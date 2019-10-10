Сегодня, по словам бизнес-омбудсмена, все наоборот: доставщики мусора платят свалкам за прием ТБО, поэтому у сборщиков нет резона везти отходы на легальные свалки.

Происшествия В Лондоне умер беглый экс-владелец Уралтрансбанка, пишут СМИ Бывший владелец и глава обанкротившегося Уралтрансбанка Валерий Заводов умер в возрасте 60 лет, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на друга покойного, заместителя Уральского банковского союза Евгения Болотина.

Единоборства Путину подарили бриллиантовую боксерскую перчатку Президент Владимир Путин в рамках международного форума "Россия — спортивная держава" познакомился с российскими боксерами.

Шоу-бизнес Вдову Анатолия Папанова доставили в реанимацию Вдова знаменитого актёра Анатолия Папанова Надежда Каратаева попала в реанимацию. Актрисе 95 лет, сообщает РЕН ТВ.

Политика Порошенко предложил «формулу украинского мира» в Донбассе Бывший президент Украины Петр Порошенко предложил реализовать Киеву разработанную им «формулу украинского мира» для урегулирования конфликта в Донбассе, содержащую семь шагов.

Политика Кремль обвинил Украину в срыве отвода войск Ушаков напомнил, что пока не реализована договорённость, которая была согласована на предыдущих нормандских саммитах в Париже и Берлине.

Происшествия Полковник ФСБ получил 20 лет колонии в Самарской области В Самарской области гарнизонный военный суд приговорил к 20 годам колонии и штрафу 90,5 млн рублей заместителя начальника службы экономической безопасности управления ФСБ полковника Сергея Гудованого.

Политика Зарплаты и пенсии военных повысят еще раз Как сообщила заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова в интервью газете "Красная звезда", с 1 января 2012 г. благодаря новой системе выплат зарплат военным уровень оплаты воинского труда возрос в 2,5-3 раза.

Экономика Пенсионный фонд России рассказал об увеличении страховой пенсии Страховая часть пенсии по старости для неработающих пенсионеров увеличится в 2020 году на тысячу рублей, рассказал глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов на заседании комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов, передает ТАСС.

Политика Зеленский высказал свою позицию по Минским соглашениям Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не удовлетворен минскими соглашениями и последовательностью шагов по урегулированию конфликта в Донбассе.

Общество МВД предложило штрафовать родителей курящих детей МВД предлагает штрафовать на сумму до 2 тыс. рублей родителей детей, которые начали курить. Об этом ТАСС сообщили пресс-центре МВД России.

Здоровье В Воронеже отметят Всемирный день психического здоровья Всемирный день психического здоровья отметят в Воронежском областном клиническом психоневрологическом диспансере (улица Тепличная, 1) в 11:00 в четверг, 10 октября.