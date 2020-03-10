Общество

ВедомостиВедомостиБизнес-омбудсмен считает новый КоАП опасным для предпринимателей

Принятие проекта Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) в предложенной Минюстом редакции значительно ухудшит положение бизнеса, об этом говорится в письме, которое уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов направил на прошлой неделе премьеру Михаилу Мишустину.
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Титов согласовал Абдулганиева на должность бизнес-омбудсмена Татарстана

Inkazan08 марта в 07:03

Титов сообщил Мишустину о рисках развития малого бизнеса при принятии нового КоАП

ТАССвчера в 18:06

Главные новости к утру 10 марта

Коммерсантъ00:00

Титов сообщил Мишустину об опасности нового КоАП для малого бизнеса

Телеканал 360°вчера в 18:38

Бизнес-омбудсмен считает новый КоАП опасным для предпринимателей

Ведомостивчера в 17:00

Российский бизнес-омбудсмен предупредил правительство о рисках для бизнеса в связи с принятием нового КоАП

Эхо Москвывчера в 22:04

Важнейшие правовые темы в прессе – обзор СМИ (10.03)

Право.ру01:06
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Экономика

Банк России объявил о 30-дневном моратории на покупку валюты

Центральный банк России сегодня экстренно объявил о временном, в течение 30 дней, прекращении приобретения валюты.
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Энергетика

Миронов призвал правительство снизить НДС и удержать цену бензина

Российскому правительству после обвала цен на нефть следует добиться сохранения стоимости топлива на внутреннем рынке, а также сократить налог на добавленную стоимость (НДС) до 15%.
News.ru вчера в 11:36
Армия и оружие

США перебросили в Европу стратегические бомбардировщики B-2

США перебросили в Европу стратегические малозаметные бомбардировщики B-2 Spirit, сообщило в пресс-релизе Европейское командование ВС США.
РИА Новости вчера в 19:32
Экономика

Названы последствия падения курса рубля для россиян

Ослабление российской национальной валюты отразится на стоимости поездок за рубеж, а также цене импортных товаров, рассказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.
Известия 00:26
Политика

Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной словами «мы повторим»

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной войне словами «мы повторим».
Lenta.ru вчера в 13:56
Общество

Симоньян: У российской экономики есть запас прочности

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала о том, что происходит в российской экономике Утро моего телефона началось с того, что сразу три очень влиятельных и известных в стране управленца, один из которых финансист, прислали текст о том, как бороться с коронавирусом.
Украина.ру вчера в 06:56
Экономика

Торги на американских биржах приостановили из-за падения на 7%

Сразу после старта индекс S&P 500 обвалился на 7%, что вызвало регламентную остановку торгов на 15 минут.
РБК вчера в 09:46
Здоровье

Выявлены новые симптомы коронавируса

Ученые из Сингапура выявили новые симптомы вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, пишет The Straits Times.
Lenta.ru 01:08
Энергетика

В «Роснефти» рассказали о невыгодных для России условиях ОПЕК+

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев рассказал, что участие в сделке ОПЕК+ лишено смысла с точки зрения интересов России.
RT на русском 08 марта в 07:11
Политика

В Нидерландах начался суд по делу о катастрофе MH17

Коммерсантъ вчера в 14:49
Происшествия

В Якутске проверяют пункт передержки, где усыпили десятки животных

РИА Новости вчера в 23:11
Космос

Маск боится, что не успеет отправить корабль на Марс до смерти

Ding Ting / Globallookpress Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что компания SpaceX может не успеть выполнить до его смерти ключевую задачу – отправить на Марс космический корабль.
РЕН ТВ 00:13
Экономика

Мишустин провел внеплановое совещание с Новаком и Силуановым

Премьер Михаил Мишустин провел совещание по экономическим вопросам, на котором обсуждались меры по сохранению стабильности экономики в стране, говорится на сайте кабмина.
Ведомости вчера в 12:06
Общество

В галерее «Дорога памяти» собрано более 27 млн записей об участниках войны

Минобороны РФ опубликовало на своем сайте информацию о количестве загруженных материалов в базу мультимедийного проекта "Дорога памяти", призванного увековечить память обо всех участниках Великой Отечественной войны.
ТАСС 00:15
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл посетили службу в Вестминстерском аббатстве

Супруги посетили службу Содружества наций в Вестминстерском аббатстве.
Общественное телевидение России вчера в 18:34
Культура

Apple и Эрмитаж презентовали пятичасовой фильм о музее, снятый одним кадром

Компания Apple и Государственный Эрмитаж представили совместный пятичасовой фильм о музее, снятый одним кадром и на одном заряде iPhone 11 Pro Max.
ТАСС 01:07
Политика

В Татарстане выступили против положения о русском языке в Конституции

Общественники Татарстана выступили против закрепления в Конституции статуса русского языка как языка «государствообразующего народа».
Lenta.ru вчера в 23:48
Футбол

Экс-наставник «Локомотива» ответил на обвинения Смородской в договорном матче

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Красножан ответил на обвинения экс-президента клуба Ольги Смородской в договорном матче.
RT на русском вчера в 09:45
Общество

В ВОЗ заявили о реальной угрозе пандемии коронавируса

По словам специалиста, угроза пандемии стала реальной после того, как коронавирус распространился на такое количество стран.
Piter.tv вчера в 14:48
Музыка

Little Big отложила премьеру песни для «Евровидения»

78.ru 00:30
Армия и оружие

Опубликованы итоги войны сирийских «Буков» с турецкими беспилотниками

Зенитные ракетные комплексы "Бук-М2Э" Сирийской армии сбили 20 турецких беспилотников в течение обострения ситуации с Турцией в провинции Идлиб.
Комсомольская правда вчера в 11:50
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Рэпер Джиган публично просит прощения у Самойловой

Ранее в социальной сети рэпер общался с подписчиками будучи пьяным и выражался нецензурной речью при своих детях.
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Армия и оружие

США начали вывод своих войск из Афганистана

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Несколько участков трасс до сих пор перекрыты в Алтайском крае

Напомним, в конце предыдущей недели Алтайский край накрыли снегопады. В связи с этим были закрыты для движения несколько трасс.
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Шоу-бизнес

Детей Анджелины Джоли прооперировали

Напомним, что Джоли является матерью шестерых детей.
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Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о «черной полосе» в своей жизни

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна Стрюкова сообщила читателям о «черной полосе» в ее жизни.
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Культура

Появились первые кадры с новой героиней второго сезона «Пацанов»

Игромания.ру вчера в 10:37
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В Китае число жертв коронавируса достигло 3136 человек

"Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 80 754 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 17 721 человек (4 794 человека находятся в тяжелом состоянии), 59 897 человек выписаны из больниц, 3136 скончались", - говорится в сообщении госкомитета.
РИА Новости вчера в 20:28
Происшествия

Деревянная скульптура насмерть придавила ребенка на Украине

На Украине в результате падения 200-килограммовой деревянной скульптуры погиб ребенок.
Известия вчера в 17:40
Футбол

«Милан» пожертвовал 250 тысяч евро на помощь заболевшим коронавирусом

Футбольный клуб «Милан» пожертвовал 250 тысяч евро региональному агентству по чрезвычайным ситуациям на борьбу с эпидемией коронавируса в стране, сообщается на сайте клуба.
Sport24.ru вчера в 18:59
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