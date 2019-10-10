Экономика
РБКБизнес-омбудсмен предложил создать «мусорные хабы»
Сегодня, по словам бизнес-омбудсмена, все наоборот: доставщики мусора платят свалкам за прием ТБО, поэтому у сборщиков нет резона везти отходы на легальные свалки.
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Титов предложил изменить экономическую модель вывоза мусора для снижения тарифов
Коммерсантъвчера в 12:05
Бизнес-омбудсмен Титов и Институт экономики роста призывают изменить систему обращения с отходами
ФедералПрессвчера в 10:43
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Два украинских эксперта чуть не подрались в эфире программы «60 минут»
В прямом эфире программы "60 минут" два украинских эксперта чуть не набросились друг на друга с кулаками, обсуждая причину срыва Украиной разведения войск в Донбассе.
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Минздрав нашел серьезные нарушения в онкоцентре Блохина
Как отметил ТАСС, комиссия Минздрава не нашла нарушений для увольнения нового директора.
Происшествия
В Саратове около тысячи людей ищут пропавшую 9-летнюю девочку
В Саратове разыскивают пропавшую накануне 9-летнюю Лизу К. К поискам подключены наиболее опытные следователи и криминалисты.
Политика
Зеленский исключил возможность возобновления водоснабжения Крыма
Отвечая на вопросы журналистов в ходе пресс-марафона, который проходит в Киеве 10 октября, Владимир Зеленский сообщил, что Украина и Россия не обсуждали вопроса подачи воды в Крым.
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В Крыму задержали готовившего теракт россиянина
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Kia Seltos ставит рекорды продаж
Новый кроссовер KIA Seltos, вышедший на индийский рынок 22 августа, установил абсолютный рекорд по количеству принятых заказов на старте продаж.
Шоу-бизнес
Вдову Анатолия Папанова доставили в реанимацию
Вдова знаменитого актёра Анатолия Папанова Надежда Каратаева попала в реанимацию. Актрисе 95 лет, сообщает РЕН ТВ.
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Экономика
Цены на продукты в России и на Украине сравнили в Сети
Цены на продукты в России и на Украине сравнили в сети, сообщает РИА "Новости".
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Путин посетит Саудовскую Аравию 14 октября
Президент России Владимир Путин посетит Саудовскую Аравию 14 октября, проведет переговоры с королем Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом и наследным принцем королевства, министром обороны Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом, заявил журналистам помощник президента Юрий Ушаков.
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Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака
Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
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Звезда сериала «Отмена» предстанет в фильме Роба Маршалла в роли помощника подводного царя Тритона и друга русалочки Ариэль.
Политика
Названа доля мигрантов в населении России
Общее число мигрантов составляет всего 8% от населения страны. По данным ООН и Всемирного банка, в России более 12 млн мигрантов.
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Пенсионный фонд России рассказал об увеличении страховой пенсии
Страховая часть пенсии по старости для неработающих пенсионеров увеличится в 2020 году на тысячу рублей, рассказал глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов на заседании комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов, передает ТАСС.