Коронавирус
АБНБизнес-омбудсмен представил Путину доклад о предпринимателях в России
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в РФ Борис Титов направил президенту России Владимиру Путину ежегодный доклад с оценкой условий ведения предпринимательской деятельности в стране.
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Общество
Собянин допустил сохранение ограничений в Москве до появления вакцины
Ограничения в Москве сохранятся по появления вакцины от коронавируса, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия-24".
РИА Новости вчера в 11:48
Технологии
Huawei нашла замену YouTube для своих смартфонов
Huawei заменит на своих смартфонах YouTube видеохостингом Dailymotion, который будет помогать развивать собственный сервис компании Huawei Video.
МонаВиста вчера в 11:09
Общество
Треть жителей России считает преувеличенной опасность коронавируса
Москва, 28 мая 2020, 09:39 — REGNUM Более 30% жителей России считают опасность эпидемии коронавируса преувеличенной, либо полагают, что это выдумка заинтересованных лиц.
REGNUM вчера в 02:39
Авто
УАЗ «Профи» получил новую версию
Ульяновский автозавод представил новый маловысотный автомобильный рычажно-гидравлический подъемник на базе УАЗ «Профи».
Автоновости дня 03:22
Происшествия
СК завершил дело по новому фейку про коронавирус
Следственный комитет сообщил в пятницу о завершении расследования уголовного дела касательно публичного распространения заведомо ложной информации.
Газета.Ru 04:36
Общество
Москва и Сочи заняли последние места в рейтинге восстановления городов
По версии 2ГИС, средний уровень восстановления по всем 60 участвующим в рейтинге городам России составил 66, в том числе по Москве и Сочи на 29 мая — 42, они заняли последние места в списке.
РБК 04:00
Политика
Twitter скрыл сообщение Трампа о протестах в Миннеаполисе
Twitter отметил сообщение президента США Дональда Трампа о ситуации в Миннеаполисе как нарушающее правила о запрете на оправдание насилия.
Коммерсантъ 05:27
Шоу-бизнес
В сети появилась совместная фотография сыновей Овечкина
Анастасия Шубская, супруга капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина, опубликовала совместное фото своих сыновей Сергея и Ильи.
Газета.Ru 04:17
Общество
Депутат Мосгордумы Сергей Митрохин задержан за пикет в поддержку Ильи Азара у здания ГУ МВД Москвы
Митрохин сообщил, что вместе с ним задержаны еще два человека.
Эхо Москвы 05:37
Общество
В Петербурге с 1 июня смягчат режим ограничений из-за коронавируса
В Санкт-Петербурге с 1 июня начнется поэтапное смягчение ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса.
Известия вчера в 21:29
Общество
Стас Костюшкин рассказал о пережитом изнасиловании в детстве
Российский певец, бывший участник группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин рассказал, что в возрасте восьми лет стал жертвой сексуального насилия.
Известия вчера в 20:40
Общество
Роспотребнадзор разработал рекомендации по работе кинотеатров
Роспотребнадзор совместно с Минкультуры подготовил рекомендации по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения COVID-19 в кинотеатрах.
Право.ру вчера в 07:31
Футбол
Агент Рами опроверг, что футболист скрыл от «Сочи» серьёзную травму
Рубен Хавьер Косо Руиз, агент французского футболиста Адиля Рами, опроверг информацию о том, что чемпион мира скрыл от «Сочи» серьёзную травму.
Metaratings вчера в 04:01
Происшествия
В Псковской области в реке обнаружили тело 15-летней девочки
РИА Новости вчера в 17:04
Авто
Официально представили седан Acura TLX нового поколения
В 2019 году компания Acura показала концепт Type S, который уже тогда был заявлен, как предвестник модели TLX нового поколения.
Тарантас Ньюс 00:01
Общество
Голосование по Конституции России могут растянуть на несколько дней
Москва, 29 мая 2020, 11:41 — REGNUM В России голосование по поправкам к Конституции могут растянуть на несколько дней, об этом сообщает РБК со ссылкой на рекомендации Роспотребнадзор, а и Центральной избирательной комиссии Отмечается, что голосование могут провести под тентами или навесами возле зданий, где обычно располагаются избирательные участки.
REGNUM 04:41
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова высмеяла признание в любви от Джигана
Оксана Самойлова посмеялась над признанием Джигана в любви. Рэпер не оставляет попыток заслужить прощение жены.
Территория новостей 04:52
Транспорт
РЖД отменили социальную дистанцию при рассадке пассажиров в поездах
Российские железные дороги отменили рассадку пассажиров с социальной дистанцией в поездах дальнего следования.
Эксперт Северо-Запад вчера в 10:31
Энергетика
«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»
Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири».
Lenta.ru 27 мая в 17:40
Кино
Генри Кавилл может вернуться к роли Супермена
Предположительно, актер появится в камео в одном из грядущих супергеройских фильмов DC Universe — например, в "Шазаме 2", "Аквамене 2" или "Черном Адаме" с Дуэйном Джонсоном.InterMedia напоминает: осенью 2018 года стало известно, что Кавилл может оставить роль Супермена.
ИА InterMedia вчера в 08:20
Здоровье
В Красноярском крае за сутки скончались 6 пациентов с коронавирусом
За последние сутки в Красноярском крае скончались 6 больных коронавирусом – всего 35 умерших за все время, сообщает минздрав.
АиФ Красноярск 04:26
Общество
В Тульской области число случаев COVID-19 превысило 3,5 тысячи
Число пациентов с подтвержденным коронавирусом в Тульской области превысило 3,5 тысячи, выздоровели 1564 человека, сообщает областное правительство.
РИА Новости вчера в 04:43
Общество
Международный автогигант готовит массовые сокращения
Международный автогигант Renault анонсировал массовые сокращения сотрудников на фоне кризиса, охватившего автоотрасль из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 05:40
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
Футбол
Глава Ла Лиги назвал дату возобновления чемпионата Испании по футболу
Чемпионат Испании по футболу, приостановленный из-за пандемии коронавируса, должен возобновиться 11 июня, новый сезон планируется начать 12 сентября, сообщил президент Ла Лиги Хавьер Тебас.
РИА Новости 05:18
Экономика
Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей
Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка.
Интерфакс вчера в 04:53
Футбол
Лигу чемпионов доиграют в формате «Финала четырёх» в Германии
Матчи должны состояться в августе, сообщает Sky Sport Italia. Союз может доиграть Лигу чемпионов в формате "Финала четырёх".
Pravda.Ru 04:58
Общество
Минтруд разрешит компаниям закупать маски за счет страховых взносов
Министерство труда и социальной защиты России предложило разрешить возмещать работодателям расходы на покупку масок, а также санитайзеров и перчаток за счет страховых взносов.
Московский Комсомолец 05:10
Наука
Уральские биологи обнаружили у пресноводных рыб феномен отчаяния
Биологи Уральского федерального университета пришли к выводу, что отчаяние — один из симптомов депрессии — гораздо более древний механизм, чем до сих пор считалось, передаёт РИА Новости.
Говорит Москва 03:51