Экономика
РБКБизнес-омбудсмен предложил создать «мусорные хабы»
Сегодня, по словам бизнес-омбудсмена, все наоборот: доставщики мусора платят свалкам за прием ТБО, поэтому у сборщиков нет резона везти отходы на легальные свалки.
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Титов предложил изменить экономическую модель вывоза мусора для снижения тарифов
Коммерсантъвчера в 12:05
Бизнес-омбудсмен Титов и Институт экономики роста призывают изменить систему обращения с отходами
ФедералПрессвчера в 10:43
Автоматически обработано 7025 источников, обновлено в 15:40, Вашингтон
Происшествия
Три россиянки убили надзирательницу в тюрьме Пакистана
RT на русском 11:32
Волейбол
Волейболисты сборной России проиграли японцам на Кубке мира
Sportbox.RU 08:54
Политика
Зеленский установил рекорд по общению с журналистами
Украинский национальный реестр рекордов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский установил рекорд по общению с журналистами, пресс-марафон длится уже почти 9 часов.
РИА Новости 12:03
Политика
Зеленский не смог ответить, сколько на Украине стоит литр молока
Президент Украины Владимир Зеленский не смог ответить, сколько стоит литр молока, так как редко ходит в магазин.
РИА Новости 13:33
Политика
Зеленский исключил возможность возобновления водоснабжения Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность возобновления в ближайшее время водоснабжения Крыма.
ТАСС 11:40
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян показала армянский коньяк «Ким Кардашьян»
На снимке запечатлены две бутылки армянского коньяка с портретами знаменитости.
Lenta.ru 02:16
Политика
Зеленский отверг возможность автономии Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-марафона отверг возможность предоставление Донбассу автономии, передает «Интерфакс-Украина».
Rambler News Service 12:24
Политика
Зеленский рассказал, когда станет известна дата нормандского саммита
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что встреча лидеров стран нормандского формата по Донбассу может быть проведена в ноябре.
RT на русском 14:29
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри планируют переехать в Канаду
Как пишет Cosmopolitan, супруга наследного британского принца попросту устала от постоянного осуждения ее поступков и нарядов, разборов ее личной жизни и любых высказываний в прессе.
Дни24 05:19
Происшествия
В Самаре полковник ФСБ получил 20 лет колонии за мошенничество
Российская газета 09:49
Армия и оружие
Российский аналог американской винтовки AR-15 представили в Москве
Российскую винтовку ORSIS-AR15J представили в Москве на международной выставке охотничьего и спортивного оружия Arms & Hunting 2019.
Российская газета 05:36
Политика
Трамп призвал демократов прекратить импичмент после слов Зеленского
Американский президент Дональд Трамп заявил, что после слов украинского лидера Владимира Зеленского о беседе с ним Демократическая партия должна прекратить «аферу» с процедурой импичмента.
RT на русском 10:31
Экономика
Медведев потребовал прекратить банковский роуминг
В документе ФАС пишет, что размер комиссионного вознаграждения, взимаемого банком за денежные переводы между физическими лицами (со счета на счет этого банка), не может быть «обусловлен открытием указанных банковских счетов в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) кредитной организации».
Ведомости 08:44
Экономика
Банк России рассказал о новом способе хищения денег с банковских карт
В отчете сказано, что мошенники стали активно использовать технологии подмены исходящих телефонных звонков с номера на номера, идентичные номерам кол-центров кредитных организаций.
REGNUM 13:27
Общество
Самым большим «бизнес-центром» в Москве оказалась хрущевка
Самое большое число фирм в Москве зарегистрировано в жилом доме по адресу: проспект Вернадского, 24.
РБК 09:46
Путешествия
СМИ узнали об условиях введения режима открытого неба в Петербурге
Источники издания в Минтрансе заявляют, что ведомство поддерживает введение режима открытого неба в Петербурге именно на таких условиях.
Известия 03:18
Происшествия
Военнослужащий, «потерявший» пушку в Ингушетии, заплатит 25 млн рублей
Военнослужащего обязали выплатить по иску Минобороны 25,4 млн рублей, пишет «КоммерсантЪ».
REGNUM 06:48
Политика
Украинцы-информаторы Джулиани по делу Байдена арестованы в США
В США арестованы двое уроженцев Советского Союза, а ныне бизнесменов из Флориды, имеющих гражданство Украины, – Лев Парнас и Игорь Фруман – по обвинению в помощи адвокату главы Белого дома Дональда Трампа Рудольфу Джулиани инициировать расследование на Украине против бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена и его сына Хантера.
Газета.Ru 13:59
Политика
Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.
РИА Новости вчера в 09:54
Здоровье
Сегодня отмечают Всемирный день психического здоровья
Сегодня отмечается Всемирный день психического здоровья. В России он впервые был введен в 2002 году.
Каменский рабочий 07:57
Происшествия
Двух стюардов российской авиакомпании нашли мертвыми в Подмосковье
В подмосковных Химках были обнаружены тела двух мужчин, сообщает Следственный комитет РФ по Московской области.
Известия 05:09
Политика
NYT: США могут разрешить некоторым своим компаниям работать с Huawei
По данным издания, американский президент Дональд Трамп уже одобрил процесс начала утверждения лицензий, которые позволят нескольким избранным американским компаниям обойти запрет, наложенный на Huawei ранее властями США.
Аргументы и Факты вчера в 23:24
Армия и оружие
Турция отправила в бой устаревшие танки
Согласно опубликованными в сеть фото, турецкая сторона направила в бой ранние модификации.
ГЛАС.RU 11:01
Футбол
Сборная Германии упустила победу в товарищеском матче против Аргентины
Красная весна вчера в 17:22
Армия и оружие
National Interest: Русское оружие не переносит сирийскую жару
До начала сирийской операции не было возможности проверить оружие в подобных условиях.
Военное обозрение вчера в 06:37
Шоу-бизнес
Могилы отца и брата Заворотнюк взяли под охрану
Места захоронений родственников Анастасии Заворотнюк взяли под охрану сотрудники кладбища, сообщает издание teleprogramma.
Рамблер 14:13
Армия и оружие
AFP: посол Турции вызван в МИД Франции
МИД Франции вызвал посла Турции в Париже в связи с военной операцией Анкары в Сирии.
ТАСС 07:53
Спорт
Российские гимнасты впервые завоевали золото ЧМ в командном многоборье
Телеканал 360° вчера в 13:32