Экономика
Российская газетаБизнес-омбудсмен предложил Мишустину откорректировать Налоговый кодекс
Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов направил председателю правительства Михаилу Мишустину предложения по внесению поправок в Налоговый кодекс РФ. Они рассчитаны на повышение востребованности специальных налоговых режимов у малого и среднего бизнеса.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Бизнес-омбудсмен предложил Мишустину откорректировать Налоговый кодекс
Российская газетавчера в 16:01
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 04:42, Ашберн
Общество
TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне
Основатель TCS Group Holding Олег Тиньков действительно выплатил залог после того, как в Лондоне был выдан ордер на его задержание, говорится в сообщении группы TCS, размещенном на сайте Лондонской биржи.
Энергетика
Поставки нефти из России в Белоруссию упали на 76%
Отмечается, что за первые два месяца 2020 года поставки нефти из России в Белоруссию составили 709,14 тыс. тонн.
Наука
Омега-3 жиры не защищают от рака
Омега-3 жиры не защищают от рака, говорится в новом исследовании из Университета Восточной Англии (University of East Anglia), опубликованном в журнале British Journal of Cancer.
Экономика
Бизнесмены Татарстана обеспокоены последствиями отмены ЕНВД
В Татарстане зарегистрировано около 56 тыс. предпринимателей, применяющих единый налог на вмененный доход (ЕНВД).
Армия и оружие
Российский десант уничтожил условного противника в Таджикистане
Из транспортных отсеков вертолетов Ми-8 бойцы с помощью стрелкового оружия уничтожили условного противника и в полном боевом снаряжении десантировались штурмовым способом с высоты до 3 метров.
Общество
Путин подписал закон о выплате маткапитала за первенца
Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении программы материнского капитала.
Здоровье
В школах Москвы усилили меры по профилактике гриппа и ОРВИ
В образовательных организациях столицы в целях профилактики гриппа и ОРВИ введены дополнительные санитарно-противоэпидемические мероприятия.
Происшествия
Несовершеннолетняя модель умерла в Подмосковье
Модель и участница конкурсов красоты была найдена мертвой в подъезде одного из домов в Котельниках в Московской области.
Киберспорт
Riot Games опубликовала системные требования шутера Valorant
Компания Riot Games перечислила минимальные требования к компьютеру для комфортной игры в Valorant (ранее называлась Project A). Чтобы шутер выдавал стабильные 30 FPS, пользователям потребуются процессор Intel i3 и 4 ГБ ОЗУ.
Происшествия
16 человек пострадали в аварии с микроавтобусом и фурой под Владимиром
Происшествия
В Мытищах таксист высадил пассажиров и уехал с их ребенком, пишут СМИ
В Мытищах водитель такси высадил пассажиров и уехал с их спящим ребенком, сообщает Агентство городских новостей "Москва".
Политика
Бывший комбат «Айдара» задержан в Греции по запросу России
Бывший командир украинского националистического батальона "Айдар" Сергей Мельничук был задержан на границе Греции и Болгарии.
Общество
В «Яндекс.Такси» появился рейтинг пассажиров
Религия
75% православных поддерживают смену языка богослужения
Февральский опрос россиян показал, что большинство православных поддерживают идею перевести на современный русский язык отдельные места богослужения, высказанную Патриархом Кириллом в конце 2019 года.
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро на фоне роста цен на нефть
Рубль укрепился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов. Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 66,22-66,7 руб.
Армия и оружие
Китайцы заменят российские двигатели на истребителях собственными
СМИ сообщили о том, что китайцы заменят российские двигатели на истребителях пятого поколения J-10 собственными.
Общество
Правозащитники предложили отменить наказание за проституцию
Правозащитные организации направили в Минюст замечания к проекту нового КоАП и предложили, в частности, прекратить преследование за проституцию и за возбуждение ненависти к неопределенному понятию "социальная группа".
Политика
Путин заявил о нежелании России воевать с другими странами
Президент России Владимир Путин заявил,что Россия не собирается вступать в военные конфликты и создает ситуацию, при которой у других стран такого желания тоже не возникает.
Армия и оружие
Советник Эрдогана заявил о готовности воевать с Россией
Турция же в ответ заявила, что удары по позициям наносились, несмотря на координацию действий с Россией.
Футбол
Мадридский «Реал» обыграл «Барселону» в «Эль-Класико»
Мадридский «Реал» обыграл «Барселону» в матче 26-го тура чемпионата Испании.
Политика
Эрдоган намерен посетить Россию 5 марта
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собирается посетить Россию с официальным визитом 5 марта.
Биатлон
МОК представил суду документы с поддельными подписями Родченкова
Международный олимпийский комитет (МОК) представил документы с поддельными подписями на слушании Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой.
Общество
Длинные выходные и короткая рабочая неделя ожидают россиян в марте
Международный женский день принесет россиянам длинные выходные и сокращенную рабочую неделю.
Футбол
Азар отправится на операцию в США
Вингер мадридского "Реала" Эден Азар отправится в США, где ему предстоит операция на травмированной лодыжке.
Армия и оружие
Турецкая армия обстреляла военный аэродром в Алеппо
Общество
Иранский чиновник умер из-за коронавируса
В Иране из-за коронавируса умер член Совета целесообразности (совещательный орган при высшем руководителе Ирана) Сейед Мохаммад, передает IRNA.
Политика
Гончарук проведет консультации с Зеленским по поводу своей отставки
Премьер Алексей Гончарук заявил, что никаких заявлений о своей отставке он пока не писал.