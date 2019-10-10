Экономика

РБКРБКБизнес-омбудсмен предложил создать «мусорные хабы»

По словам Титова, хабы будут экономически заинтересованы найти наиболее оптимальный вариант переработки отходов, а также оптимальный путь утилизации «хвостов» — сжигание или захоронение отсортированных и спрессованных брикетов на специальных полигонах.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Титов предложил изменить экономическую модель вывоза мусора для снижения тарифов

Коммерсантъвчера в 12:05

Бизнес-омбудсмен Титов и Институт экономики роста призывают изменить систему обращения с отходами

ФедералПрессвчера в 10:43

В Российском экологическом операторе оценили идею создания мусорных хабов

РИА Новостивчера в 09:00

Бизнес-омбудсмен предложил создать «мусорные хабы»

РБКвчера в 09:47

Команда омбудсмена Титова представила свою стратегию развития мусорной реформы

РАПСИвчера в 09:07

Титов предложил кардинально изменить экономическую модель вывоза мусора в России

ТАССвчера в 09:57

Мусорная турбулентность: деньги за ТБО предложили повернуть «вспять»

Новый Деньвчера в 10:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 03:02, Ашберн
Здоровье

В России прооперировали девочку из США

ПроТуймазы вчера в 01:02
Политика

Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге

Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Lenta.ru вчера в 16:31
Шоу-бизнес

79-летний Эммануил Виторган не исключает, что снова станет отцом

Эммануил Виторган и Ирина Млодик с дочерьми В свежем интервью Эммануил Гедеонович заявил, что они с женой не собираются останавливаться на достигнутом и не исключают возможность рождения еще одного ребенка.
Вокруг ТВ вчера в 05:03
Политика

Комитет Госдумы внесёт поправки в бюджет об индексации зарплат военным

Комитет Госдумы по обороне внесёт ко второму чтению проекта бюджета на 2020 год поправки об индексации зарплат действующим военным и военным пенсионерам с 1 января.
RT на русском 02:26
Культура

Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН

Президент КВН Александр Масляков удивился словам бывшего участника клуба Нурлана Сабурова о взносах для участников команд.
РИА Новости вчера в 09:54
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал, как не допустить близорукости у детей

Как сообщает Роспотребнадзор по Петербургу, факторов развития близорукости у детей множество.
Мойка78 вчера в 00:40
Кино

Актер Николай Добрынин объявил о своём уходе из сериала «Сваты»

Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.
Ugpressa.ru вчера в 11:06
Общество

В Москве с начала года родились 34 Добрыни и 26 Хабибов

Интерфакс 01:38
Армия и оружие

Турция начала военную операцию в Сирии

Lenta.ru вчера в 12:01
Армия и оружие

Трамп подтвердил, что США вывезли из Сирии двух опаснейших боевиков

Американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что США вывезли из Сирии двух особо опасных боевиков ИГ.
Газета.Ru 01:26
Общество

Родителей курящих детей могут начать штрафовать

Правительство обсуждает идею ввести административную ответственность для родителей, у которых курят несовершеннолетние дети.
Коммерсантъ вчера в 21:55
Армия и оружие

Вертолет Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии

В Индонезии во время военного парада произошел конфуз с вертолетом российского производства: Ми-35 пролетел на предельно низкой высоте над трибунами, в результате чего потоком воздуха сорвало праздничные плакаты и временные конструкции.
Газета.Ru вчера в 11:59
Авто

Самый чистый, дешевый и простой способ самостоятельной замены моторного масла

Производители рекомендуют менять моторное масло каждые 10 000—15 000 км в зависимости от бренда авто, но опытный автовладелец знает: тяжелые условия эксплуатации — а городские многочасовые «пробки» именно к таким и относятся — потребуют сокращение межсервисного интервала.
АвтоВзгляд вчера в 09:39
Футбол

Телеведущая прокомментировала просьбу фанатов «Наполи» показать грудь

Телеведущая из Италии Дилетта Леотта прокомментировала эпизод с просьбой болельщиков «Наполи» показать грудь.
ИнфоСМИ вчера в 05:31
Политика

Bloomberg узнал о планах США заключить валютное соглашение с Китаем

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность заключения валютного соглашения с Китаем, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на несколько источников.
Ведомости вчера в 22:31
Армия и оружие

Турецкая армия возобновила обстрелы сирийского города Рас-эль-Айн

ТК Звезда 01:52
Шоу-бизнес

Сергей Светлаков впервые показал старшего сына

Известный российский актер и продюсер впервые продемонстрировал публике старшего сына, Ивана, которому шесть лет.
Gazeta.SPb вчера в 15:50
Происшествия

В Иркутске произошло землетрясение

РИА Новости 01:13
Политика

Меркель и Зеленский оценили возможность нормандской встречи

RT на русском вчера в 15:20
Здоровье

Названы семь простых продуктов, которые помогут очистить сосуды

Зарубежные медики рекомендуют включить в рацион ряд продуктов, которые способны уменьшить толщину стенок сосудов и препятствовать тому, чтобы они "забивались".
Российская газета 01:43
Экономика

В России хотят снизить прожиточный минимум

Размер прожиточного минимума в России станет меньше на 1,5%. С таким предложением выступил Минтруд, подготовивший проект приказа о величине прожиточного минимума за третий квартал этого года.
URA.Ru вчера в 22:30
Политика

Путин уволил Глазьева с поста своего советника

Президент России Владимир Путин подписал указ о лишения Сергея Глазьева статуса советника главы государства.
РБК вчера в 11:29
Происшествия

Суд вынес приговор убийцам барнаульца Михаила Седова

10 октября Алтайский краевой суд вынес приговор обвиняемым в жестоком убийстве барнаульца Михаила Седова, сообщает корреспондент altapress.ru из зала суда.
Алтапресс 00:16
Общество

Электронную почту россиян предложили блокировать

1. Депутаты предлагают дать возможность блокировать почту россиян Группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект о блокировке электронной почты за распространение запрещенной информации.
Lenta.ru 08 октября в 19:13
Политика

Фонд Навального внесли в список иностранных агентов

Министерство юстиции России включило в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, Фонд борьбы с коррупцией (ФБК).
Российская газета вчера в 05:38
Политика

Зеленский впервые устроит пресс-марафон для журналистов

Президент Украины Владимир Зеленский 10 октября впервые за четыре месяца поговорит с прессой.
News.ru вчера в 18:23
Финансы

Пенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов спрогнозировал увеличение страховой пенсии.
RT на русском 02:27
Экономика

В России могут ввести запрет на «грязное» пальмовое масло

Разрабатываемые изменения могут коснуться производства, переработки и импорта растительных масел, в том числе пальмового.
Коммерсантъ 01:12
Происшествия

В ходе протестов в Эквадоре пострадали более 400 человек

Более 400 человек, включая 86 полицейских, обратились за медицинской помощью в ходе антиправительственных протестов в Эквадоре, сопровождающихся столкновениями между манифестантами и полицейскими.
ТАСС вчера в 22:48
Здоровье

Ученые рассказали о вреде молока для пожилых людей

iReactor вчера в 16:16
Как работают Яндекс.Новости?
«Мусорное» делоБольше новостей по теме
Главное