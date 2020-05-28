Коронавирус

АБНАБНБизнес-омбудсмен представил Путину доклад о предпринимателях в России

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в РФ Борис Титов направил президенту России Владимиру Путину ежегодный доклад с оценкой условий ведения предпринимательской деятельности в стране.
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Москва, 29 мая 2020, 11:41 — REGNUM В России голосование по поправкам к Конституции могут растянуть на несколько дней, об этом сообщает РБК со ссылкой на рекомендации Роспотребнадзор, а и Центральной избирательной комиссии Отмечается, что голосование могут провести под тентами или навесами возле зданий, где обычно располагаются избирательные участки.
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Глава Ла Лиги назвал дату возобновления чемпионата Испании по футболу

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