Уполномоченный по защите прав предпринимателей в РФ Борис Титов направил президенту России Владимиру Путину ежегодный доклад с оценкой условий ведения предпринимательской деятельности в стране.

Бизнес-омбудсмен представил Путину доклад о предпринимателях в России

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