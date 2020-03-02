Экономика

Российская газетаРоссийская газетаБизнес-омбудсмен предложил Мишустину откорректировать Налоговый кодекс

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Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов направил председателю правительства Михаилу Мишустину предложения по внесению поправок в Налоговый кодекс РФ. Они рассчитаны на повышение востребованности специальных налоговых режимов у малого и среднего бизнеса.
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