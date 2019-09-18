Общество
РБКБизнес-омбудсмен заявил о планах создать «черный список» судей
Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов собирается создать «черный список» российских судей. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. По его словам, для этого будет создана специальная экспертная группа, которая займется оценкой судебных решений.
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Бизнес-омбудсмен Титов объявил о создании «черного списка» российских судей
Московский Комсомолецвчера в 11:36
Бизнес-омбудсмен Титов решил создать «черный список» судей на фоне дела Устинова
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 01:55, Вашингтон
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Все главы городских и районных администраций Крыма сложили свои полномочия. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.
RT на русском вчера в 14:07
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Mitsubishi анонсировала дебют своего нового кроссовера
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FreeNews-Volga вчера в 23:51
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У AMD могут возникнуть проблемы — TSMC не справляется с производством 7-нм чипов
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МИР 24 16 сентября в 21:19