Экономика

Российская газетаРоссийская газетаБизнес-омбудсмен предложил Мишустину откорректировать Налоговый кодекс

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов направил председателю правительства Михаилу Мишустину предложения по внесению поправок в Налоговый кодекс РФ. Они рассчитаны на повышение востребованности специальных налоговых режимов у малого и среднего бизнеса.
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с чего всё началось

Титов предложил Мишустину изменить порядок уплаты страховых взносов для бизнеса

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил изменить формулировки статей Налогового Кодекса РФ, трактующие порядок исчисления и уплаты страховых взносов.
ТАСС01 марта в 17:02

Подробнее о событии

Предлагается разрешить вычитать страховые взносы из суммы патента

Гарант08:39

Мишустина попросили помочь малому бизнесу

Konkurent.ru01 марта в 19:48

Титов предложил Мишустину изменить формулировки статей Налогового кодекса

Экономика сегодня04:30

Мишустину предложили изменить порядок расчета страховых взносов для ИП

ИА Клерк.Рувчера в 08:47

Бизнес-омбудсмен предложил Мишустину внести поправки в Налоговый кодекс

Городовой07:04

Титов предложил Мишустину изменить порядок уплаты страховых взносов для бизнеса

ТАСС01 марта в 17:02

Бизнес-омбудсмен предложил Мишустину откорректировать Налоговый кодекс

Российская газета01 марта в 16:01
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Политика

Путин скорректировал пенсионную поправку в Конституцию

Ко второму чтению Владимир Путин изменил формулировку пенсионной поправки и предложил закрепить в Конституции, что индексация пенсий в России осуществляется «не реже одного раза в год».
РБК вчера в 12:41
Шоу-бизнес

Меган Маркл хочет сыграть роль супергероини

Неназванный источник заявил СМИ, что Коллинз рассказл, что «она хочет вернуться в индустрию в роли супергероини».
Discover24 вчера в 03:21
Происшествия

Подросток застрелил отца в Забайкалье

Взгляд.ру 05:08
Биатлон

Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК

Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
REGNUM 02:40
Политика

В Раде признались в желании «швырнуть» на Москву атомную бомбу

Депутат Верховной рады от президентской партии "Слуга народа" Никита Потураев заявил, что Украина не обладает атомной бомбой, которую бы она могла "швырнуть" на Москву, поэтому Киев будет заниматься "реинтеграцией" Донбасса и Крыма информационными способам - запуском телеканала.
Газета.Ru вчера в 13:03
Авто

Состоялась онлайн-презентация BMW Concept i4

На дня прошла презентация BMW Concept i4. Анонс транслировался в онлайн-режиме из-за отмены автосалона в Женеве.
Актуальные Новости 07:14
Политика

Лавров сообщил о согласии Трампа на встречу лидеров «пятёрки» СБ ООН

«Инициативу поддержали президент Франции, председатель Китайской Народной Республики, и вот совсем недавно президент Трамп подтвердил своё согласие и поддержку этого предложения», — сказал министр.
RT на русском 08:42
Шоу-бизнес

Виктория Исакова рассказала о гибели трехмесячной дочери

Instagram Актриса кино и сериалов Виктория Исакова призналась в гибели трехмесячной дочери.
РЕН ТВ 09:26
Армия и оружие

В Турции сообщили о сбитом сирийском самолете

РИА Новости 07:20
Общество

Секретариат ОПЕК переводит часть сотрудников на удалённый режим

Перевод сотрудников офиса ОПЕК на удалённую работу вводится с 4 марта, когда начнутся министерские переговоры о сокращении добычи нефти.
News.ru 10:41
Экономика

ФРС США снизила ставку из-за коронавируса

Федеральная резервная система США на первом с 2008 года экстренном заседании неожиданно снизила ключевую ставку до 1—1,25% с 1,5—1,75% на фоне вспышки коронавируса в мире.
BFM.ru 10:18
Гаджеты

Игровое подразделение Xiaomi представило мощный смартфон Black Shark 3

iXBT.com 08:19
Шоу-бизнес

Данила Козловский показал первое фото с новорожденной дочерью

Российский актер и режиссер Данила Козловский опубликовал в Instagram первое фото с новорожденной дочерью.
Gazeta.SPb 02:27
Музыка

Менеджер Little Big покинул группу после новостей о «Евровидении»

АБН 08:49
Хоккей

«Металлург» сравнял счет в серии плей-офф КХЛ с «Барысом»

РИА Новости 11:08
Политика

Порошенко отказался комментировать выступление сына с рэпером Face

Известия 07:21
Политика

Владимир Путин заявил, что Россия не собирается ни с кем воевать

В шестом выпуске интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину» президент обсудил с журналистом Андреем Ванденко о гиперзвуковом ударном комплексе, военных расходах и численности военнослужащих — Владимир Путин ответил на вопрос, с кем собирается воевать Россия.
Дождь вчера в 03:46
Политика

Суд в Греции отпустил экс-командира «Айдара» Мельничука

Суд в Греции отпустил из-под стражи бывшего командира батальона «Айдар», депутата Верховной рады Сергея Мельничука, сообщил заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко.
Коммерсантъ 09:31
Авто

Сверхнадежные автомобили. Какие машины проезжают 300 тысяч километров

Российская газета 01 марта в 07:10
Наука

Геологи подтвердили, что Земля в древности могла быть покрыта океаном

Миллиарды лет назад Земля могла быть полностью покрыта океаном.
Московский Комсомолец в Марий Эл 04:39
Происшествия

Учительницу школы, где дети получили ожоги глаз, уволят

Газета.Ru 02:54
Армия и оружие

Стало известно о планах Нидерландов отправить войска в Донбасс

Власти Нидерландов планировали отправить в Донбасс войска после падения малайзийского Boeing на территории Донецкой области в 2014 году.
Lenta.ru 10:03
Происшествия

Совершивший экстренную посадку в Перми самолет вылетел в Москву

ТАСС 08:23
Космос

Обозначены сроки испытательного пуска ракеты «Ангара-А5»

Испытательный пуск новой российской тяжелой ракеты «Ангара-А5» запланирован на третий квартал 2020 года.
ТК Звезда вчера в 03:23
Армия и оружие

Эрдоган заявил об отсутствии проблем с Россией и Ираном по Сирии

Турция не испытывает никаких проблем с Россией и Ираном по Сирии, все ее действия продиктованы национальными интересами, сообщает Habertürk со ссылкой на президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана.
Rambler News Service вчера в 07:38
Политика

В Кремле оценили внесение поправки об упоминании Бога в Конституции

Внесение в Конституцию поправки с упоминанием Бога не изменит светского характера государства.
RT на русском 05:42
Политика

ВС не принял иск о распоряжении Путина по голосованию по Конституции

Верховный суд не увидел нарушений и противоречий в распоряжении президента Владимира Путина о проведении голосования по поправкам в Конституцию.
РБК 08:47
Происшествия

Историку Соколову предъявили окончательное обвинение

РИА Новости 10:14
Происшествия

В НАК рассказали о планировавшем массовое убийство в Казани школьнике

RT на русском 06:38
Армия и оружие

Турция нейтрализовала 56 членов курдских формирований в Сирии

В общей сложности было нейтрализовано 56 террористов, готовившихся к нападению на военных Турции.
RuNews24.ru 01:02
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