Экономика

РБКРБКБизнес-омбудсмен предложил создать «мусорные хабы»

Сегодня, по словам бизнес-омбудсмена, все наоборот: доставщики мусора платят свалкам за прием ТБО, поэтому у сборщиков нет резона везти отходы на легальные свалки.
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