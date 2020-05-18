Экономика

РИА НовостиРИА НовостиБизнес Чичваркина может испытывать финансовые трудности, сообщают СМИ

Бизнес проживающего в Великобритании экс-совладельца компании "Евросеть" Евгения Чичваркина может испытывать финансовые трудности, сообщается на сайте телеканала RT.
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Бизнес лондонского спонсора Навального — Евгения Чичваркина — оказался в финансовом затруднении

Бизнес Евгения Чичваркина, как выяснил RT, может испытывать значительные финансовые трудности. Предпринимателю пришлось заложить свой элитный ресторан в престижном районе Лондона.
RT на русскомвчера в 00:00

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Бизнес Чичваркина может испытывать финансовые трудности, сообщают СМИ

РИА Новостивчера в 10:26

Русские - просто биомасса: Оскорблявший Россию спонсор Навального теряет бизнес в Лондоне

Царьградвчера в 10:21

Чичваркин заявил о финансовых затруднениях: «Бизнес наполовину жив»

БИЗНЕС Onlineвчера в 06:00

Стало известно о серьезных убытках спонсировавшего Навального бизнесмена Чичваркина

Взгляд.рувчера в 06:22

СМИ сообщили о финансовых трудностях Евгения Чичваркина

Говорит Москвавчера в 05:47

СМИ: коронавирус «добил» лондонский бизнес Чичваркина

Ридусвчера в 05:30

Бизнес лондонского спонсора Навального — Евгения Чичваркина — оказался в финансовом затруднении

RT на русскомвчера в 00:00
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Общество

Еще 2583 пациента с коронавирусом выздоровели в Москве

За сутки в Москве выздоровели от коронавируса 2583 пациента.
Известия 03:11
377
Общество

Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет

Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ.
REGNUM вчера в 23:20
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Общество

Свыше 108 млн китайцев попали под новый карантин из-за коронавируса

Больше 108 млн жителей китайской провинции Цзилинь отправили на карантин из-за новой вспышки коронавируса.
Известия вчера в 19:22
1,2K
Политика

Гордон объяснил интервью с Поклонской и Стрелковым заданием спецслужб

Украинский журналист Дмитрий Гордон в обращении на своем YouTube канале заявил, что интервью с депутатом Госдумы Натальей Поклонской и бывшим министром обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорем Гиркиным (Стрелковым) были сделаны в сотрудничестве со спецслужбами Украины.
РБК 03:30
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Общество

В России выявили 9263 новых случая коронавируса

За весь период зафиксировано 2837 летальных исходов, выздоровели 76 130 человек.
Snob.ru 03:36
Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, когда откроются кинотеатры и спортзалы

«На втором этапе магазины открываются, и сфера услуг открывается: сначала маленькие магазины, потом магазины побольше, уличная торговля присоединяется, и только на третьем этапе возможны такие прогулки, к которым мы привыкли», – цитируют главу Роспотребнадзора Анну Попову в ТАСС.
Stolica58.ru вчера в 08:22
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Энергетика

Чубайс сравнил нефть с дохлой лошадью

Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс заявил о стратегическом риске для России, который представляет собой зависимость от цен на нефть.
Lenta.ru 01:44
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Спорт

Forbes составил список перспективных россиян до 30 лет

Коммерсантъ 03:03
Шоу-бизнес

Хоакин Феникс и Руни Мара впервые станут родителями

По данным издания Page Six, актеры Хоакин Феникс и Руни Мара, романтические отношения которых начались во время съемок фильма «Мария Магдалина», где они играли главных героев, в первый раз станут родителями.
Inc-news.ru вчера в 12:44
Общество

Москвичке-инвалиду отменили штраф за нарушение самоизоляции

Штраф за нарушение самоизоляции, выписанный инвалиду первой группы Ирине Карабулатовой, аннулировали.
Вечерняя Москва вчера в 14:10
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Энергетика

Стоимость нефти Brent превысила 35 долларов за баррель

Стоимость нефти марки Brent превысила отметку 35 долларов за баррель.
Российская газета вчера в 11:11
342
Общество

Нижегородская область вышла на первый этап снятия ограничений

Нижегородская область выходит на первый этап снятия ограничений, жителям региона разрешены пробежки и прогулки на расстоянии 1 километра от дома по 2 часа в сутки, сообщил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости 01:18
30
Общество

В Петербурге, по неофициальным данным, запретили прощание с покойными

Эхо Москвы вчера в 21:24
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Экономика

Выплаты самозанятым и списания налогов ИП произведут до 1 июня

Глава государства поручил российскому Правительству, назначив ответственным Михаила Мишустина, к 1-му июня 2020 года обеспечить реализацию ключевых мер поддержки предпринимательского сектора, о которых было сказано на совещании ранее.
Современный Предприниматель вчера в 03:00
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Происшествия

СКР намерен возбудить дела в отношении семерых российских судей

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин просит Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) разрешить возбуждение уголовных дел на шесть судей в отставке и одного действующего судью.
Коммерсантъ вчера в 07:13
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Общество

Где в Тульской области есть коронавирус: карта на 16 мая

Где в Тульской области есть коронавирус: карта на 16 мая Тула, Новомосковск, Щекино и Алексин – в лидерах по количеству заражений.
MySLO.ru 16 мая в 04:06
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Общество

В Гидрометцентре спрогнозировали теплый июнь

На один-два градуса теплее климатической нормы ожидается июнь в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, в Западной Сибири (в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях), в центральных районах Красноярского края, на севере Иркутской области, на большей части Якутии, в Магадане и на Чукотке.
Российская газета вчера в 22:00
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Шоу-бизнес

Представитель Гагариной прокомментировал сообщения о ее разводе

Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал информацию о том, что она якобы ушла от мужа, фотографа Дмитрия Исхакова.
Lenta.ru вчера в 20:14
81
Общество

В России за сутки выявили более 9 тыс. заболевших коронавирусом

За минувшие сутки коронавирус в России был выявлен у 9263 человек, сообщает оперативный штаб.
РБК 03:36
Происшествия

В Челябинске студент организовал изготовление автоматов для продажи

Студент колледжа в Челябинске и еще трое местных жителей обвиняются в изготовлении огнестрельного оружия и боеприпасов, полицией изъяты автоматы Калашникова, пистолеты и более 800 боеприпасов, уголовное дело в отношении обвиняемых направлено в суд, сообщила во вторник пресс-служба ГУМВД России по региону.
РИА Новости 03:08
2
Авто

«Буханку» превратили в автодом с пятиместной кабиной

В процессе модернизации автомобиль получил трехостное шасси, а на задние мосты была установлена пневматическая блокировка дифференциала.
32CARS.ru вчера в 16:00
4
Кино

Новый сезон «Смешариков» покажут по ТВ этой осенью

Gazeta.SPb вчера в 16:20
36
Происшествия

У сотрудников прокуратуры Саратовской области выявили коронавирус

У сотрудников аппарата прокуратуры Саратовской области выявили коронавирусную инфекцию, сообщила пресс-служба ведомства.
Общественное мнение 03:10
Общество

В США объявили успешными испытания вакцины от коронавируса на людях

Сиэтл, США, 19 мая 2020, 07:44 — REGNUM Испытания вакцины от коронавируса, разработанной американской биотехнологической компанией Moderna, успешно прошли на людях.
REGNUM 00:44
531
Общество

Появилось видео падения метеорита в Красноярском крае 18 мая

В социальной сети "ВКонтакте" опубликовали видео, на котором запечатлено падение яркого метеорита в Красноярском крае.
Газета.Ru 03:06
11
Армия и оружие

Минобороны развернуло полевой госпиталь в Красноярском крае

"Военнослужащие ЦВО развернули полевой мобильный госпиталь на 100 коек в поселке Еруда Северо-Енисейского района Красноярского края", - говорится в сообщении.
Газета.Ru вчера в 22:21
Армия и оружие

Депутат бундестага призвал убрать ядерное оружие США из Европы

Триттин является членом партии «Зеленые» и настаивает на необходимости выведения ядерного оружия США из Европы.
RuNews24.ru 00:58
15
Общество

Бурков рассказал, когда в Омской области отменят режим самоизоляции

Вторая пресс-конференция губернатора Омской области Александра Буркова в дистанционном формате началась с вопроса журналиста о том, когда же в регионе завершится режим самоизоляции.
RuNews24.ru 01:55
29
Экономика

Активность российского бизнеса снизилась до минимума

Эффективность функционирования малого и среднего бизнеса в России продолжает снижаться.
ГЛАС.RU 03:08
4
Общество

«Газпром» начал проектирование газопровода «Сила Сибири-2»

Коммерсантъ вчера в 11:03
184
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Евгений Чичваркин
Российский предприниматель
Российский предприниматель. Сооснователь и бывший совладелец сети салонов сотовой связи «Евросеть». С конца 2008 года проживает в Великобритании, где занимается винным и ресторанным бизнесом. Некоторое время был лидером московского отделения оппозиционной партии «Союз правых сил».
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