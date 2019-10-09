Сегодня, по словам бизнес-омбудсмена, все наоборот: доставщики мусора платят свалкам за прием ТБО, поэтому у сборщиков нет резона везти отходы на легальные свалки.

Политика Зеленский установил рекорд по общению с журналистами Украинский национальный реестр рекордов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский установил рекорд по общению с журналистами, пресс-марафон длится уже почти 9 часов.

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Политика Зеленский исключил возможность возобновления водоснабжения Крыма Президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность возобновления в ближайшее время водоснабжения Крыма.

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Политика Зеленский рассказал, когда станет известна дата нормандского саммита Президент Украины Владимир Зеленский считает, что встреча лидеров стран нормандского формата по Донбассу может быть проведена в ноябре.

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Экономика Банк России рассказал о новом способе хищения денег с банковских карт В отчете сказано, что мошенники стали активно использовать технологии подмены исходящих телефонных звонков с номера на номера, идентичные номерам кол-центров кредитных организаций.

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