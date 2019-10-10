Экономика
РБКБизнес-омбудсмен предложил создать «мусорные хабы»
По словам Титова, хабы будут экономически заинтересованы найти наиболее оптимальный вариант переработки отходов, а также оптимальный путь утилизации «хвостов» — сжигание или захоронение отсортированных и спрессованных брикетов на специальных полигонах.
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Титов предложил изменить экономическую модель вывоза мусора для снижения тарифов
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