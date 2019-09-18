Общество

РБКРБКБизнес-омбудсмен заявил о планах создать «черный список» судей

Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов собирается создать «черный список» российских судей. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. По его словам, для этого будет создана специальная экспертная группа, которая займется оценкой судебных решений.
Читать в источнике
Комментировать19

Подробнее о событии

Бизнес-омбудсмен Борис Титов намерен создать черный список судей после приговора Павлу Устинову

Эхо Москвывчера в 19:13

Бизнес-омбудсмен Титов объявил о создании «черного списка» российских судей

Московский Комсомолецвчера в 11:36

Омбудсмен Титов анонсировал создание черного списка судей

Коммерсантъвчера в 15:33

Бизнес-омбудсмен грозит судьям черным списком

Ведомостивчера в 15:21

Бизнес-омбудсмен заявил о планах создать «черный список» судей

РБКвчера в 16:29

Бизнес-омбудсмен Титов решил создать «черный список» судей на фоне дела Устинова

Интерфаксвчера в 11:04

Судей будут вносить в «черный список»

ИА Клерк.Рувчера в 10:48
Показать все источники
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 03:26, Вашингтон
Экономика

Количество новых ипотечных кредитов в августе снизилось на 20%

Количество новых ипотечных кредитов, средства по которым были перечислены на счета заемщиков, в августе 2019 года уменьшилось по сравнению с тем же месяцем прошлого года на 20%, до 96,5 тыс. Объем выданных кредитов снизился на 15%, до 211,7 млрд рублей, говорится в сообщении пресс-службы Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
ТАСС 02:15
Общество

Минюст и ФССП изменят систему взыскания долгов с граждан

В России изменится система взыскания долгов с граждан.
Известия 01:55
Религия

Сегодня Церковь вспоминает чудо, совершенное архангелом Михаилом

В одном из городков находился храм в честь этого архангела.
Саратов 24 вчера в 23:41
Авто

Renault Arkana провалилась в продажах

В этом году французский автопроизводитель первым в России провел эксперимент по продаже автомобилей через интернет.
SpeedMe 17 сентября в 02:31
Общество

Минпросвещения просят не делать обязательным ЕГЭ по иностранному языку

В Национальном родительском комитете призывают отказаться от введения обязательного ЕГЭ и ОГЭ по иностранному языку.
RT на русском 17 сентября в 23:00
Шоу-бизнес

Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы c Бондарчуком

В Санкт-Петербурге 17 сентября, состоялась свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука . При этом место ее проведения никто не раскрывал.
Kazanfirst.ru вчера в 16:16
Происшествия

В Бурятии задержали направлявшегося в Москву «изгонять Путина» шамана

РБК 02:57
Шоу-бизнес

Врач Анастасии Заворотнюк рассказал об обследовании актрисы

Александр Коновалов, академик РАН, научный руководитель и почетный президент НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко поделился рассказал о том, как Анастасия Заворотнюк проходила первое обследование.
АБН вчера в 17:26
Политика

Россия и Украина обсудят транзит газа в Брюсселе

Трехсторонние переговоры о поставках газа между Россией и Украиной, которые пройдут в Брюсселе в четверг, 19 сентября, при участии представителей Еврокомиссии, — уже второй раунд переговоров накануне завершения десятилетнего транзитного договора «Нафтогаза» и «Газпрома», который истекает 31 декабря.
РБК 02:00
Наука

Зубные имплантаты несут опасность для здоровья

Сибирские учёные предупредили, что зубные имплантаты могут стать причиной проблем со здоровьем и развития опасной инфекции, которая вызывает отеки десны, кровотечения и разрушение костной ткани.
Аргументы недели 03:02
Единоборства

Кадр дня: Сергей Ковалев и Канело Альварес

Вчера в Лос-Анджелесе состоялась первая совместная пресс-конференция чемпиона WBO в полутяжелом весе Сергея Ковалева и чемпиона мира в среднем весе Сауля «Канело» Альвареса, который 2 ноября поднимется в полутяжелый вес ради боя за титул в четвертой весовой категории.
Allboxing.ru 03:00
Космос

«Роскосмос» выяснил причины появления отверстия в корпусе «Союза»

Сам отсек сгорел при схождении корабля.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 09:50
Технологии

В сеть попали данные о слежке за россиянами через мобильные телефоны

Механизм слежки за россиянами через мобильные телефоны случайно попал в общий доступ.
Пятый канал 03:22
Шоу-бизнес

Предполагаемый сын Валерия Золотухина прошел ДНК-тест

OAnews вчера в 14:00
Кино

Российский мультфильм вошёл в конкурсную программу кинофестиваля в США

News.ru 02:03
Кино

Самые высокооплачиваемые актеры года

На прошлой недели Forbes, который занят тем, что подсчитывает чужие деньги, составил список самых высокооплачиваемых актеров этого года.
ИА Вебург 16 сентября в 08:38
Политика

В Раде призвали пойти на жертвы для решения конфликта в Донбассе

Украине следует пойти на жертвы, чтобы решить конфликт в Донбассе, заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, член партии "Слуга народа" Даниил Гетманцев в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости вчера в 22:59
Здоровье

Минздрав определил безопасную дозу алкоголя в день

Россиянам рассчитали безопасную дозу алкоголя в день, употребление которой несет незначительный риск для здоровья.
РБК 00:04
Армия и оружие

Россия разрешила Сирии использовать С-300 против Израиля

Россия дала Сирийской арабской армии (САА) разрешение использовать зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-300 против авиации Израиля.
Lenta.ru 03:02
Происшествия

В Омской области трое подростков изнасиловали школьницу

REGNUM 01:19
Шоу-бизнес

Пиар-директор Заворотнюк сообщила об улучшении состояния актрисы

Состояние Анастасии Заворотнюк заметно улучшилось, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на пиар-директора актрисы Марину Потапову.
РИА Новости 02:01
Армия и оружие

ТАСС: в 2020 году для ВМФ России будут заложены 22 корабля

В 2020 году судостроители заложат сразу 22 надводных корабля, подлодки и вспомогательных судна для ВМФ России, пишет ТАСС, ссылаясь на два источника в оборонно-промышленном комплексе.
Аргументы и Факты 01:57
Политика

Американцы озаботились нападениями на соратницу Порошенко

Бывшую главу Национального банка Украины Валерию Гонтареву пригласили в США для общения с членами парламента.
Lenta.ru 02:59
Политика

Премьер Канады извинился за свою фотографию 18-летней давности

РБК вчера в 22:26
Политика

Путин пошутил про излишнюю бюрократию словами «Дима, отдай»

Президент России Владимир Путин пошутил про излишнюю бюрократию во время встречи с руководством Агентства стратегических инициатив в среду, 18 сентября.
Известия вчера в 11:00
Единоборства

Нурмагомедов сфотографировался с Дэвидом Бекхэмом

Спорт-Экспресс 02:14
Происшествия

Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой

Семилетняя девочка из Ингушетии, которую в июле госпитализировали со следами жестокого избиения, впервые встретилась с мамой.
RT на русском вчера в 08:32
Путешествия

Названы любимые у россиян места на родине

Следующими в рейтинге стали Санкт-Петербург, который больше других регионов нравится 5,8 процента туристов, и Калининградская область — 4,8 процента.
Lenta.ru 02:50
Экономика

АСВ обвинило Беджамова в создании схемы перевода активов на офшор

Внешпромбанк, пытающийся взыскать с банкира $1,75 млрд в Высоком суде Лондона, весной добился ареста активов Беджамова.
Ведомости вчера в 23:37
Происшествия

Сильный взрыв произошел возле автомобильного моста в Луганске

Газета.Ru 02:55
Как работают Яндекс.Новости?
Главное