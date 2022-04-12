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Бизнес Accenture в РФ передан менеджменту и будет переименован

Консалтинговая компания Accenture Plc, которая в начале марта объявила о своем уходе из России в связи с военной операцией на Украине, завершила передачу локального бизнеса менеджменту.
Интерфакс
"Компания, над созданием нового имени и бренда которой сейчас работают специалисты, передана в 100% собственность российскому руководству и будет полностью независимой от международной сети Accenture", — говорится в релизе.
ПРАЙМ
Сотрудники компании работают в Москве, Твери, Ростове-на-Дону и других городах страны.
ПРАЙМ
Accenture — консалтинговая компания, оказывающая услуги в областях стратегического планирования, оптимизации бизнес процессов, организации аутсорсинга, управления логистикой и персоналом.
ПРАЙМ

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Accenture: бизнес в России передан в 100% собственность российскому руководству
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Бизнес Accenture в РФ передан менеджменту и будет переименован
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