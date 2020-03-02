Экономика
Российская газетаБизнес-омбудсмен предложил Мишустину откорректировать Налоговый кодекс
Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов направил председателю правительства Михаилу Мишустину предложения по внесению поправок в Налоговый кодекс РФ. Они рассчитаны на повышение востребованности специальных налоговых режимов у малого и среднего бизнеса.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 21:06, Ашберн
Общество
Россиянам предложили ипотеку под 2,7% на курортах
В курортных поселениях Краснодарского края россияне смогут получить ипотечные кредиты под 2,7%.
Общество
Россиян ждут первые весенние длинные выходные
Трехдневные выходные и сокращенная рабочая неделя ждут россиян в связи с празднование Международного женского дня 8 марта.
Армия и оружие
Турецкие военные сбили два сирийских самолета
Шоу-бизнес
Анне Семенович исполняется 40 лет
1 марта свой 40-летний юбилей отмечает фигуристка, певица, телеведущая и актриса Анна Семенович.
Культура
Мадонна упала на концерте в Париже и расплакалась
Во время концерта Мадонна упала. По словам зрителей, инцидент произошёл в конце песни Vogue - певица села мимо стула и упала на пол.
Фигурное катание
Тарасова: мне жаль Роднину
Происшествия
В Казани женщина с ножом напала на своих сыновей
Происшествия
В Забайкалье 12 вагонов грузового поезда сошли с рельсов
На перегоне Жипхеген – Хилок в Забайкалье с рельсов сошли 12 вагонов грузового поезда.
Политика
Киселев: Турция в отношениях с Россией делает ошибку за ошибкой
Турецкие власти своими действиями вокруг агентства Sputnik создают недружелюбную атмосферу в канун встречи президентов России и Турции, заявил генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев 1 марта в эфире телеканала "Россия 1".
Общество
В России пересмотрят стоимость услуг ЖКХ из-за теплой зимы
Стоимость отопления пересмотрят из-за аномально теплой зимы, рассказали "Известиям" в Министерстве строительства и ЖКХ.
Политика
Сатановский рассказал об атмосфере военного психоза в Турции
Политолог отмечал, что жизни сотрудников Sputnik могут оказаться под угрозой из-за «ежедневно и ежечасно накачиваемой атмосферы психоза».
Политика
Экс-командир «Айдара» сообщил о задержании у Греции по запросу России
Бывшего командира украинского батальона «Айдар» Сергея Мельничук задержали на границе с Грецией.
Экономика
Российские банки резко ограничили выдачи кредиток
Количество оформленных карт упало на 21,7% (до 540,2 тыс. штук), а в денежном выражении (суммарный лимит по кредиткам) выдачи рухнули на 22,7%, до 22,8 млрд руб.
Происшествия
В Приморье возбудили дело в отношении вора в законе Джеко Тбилисского
Уголовное дело возбуждено в отношении криминального авторитета Приморского края, известного по прозвищу Джеко Тбилисский, сообщила в понедельник пресс-служба УМВД региона.
Хоккей
Поединок «Барыса» и «Металлурга» завершился массовой дракой
Гаджеты
Представлен первый в мире смартфон из углепластика
Представлен первый в мире смартфон из углепластика – Carbon 1 Mark II. Новинка весит всего 125 граммов, а толщина гаджета – 6,3 миллиметра.
Кино
Дэниэл Рэдклифф не собирается возвращаться к роли Гарри Поттера
Актер стал знаменитым именно благодаря данной роли, но он не собирается снова пробовать такой образ.
Общество
Эксперт по делу псковской журналистки Светланы Прокопьевой подала против нее иск
Психолог из Абакана Ольга Якоцуц требует 500 тысяч рублей за публикацию в Facebook Прокопьевой.
Транспорт
Люксембург стал страной с бесплатным общественным транспортом
С 29 февраля Люксембург стал первой страной с бесплатным общественным транспортом для всех жителей и гостей страны, сообщает «ТАСС».
Спорт
В эстафете на этапе Кубка мира российские лыжники взяли бронзу
В эстафете на этапе Кубка мира российские лыжники заняли третье место. Трансляцию вели спортивные телеканалы.
Происшествия
Пенсионерка убила мужа во время романтической поездки на лодке
Как оказалось, женщина хотела, чтобы почти все имущество из завещания мужчины досталось ее дочерям, рожденным в браке с другим В США в штате Айдахо 66-летнюю пенсионерку подозревают в убийстве 68-летнего мужа во время романтической поездки на лодке Убийство произошло еще в феврале 2018 года.
Происшествия
Популярного блогера-гея избили в Москве
Экономика
Борьба с вирусом ударила по фабрикам
PMI в промсекторе Китая упал до исторического минимума Китайская промышленность в феврале может зафиксировать рекордный спад — об этом свидетельствует снижение опережающего индикатора деловой активности до исторического минимума в 35,7 пункта.
Политика
Макрон предложил Греции и Болгарии помощь в защите границ от мигрантов
Глава правительства Греции Кириакос Мицотакис сообщил, что власти будут защищать свои границы и посоветовал беженцам не делать попыток проникнуть на территорию Греции, так как каждый нелегальный мигрант будет депортирован.
Общество
Число заболевших коронавирусом за пределами Китая превысило семь тысяч
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выявила за последние сутки 1160 случаев заражения новым коронавирусом за пределами Китая, общее число заразившихся достигло 7169.
Общество
Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов
В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Политика
Буттиджич вышел из президентской гонки в США
Бывший мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттиджич завершает свою кампанию и выходит из президентской гонки в США, сообщает CNN со ссылкой на представителя кампании.
Происшествия
Из-за аварий на въезде во Владивосток образовалась пробка
Deita.ru сообщает, что в районе Низководного моста на небольшом участке произошло сразу четыре ДТП, из-за которых на въезде во Владивосток образовалась пробка.
Наука
Обнаружен паразитирующий вид речных раков
В Петербурге выяснили, как появляются «зомби-феминистки» среди раков.