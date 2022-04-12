Министерство финансов и Минэкономразвития уточняют прогноз по итоговому показателю российского ВВП за 2022 год, по предварительным данным, он должен снизиться более чем на 10%, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, представляя отчет о работе ведомства за 2021 год на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, передает ТАСС.