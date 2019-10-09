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Политика Зеленский заявил, что против введения военного положения на Украине Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что против введения на Украине военного положения и вообще против попыток решать проблемы Донбасса и Крыма военным путем.

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Происшествия В Подмосковье найдены тела двоих стюардов Тела двоих мужчин найдены в квартире в подмосковных Химках, сообщили "РГ" в пресс-службе регионального ГСУ СК.

Политика Лавров: саммит «нормандской четверки» может быть нужен Киеву для пересмотра соглашений Москва не исключает, что Киев требует созвать саммит в нормандском формате для пересмотра предыдущих договоренностей лидеров, российская сторона сделает все, чтобы этого не допустить.

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Политика Зеленский назвал «формулу Штайнмайера» коммуникационным проигрышем Сам Штайнмайер объяснял, что формула по урегулированию в Донбассе, названная его именем, является попыткой разделить крупные шаги, которые стороны переговоров не хотели выполнять, на ряд более мелких.

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