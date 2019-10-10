Экономика

РБКРБКБизнес-омбудсмен предложил создать «мусорные хабы»

Сегодня, по словам бизнес-омбудсмена, все наоборот: доставщики мусора платят свалкам за прием ТБО, поэтому у сборщиков нет резона везти отходы на легальные свалки.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Титов предложил изменить экономическую модель вывоза мусора для снижения тарифов

Коммерсантъвчера в 12:05

Бизнес-омбудсмен Титов и Институт экономики роста призывают изменить систему обращения с отходами

ФедералПрессвчера в 10:43

Бизнес-омбудсмен предложил создать «мусорные хабы»

РБКвчера в 09:47

Мусорная турбулентность: деньги за ТБО предложили повернуть «вспять»

Новый Деньвчера в 10:40

Команда омбудсмена Титова представила свою стратегию развития мусорной реформы

РАПСИвчера в 09:07

Титов предложил кардинально изменить экономическую модель вывоза мусора в России

ТАССвчера в 09:57

В Российском экологическом операторе оценили идею создания мусорных хабов

РИА Новостивчера в 09:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 10:40, Ашберн
Авто

Kia Seltos ставит рекорды продаж

Автоновости дня 04:12
Шоу-бизнес

Ким Кардашьян показала армянский коньяк «Ким Кардашьян»

На снимке запечатлены две бутылки армянского коньяка с портретами знаменитости.
Lenta.ru 02:16
Здоровье

Роспотребнадзор назвал идеальную для здоровья температуру в квартирах

Эксперты Роспотребнадзора выяснили, какую температуру воздуха лучше поддерживать в жилых домах и квартирах для здоровья.
iReactor вчера в 04:01
Происшествия

В Лондоне умер беглый экс-владелец Уралтрансбанка, пишут СМИ

Бывший владелец и глава обанкротившегося Уралтрансбанка Валерий Заводов умер в возрасте 60 лет, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на друга покойного, заместителя Уральского банковского союза Евгения Болотина.
РИА Новости 09:16
Культура

Выставка «Сокровища музеев России» откроется в Воронеже

Московский Комсомолец вчера в 07:13
Происшествия

В Крыму задержали готовившего теракт россиянина

РИА Новости 06:31
Единоборства

Путину подарили бриллиантовую боксерскую перчатку

Президент Владимир Путин в рамках международного форума "Россия — спортивная держава" познакомился с российскими боксерами.
Вести.Ru 10:09
Футбол

Бывший тренер «Спартака» Роман Пилипчук вернулся в клуб

РБК вчера в 16:36
Шоу-бизнес

Вдову Анатолия Папанова доставили в реанимацию

Вдова знаменитого актёра Анатолия Папанова Надежда Каратаева попала в реанимацию. Актрисе 95 лет, сообщает РЕН ТВ.
ТВ Центр 04:57
Политика

Порошенко предложил «формулу украинского мира» в Донбассе

Бывший президент Украины Петр Порошенко предложил реализовать Киеву разработанную им «формулу украинского мира» для урегулирования конфликта в Донбассе, содержащую семь шагов.
Lenta.ru 02:39
Футбол

В Мексике хотят наказать фаната, положившего руку на грудь футболистки

Национальная служба новостей 08:42
Политика

Кремль обвинил Украину в срыве отвода войск

Ушаков напомнил, что пока не реализована договорённость, которая была согласована на предыдущих нормандских саммитах в Париже и Берлине.
Говорит Москва 10:11
Общество

Обвиненная в цензуре редактор романа Джонатана Литтелла умерла

Филолог-классик, переводчица Мария Томашевская, выступившая редактором русскоязычного издания романа «Благоволительницы» американского писателя Джонатана Литтелла, скончалась.
Lenta.ru 10:05
Общество

Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности

В Ростовской области воспитатель детского сада разъяснила детям, что означает «посадить на кол».
REGNUM вчера в 07:00
ЖКХ

В Москве пригрозили отключить от горячей воды 180 жилых домов

Компания управляет 340 жилыми зданиями в Восточном административном округе Москвы.
РБК 09:55
Происшествия

Взрыв прогремел рядом с аэропортом в австрийском Линце

По данным РИА Новости, взрыв произошел на предприятии по утилизации мусора, которое располагается недалеко от аэропорта.
Российская газета 05:17
Происшествия

Полковник ФСБ получил 20 лет колонии в Самарской области

В Самарской области гарнизонный военный суд приговорил к 20 годам колонии и штрафу 90,5 млн рублей заместителя начальника службы экономической безопасности управления ФСБ полковника Сергея Гудованого.
Газета.Ru 08:50
Общество

Нобелевскую премию по литературе присудили Петеру Хандке

REGNUM 07:35
Политика

Зарплаты и пенсии военных повысят еще раз

Как сообщила заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова в интервью газете "Красная звезда", с 1 января 2012 г. благодаря новой системе выплат зарплат военным уровень оплаты воинского труда возрос в 2,5-3 раза.
Вести.Финанс 04:47
Экономика

Пенсионный фонд России рассказал об увеличении страховой пенсии

Страховая часть пенсии по старости для неработающих пенсионеров увеличится в 2020 году на тысячу рублей, рассказал глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов на заседании комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов, передает ТАСС.
Газета.Ru 08:15
Происшествия

Самолет Bombardier вернулся в Шереметьево из-за проблем с шасси

РИА Новости 08:31
Политика

Зеленский высказал свою позицию по Минским соглашениям

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не удовлетворен минскими соглашениями и последовательностью шагов по урегулированию конфликта в Донбассе.
РИА Новости 10:31
Общество

МВД предложило штрафовать родителей курящих детей

МВД предлагает штрафовать на сумму до 2 тыс. рублей родителей детей, которые начали курить. Об этом ТАСС сообщили пресс-центре МВД России.
ТАСС 09:17
Здоровье

В Воронеже отметят Всемирный день психического здоровья

Всемирный день психического здоровья отметят в Воронежском областном клиническом психоневрологическом диспансере (улица Тепличная, 1) в 11:00 в четверг, 10 октября.
РИА Воронеж 08 октября в 14:00
Кино

«Гемини» с цифровым Уиллом Смитом вышел в российский прокат

В четверг в российский прокат вышел новый фильм режиссера Энга Ли «Гемини» с Уиллом Смитом в главной роли.
Культуромания 09:25
Здоровье

Американскую девочку с пятном во все лицо прооперировали в Краснодаре

Врачи провели первую операцию американской девочке с родимым пятном во все лицо в Краснодаре.
Народные новости 08 октября в 04:28
Политика

Госдума рассмотрела законопроект о выходном дне после Пасхи

По словам главы Комитета Госдумы по труду и соцполитике, замруководителя фракции ЛДПР Ярослава Нилова, предлагается внести изменения в Трудовой кодекс и утвердить новый выходной день — Светлый пасхальный понедельник.
Парламентская газета 08:53
Кино

«Тайна печати дракона» провалилась в российском прокате

UfacityNews.ru вчера в 07:49
Армия и оружие

Трамп упрекнул курдов, что они не помогли США при высадке в Нормандии

Президент США Дональд Трамп припомнил курдам то, что они не помогли США во время высадки в Нормандии в 1944 году.
Вести.Ru 04:48
Происшествия

На территории мужского монастыря в Оренбуржье произошла стрельба

На территории Спасо-Преображенского мужского монастыря в оренбургском городе Бузулук произошла стрельба.
РБК 10:04
Как работают Яндекс.Новости?
«Мусорное» делоБольше новостей по теме
Главное