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов направил председателю правительства Михаилу Мишустину предложения по внесению поправок в Налоговый кодекс РФ. Они рассчитаны на повышение востребованности специальных налоговых режимов у малого и среднего бизнеса.

Общество Глава Минздрава рассказал о состоянии россиянина с коронавирусом РИА "Новости" / Виталий Белоусов Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о состоянии пациента с коронавирусом, который вернулся из Италии в Россию.

Политика Песков опроверг встречу Путина с Меркель, Эрдоганом и Макроном Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не подтвердил сообщения СМИ о встрече президента России Владимира Путина с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, а также лидерами Франции и Турции.

Биатлон Подписи Родченкова под показаниями оказались поддельными По результатам экспертизы, подписи главного свидетеля по допинговому делу, бывшего директора московской лаборатории Григория Родченкова оказались поддельными.

Общество Навальный пожаловался на блокировку счетов его семьи Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), оппозиционер Алексей Навальный сообщил на своем сайте, что российские банки по постановлению следователей заблокировали его личный банковский счет, оформив долг в размере 75 млн руб. Похожим образом наложен арест на счета его детей, жены и родителей, а также членов семьи директора ФБК Ивана Жданова.

Гаджеты Intel про 10 нм: горбатого могила исправит Источник изображения: Intel News О природе проблем Intel с освоением 10-нм технологии уже много говорилось с самых разных трибун, но пока значительная часть обещанных к анонсу 10-нм продуктов марки остаётся на бумаге, уверенности в её жизнеспособности у потребителей больше не становится.

Культура Мадонна упала и расплакалась во время концерта в Париже 61-летняя певица Мадонна упала на сцене и расплакалась во время своего выступления в Париже. Об этом сообщили фанаты певицы в Тwitter.

Наука Ученые назвали возраст найденной у Крымского моста терракотовой головы Найденная археологами перед строительством Крымского моста в 2017 году античная терракотовая голова была создана в V веке до нашей эры и скорее всего крепилась на корабле.

Политика Президента Финляндии пригласили в Москву на День Победы Президент Финляндии Саули Ниинистё приглашен на торжественные мероприятия по случаю празднования 75-летия Победы в Москве, заявил во вторник глава МИД России Сергей Лавров.

Политика В США сравнили непризнание Крыма и Прибалтики в СССР Соединённые штаты не будут признавать Крым российским, как не признавали вхождение трёх прибалтийских республик в состав Советского Союза, заявил 2 марта журналистам постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.

Армия и оружие Украинская разведка выяснила предназначение Крыма Ранее командующий Военно-морскими силами (ВМС) Вооруженных сил Украины адмирал Игорь Воронченко заявил, что Россия за последние шесть лет перевооружила весь корабельный состав Черноморского флота в Крыму.

Общество Блогер Диденко обратилась к подписчикам после трагедии в бане Блогер Екатерина Диденко, на праздновании дня рождения которой в Москве погибли ее муж и двое друзей, на своей странице в соцсети Instagram во вторник, 3 марта, обратилась к подписчикам и попросила прекратить «писать ей гадости».

Общество В России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом На сегодняшний день в России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом, новых фактов инфицирования нет, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.