Общество

РБКРБКБизнес-омбудсмен заявил о планах создать «черный список» судей

Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов собирается создать «черный список» российских судей. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. По его словам, для этого будет создана специальная экспертная группа, которая займется оценкой судебных решений.
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Бизнес-омбудсмен грозит судьям черным списком

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Бизнес-омбудсмен заявил о планах создать «черный список» судей

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Омбудсмен Титов анонсировал создание черного списка судей

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Бизнес-омбудсмен Титов объявил о создании «черного списка» российских судей

Московский Комсомолецвчера в 11:36

Бизнес-омбудсмен Титов решил создать «черный список» судей на фоне дела Устинова

Интерфаксвчера в 11:04

Судей будут вносить в «черный список»

ИА Клерк.Рувчера в 10:48
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