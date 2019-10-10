Экономика
РБКБизнес-омбудсмен предложил создать «мусорные хабы»
Сегодня, по словам бизнес-омбудсмена, все наоборот: доставщики мусора платят свалкам за прием ТБО, поэтому у сборщиков нет резона везти отходы на легальные свалки.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Титов предложил изменить экономическую модель вывоза мусора для снижения тарифов
Коммерсантъвчера в 12:05
Бизнес-омбудсмен Титов и Институт экономики роста призывают изменить систему обращения с отходами
ФедералПрессвчера в 10:43
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 10:40, Ашберн
Авто
Kia Seltos ставит рекорды продаж
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян показала армянский коньяк «Ким Кардашьян»
На снимке запечатлены две бутылки армянского коньяка с портретами знаменитости.
Здоровье
Роспотребнадзор назвал идеальную для здоровья температуру в квартирах
Эксперты Роспотребнадзора выяснили, какую температуру воздуха лучше поддерживать в жилых домах и квартирах для здоровья.
Происшествия
В Лондоне умер беглый экс-владелец Уралтрансбанка, пишут СМИ
Бывший владелец и глава обанкротившегося Уралтрансбанка Валерий Заводов умер в возрасте 60 лет, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на друга покойного, заместителя Уральского банковского союза Евгения Болотина.
Культура
Выставка «Сокровища музеев России» откроется в Воронеже
Происшествия
В Крыму задержали готовившего теракт россиянина
Единоборства
Путину подарили бриллиантовую боксерскую перчатку
Президент Владимир Путин в рамках международного форума "Россия — спортивная держава" познакомился с российскими боксерами.
Футбол
Бывший тренер «Спартака» Роман Пилипчук вернулся в клуб
Шоу-бизнес
Вдову Анатолия Папанова доставили в реанимацию
Вдова знаменитого актёра Анатолия Папанова Надежда Каратаева попала в реанимацию. Актрисе 95 лет, сообщает РЕН ТВ.
Политика
Порошенко предложил «формулу украинского мира» в Донбассе
Бывший президент Украины Петр Порошенко предложил реализовать Киеву разработанную им «формулу украинского мира» для урегулирования конфликта в Донбассе, содержащую семь шагов.
Футбол
В Мексике хотят наказать фаната, положившего руку на грудь футболистки
Политика
Кремль обвинил Украину в срыве отвода войск
Ушаков напомнил, что пока не реализована договорённость, которая была согласована на предыдущих нормандских саммитах в Париже и Берлине.
Общество
Обвиненная в цензуре редактор романа Джонатана Литтелла умерла
Филолог-классик, переводчица Мария Томашевская, выступившая редактором русскоязычного издания романа «Благоволительницы» американского писателя Джонатана Литтелла, скончалась.
Общество
Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности
В Ростовской области воспитатель детского сада разъяснила детям, что означает «посадить на кол».
ЖКХ
В Москве пригрозили отключить от горячей воды 180 жилых домов
Компания управляет 340 жилыми зданиями в Восточном административном округе Москвы.
Происшествия
Взрыв прогремел рядом с аэропортом в австрийском Линце
По данным РИА Новости, взрыв произошел на предприятии по утилизации мусора, которое располагается недалеко от аэропорта.
Происшествия
Полковник ФСБ получил 20 лет колонии в Самарской области
В Самарской области гарнизонный военный суд приговорил к 20 годам колонии и штрафу 90,5 млн рублей заместителя начальника службы экономической безопасности управления ФСБ полковника Сергея Гудованого.
Политика
Зарплаты и пенсии военных повысят еще раз
Как сообщила заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова в интервью газете "Красная звезда", с 1 января 2012 г. благодаря новой системе выплат зарплат военным уровень оплаты воинского труда возрос в 2,5-3 раза.
Экономика
Пенсионный фонд России рассказал об увеличении страховой пенсии
Страховая часть пенсии по старости для неработающих пенсионеров увеличится в 2020 году на тысячу рублей, рассказал глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов на заседании комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов, передает ТАСС.
Политика
Зеленский высказал свою позицию по Минским соглашениям
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не удовлетворен минскими соглашениями и последовательностью шагов по урегулированию конфликта в Донбассе.
Общество
МВД предложило штрафовать родителей курящих детей
МВД предлагает штрафовать на сумму до 2 тыс. рублей родителей детей, которые начали курить. Об этом ТАСС сообщили пресс-центре МВД России.
Здоровье
В Воронеже отметят Всемирный день психического здоровья
Всемирный день психического здоровья отметят в Воронежском областном клиническом психоневрологическом диспансере (улица Тепличная, 1) в 11:00 в четверг, 10 октября.
Кино
«Гемини» с цифровым Уиллом Смитом вышел в российский прокат
В четверг в российский прокат вышел новый фильм режиссера Энга Ли «Гемини» с Уиллом Смитом в главной роли.
Здоровье
Американскую девочку с пятном во все лицо прооперировали в Краснодаре
Врачи провели первую операцию американской девочке с родимым пятном во все лицо в Краснодаре.
Политика
Госдума рассмотрела законопроект о выходном дне после Пасхи
По словам главы Комитета Госдумы по труду и соцполитике, замруководителя фракции ЛДПР Ярослава Нилова, предлагается внести изменения в Трудовой кодекс и утвердить новый выходной день — Светлый пасхальный понедельник.
Кино
«Тайна печати дракона» провалилась в российском прокате
Армия и оружие
Трамп упрекнул курдов, что они не помогли США при высадке в Нормандии
Президент США Дональд Трамп припомнил курдам то, что они не помогли США во время высадки в Нормандии в 1944 году.
Происшествия
На территории мужского монастыря в Оренбуржье произошла стрельба
На территории Спасо-Преображенского мужского монастыря в оренбургском городе Бузулук произошла стрельба.