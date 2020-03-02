Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов направил председателю правительства Михаилу Мишустину предложения по внесению поправок в Налоговый кодекс РФ. Они рассчитаны на повышение востребованности специальных налоговых режимов у малого и среднего бизнеса.

Политика Путин заявил о нежелании России ни с кем воевать Россия не собирается ни с кем воевать и создаёт такую ситуацию, чтобы у других не было даже намерения развязать с ней вооружённый конфликт, заявил российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС.

Биатлон МОК обвинили в передаче документов с поддельными подписями Родченкова Международный олимпийский комитет (МОК) по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной представил документы с поддельными подписями бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

Армия и оружие В Средиземное море вошел американский авианосец Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Eisenhower вошла в Средиземное море через пролив Гибралтар.

Политика Владимир Путин почтил в Пскове память воинов-десантников 6-й роты Президент России Владимир Путин сегодня, 1 марта, в Пскове почтил память воинов-десантников 6-й роты, героически погибших 20 лет назад на высоте 776 в Аргунском ущелье Чечни.

Экономика Депутат Луговой заподозрил РЖД в переплате при покупке лома Луговой попросил начальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Андрея Курносенко проверить ценообразование этих сделок и их соответствие действующему законодательству, а гендиректора РЖД Олега Белозерова — проанализировать цены закупки и продажи лома разными подразделениями монополии.

Происшествия В Краснодаре на Масленице отравились более 20 детей В воскресенье, 1 марта, в Краснодаре были госпитализированы 22 человека, принимавшие участие в праздновании Масленицы, сообщило управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

Экономика Внедрение бесплатного доступа к значимым сайтам в России затянулось На сегодняшний день в России бесплатный доступ к социально значимым сайтам, который планировалось ввести с 1 марта 2020 года, действовать пока не начал.

Политика Названы возможные сценарии выборов в Госдуму РФ в 2021 году Ещё одним сценарием думских выборов может стать вариант, при котором списки «Единой России» возглавит президент России Владимир Путин, как он уже делал в 2007 году.

Армия и оружие Грузинскую бронемашину продают на Ближний Восток Флагман грузинского ВПК – научно-технический центр «Дельта» продаст «в одну из ближневосточных стран» новую бронемашину «Дидгори-меомари» («Дидгори-воин»), оснащенную 120-миллиметровым гранатометом, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Футбол Кокорин забил за «Сочи» гол в ворота «Арсенала», но проиграл В гостевом матче 20-го тура чемпионата России по футболу тульский «Арсенал» одержал победу над клубом «Сочи» со счетом 2:1. Оба гола за тульский клуб забил Евгений Луценко, причем первый мяч достиг ворот на пятой минуте первого тайма, а второй – на шестой компенсированной минуте ко второму тайму.

Общество Совет директоров Mail.ru Group одобрил вторичный листинг на Мосбирже Впервые компания сообщила, что ее совет директоров рассматривает возможность вторичного листинга на Мосбирже 26 февраля, в ходе раскрытия финансовых результатов за 2019 год.

Биатлон Первый тренер Логинова: он умеет терпеть больше, чем все другие Екатерина Халиуллина, первый тренер чемпиона мира по биатлону Александра Логинова, в интервью РИА Новости рассказала, в чем ее ученик сильнее других биатлонистов, в чем трудности развития биатлона в Саратове и в чем главный смысл работы детского тренера.