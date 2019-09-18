Общество
РБКБизнес-омбудсмен заявил о планах создать «черный список» судей
Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов собирается создать «черный список» российских судей. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. По его словам, для этого будет создана специальная экспертная группа, которая займется оценкой судебных решений.
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Бизнес-омбудсмен Титов объявил о создании «черного списка» российских судей
Московский Комсомолец11:36
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 18:21, Вашингтон
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Пользователей Avito атаковал опасный троян для устройств на Android
Напомним, в августе в популярном приложении для Android CamScanner обнаружили опасный троян.
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Специалисты американского проекта "Наука и глобальная безопасность" (Science and Global Security, SGS) опубликовали на видеохостинге YouTube ролик, в котором показаны возможные сценарии ядерной войны между Россией и странами – членами НАТО - в частности, с США.
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Минздрав ответил на заявления о скачке смертности от рака в России
Главный онколог Минздрава РФ, академик Российской академии наук Андрей Каприн в среду, 18 сентября, прокомментировал публикацию «Известий» о возможном скачке смертности от онкологических заболеваний, в частности из-за правил закупки лекарств.
Известия 12:23
Футбол
«Локомотив» стартовал с победы в Лиге чемпионов
Московский «Локомотив» одержал победу над немецким «Байером» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Lenta.ru 16:51
Происшествия
Появилось видео после перестрелки полицейских в московском метро
Камеры наружного видеонаблюдения зафиксировали события, которые разворачивались после того, как полицейский открыл стрельбу по своим коллегам на станции метро «Рязанский проспект» в Москве.
РБК 18:05
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Врач сообщил детали первого обследования Заворотнюк
Накануне «Московский комсомолец» сообщал, что хирурги из Германии сделали Заворотнюк трепанацию черепа, чтобы добраться до злокачественной опухоли.
РБК 14:57
Армия и оружие
Т-95 существенно превосходил «Армату»
Если бы машину удалось довести до ума, возможно, она бы превзошла "Армату".
Утро.ru 07:15
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Кокорин и Мамаев покинули исправительную колонию
17 сентября Александр Кокорин и Павел Мамаев покинули исправительную колонию №4 Белгородской области на основании решения суда об условно-досрочном освобождении.
RT на русском вчера в 03:46
Экономика
В Калининградской области чиновникам повысят зарплаты
Губернатор Калининградской области внёс в Областную думу законопроект «О денежном содержании лиц, замещающих государственные должности, и государственных гражданских служащих Калининградской области», в котором предполагается повышение должностных окладов руководства региона и чиновников.
REGNUM 10:39
Авто
В АвтоВАЗе отказались от выпуска мощных версий LADA Granta
Последними мощными моделями стали дорестайлинговые седаны Granta Sport и хэтчбек Kalina Sport, но их производство было прекращено около года назад.
Tvoe-avto.com 05:23
Космос
После лунной миссии Индия нацелилась на Солнце
Недавно лунная миссия Индии «Чандраян-2» потерпела неудачу: посадочный модуль «Викрам» совершил жесткую посадку.
TV BRICS 16 сентября в 09:14
Энергетика
Власти оценили всю нефть России в $1 трлн
Министерство природных ресурсов и экологии второй раз в истории оценило рыночную стоимость запасов полезных ископаемых России — нефти, газа, угля, золота, меди, железной руды и алмазов.
РБК 17:00
Политика
Песков отреагировал на акцию в поддержку актера Устинова в Москве
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль принимает к сведению общественный резонанс, вызванный делом актера Павла Устинова, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 09:15
Авто
Для Японии презентовали новую Toyota Corolla
Созданные специально для Японии на «растянутой» платформе хэтчбека Yaris ранее известный под именем Corolla Axio седан Toyota Corolla и выпускавшийся в прошлом под названием Corolla Fielder универсал Corolla Touring вернулись к прежнему формату.
Автоновости дня вчера в 04:55
Кино
В сети появился трейлер «Рэмбо: Последняя кровь»
Piter.tv 09:33
Политика
Главы Газпрома и «Нафтогаза» примут участие в консультациях с ЕС
Трёхсторонние консультации по газу в формате Россия-ЕС-Украина пройдут 19 сентября в Брюсселе с участием глав российского Газпрома и украинского «Нафтогаза» Алексея Миллера и Андрея Коболева.
REGNUM 07:33
Энергетика
После закрытия крупнейшего месторождения Дания может закупать у Германии российский газ
Дания приостановила добычу газа на крупнейшем в стране месторождении Тайра на три года для реновации объектов.
ТАСС 10:46
Футбол
Это’О пригрозил расправиться с Хави, если тот не возглавит «Барселону»
Последним клубом в карьере нападающего стал «Катар».
Чемпионат 13:08
Кино
Железный человек воскреснет в фильме «Черная вдова»
Что стало причиной для ссоры Черной вдовы и Железным человеком, узнаем уже во время просмотра фильма.
ГЛАС.RU 16 сентября в 02:49
Экономика
Россияне продолжили экономить и фиксировать рост цен
Если в первые три месяца 2019 года 52% россиян отмечали, что их финансовая ситуация остается на прежнем уровне, во втором квартале года так считают уже 54% опрошенных ФОМом респондентов.
РБК 17:02
Единоборства
Крымчанин Бакши вышел в полуфинал чемпионата мира по боксу
Российский боксер Глеб Бакши победил противника из Кубы Арлена Лопеса и вышел в полуфинал чемпионата мира в Екатеринбурге.
РИА Новости Крым 09:12
Наука
Назван фрукт, который замедляет процесс старения
Проведенные эксперименты на мышах показали, что отличное средство от старения это архат.
Газета DAILY вчера в 14:51
Происшествия
Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой
Семилетняя девочка из Ингушетии, которую в июле госпитализировали со следами жестокого избиения, впервые встретилась с мамой.
RT на русском 08:32
Политика
В НАТО сообщили о существовании «моря Азимова»
Эксперт Североатлантического альянса по морской безопасности Пол Бэкли заявил о существовании "моря Азимова".
Газета.Ru 17:57
Шоу-бизнес
Состояние Заворотнюк улучшилось
13 сентября сообщалось о госпитализации Анастасии Заворотнюк в крайне тяжелом состоянии.
Lenta.ru 12:03
Происшествия
На Урале насильник и убийца 10-летней девочки получил пожизненный срок
Свердловский областной суд сегодня, 18 сентября, назначил уроженцу Курганской области Николаю Агееву пожизненной срок за изнасилование и убийство 10-летней девочки в Каменске-Уральском, а также за ряд других тяжких преступлений.
Уральский меридиан 10:01
Здоровье
В Счетной палате предложили ввести новые медкарты для россиян
Например, чтобы увидеть эффект от нацпроекта "Демография" в медицинских учреждениях можно ввести карты здорового образа жизни, предложил он.
Российская газета вчера в 20:15