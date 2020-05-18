Экономика
РИА НовостиБизнес Чичваркина может испытывать финансовые трудности, сообщают СМИ
Бизнес проживающего в Великобритании экс-совладельца компании "Евросеть" Евгения Чичваркина может испытывать финансовые трудности, сообщается на сайте телеканала RT.
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с чего всё началось
Бизнес Евгения Чичваркина, как выяснил RT, может испытывать значительные финансовые трудности. Предпринимателю пришлось заложить свой элитный ресторан в престижном районе Лондона.RT на русскомвчера в 00:00
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Стало известно о серьезных убытках спонсировавшего Навального бизнесмена Чичваркина
Взгляд.рувчера в 06:22
Бизнес лондонского спонсора Навального — Евгения Чичваркина — оказался в финансовом затруднении
RT на русскомвчера в 00:00
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Общество
Еще 2583 пациента с коронавирусом выздоровели в Москве
За сутки в Москве выздоровели от коронавируса 2583 пациента.
Известия 03:11
Общество
Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет
Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ.
REGNUM вчера в 23:20
Общество
Свыше 108 млн китайцев попали под новый карантин из-за коронавируса
Больше 108 млн жителей китайской провинции Цзилинь отправили на карантин из-за новой вспышки коронавируса.
Известия вчера в 19:22
Политика
Гордон объяснил интервью с Поклонской и Стрелковым заданием спецслужб
Украинский журналист Дмитрий Гордон в обращении на своем YouTube канале заявил, что интервью с депутатом Госдумы Натальей Поклонской и бывшим министром обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорем Гиркиным (Стрелковым) были сделаны в сотрудничестве со спецслужбами Украины.
РБК 03:30
Общество
В России выявили 9263 новых случая коронавируса
За весь период зафиксировано 2837 летальных исходов, выздоровели 76 130 человек.
Snob.ru 03:36
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали, когда откроются кинотеатры и спортзалы
«На втором этапе магазины открываются, и сфера услуг открывается: сначала маленькие магазины, потом магазины побольше, уличная торговля присоединяется, и только на третьем этапе возможны такие прогулки, к которым мы привыкли», – цитируют главу Роспотребнадзора Анну Попову в ТАСС.
Stolica58.ru вчера в 08:22
Энергетика
Чубайс сравнил нефть с дохлой лошадью
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс заявил о стратегическом риске для России, который представляет собой зависимость от цен на нефть.
Lenta.ru 01:44
Спорт
Forbes составил список перспективных россиян до 30 лет
Коммерсантъ 03:03
Шоу-бизнес
Хоакин Феникс и Руни Мара впервые станут родителями
По данным издания Page Six, актеры Хоакин Феникс и Руни Мара, романтические отношения которых начались во время съемок фильма «Мария Магдалина», где они играли главных героев, в первый раз станут родителями.
Inc-news.ru вчера в 12:44
Общество
Москвичке-инвалиду отменили штраф за нарушение самоизоляции
Штраф за нарушение самоизоляции, выписанный инвалиду первой группы Ирине Карабулатовой, аннулировали.
Вечерняя Москва вчера в 14:10
Энергетика
Стоимость нефти Brent превысила 35 долларов за баррель
Стоимость нефти марки Brent превысила отметку 35 долларов за баррель.
Российская газета вчера в 11:11
Общество
Нижегородская область вышла на первый этап снятия ограничений
Нижегородская область выходит на первый этап снятия ограничений, жителям региона разрешены пробежки и прогулки на расстоянии 1 километра от дома по 2 часа в сутки, сообщил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости 01:18
Общество
В Петербурге, по неофициальным данным, запретили прощание с покойными
Эхо Москвы вчера в 21:24
Экономика
Выплаты самозанятым и списания налогов ИП произведут до 1 июня
Глава государства поручил российскому Правительству, назначив ответственным Михаила Мишустина, к 1-му июня 2020 года обеспечить реализацию ключевых мер поддержки предпринимательского сектора, о которых было сказано на совещании ранее.
Современный Предприниматель вчера в 03:00
Происшествия
СКР намерен возбудить дела в отношении семерых российских судей
Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин просит Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) разрешить возбуждение уголовных дел на шесть судей в отставке и одного действующего судью.
Коммерсантъ вчера в 07:13
Общество
Где в Тульской области есть коронавирус: карта на 16 мая
Где в Тульской области есть коронавирус: карта на 16 мая Тула, Новомосковск, Щекино и Алексин – в лидерах по количеству заражений.
MySLO.ru 16 мая в 04:06
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали теплый июнь
На один-два градуса теплее климатической нормы ожидается июнь в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, в Западной Сибири (в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях), в центральных районах Красноярского края, на севере Иркутской области, на большей части Якутии, в Магадане и на Чукотке.
Российская газета вчера в 22:00
Шоу-бизнес
Представитель Гагариной прокомментировал сообщения о ее разводе
Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал информацию о том, что она якобы ушла от мужа, фотографа Дмитрия Исхакова.
Lenta.ru вчера в 20:14
Общество
В России за сутки выявили более 9 тыс. заболевших коронавирусом
За минувшие сутки коронавирус в России был выявлен у 9263 человек, сообщает оперативный штаб.
РБК 03:36
Происшествия
В Челябинске студент организовал изготовление автоматов для продажи
Студент колледжа в Челябинске и еще трое местных жителей обвиняются в изготовлении огнестрельного оружия и боеприпасов, полицией изъяты автоматы Калашникова, пистолеты и более 800 боеприпасов, уголовное дело в отношении обвиняемых направлено в суд, сообщила во вторник пресс-служба ГУМВД России по региону.
РИА Новости 03:08
Авто
«Буханку» превратили в автодом с пятиместной кабиной
В процессе модернизации автомобиль получил трехостное шасси, а на задние мосты была установлена пневматическая блокировка дифференциала.
32CARS.ru вчера в 16:00
Кино
Новый сезон «Смешариков» покажут по ТВ этой осенью
Gazeta.SPb вчера в 16:20
Происшествия
У сотрудников прокуратуры Саратовской области выявили коронавирус
У сотрудников аппарата прокуратуры Саратовской области выявили коронавирусную инфекцию, сообщила пресс-служба ведомства.
Общественное мнение 03:10
Общество
В США объявили успешными испытания вакцины от коронавируса на людях
Сиэтл, США, 19 мая 2020, 07:44 — REGNUM Испытания вакцины от коронавируса, разработанной американской биотехнологической компанией Moderna, успешно прошли на людях.
REGNUM 00:44
Общество
Появилось видео падения метеорита в Красноярском крае 18 мая
В социальной сети "ВКонтакте" опубликовали видео, на котором запечатлено падение яркого метеорита в Красноярском крае.
Газета.Ru 03:06
Армия и оружие
Минобороны развернуло полевой госпиталь в Красноярском крае
"Военнослужащие ЦВО развернули полевой мобильный госпиталь на 100 коек в поселке Еруда Северо-Енисейского района Красноярского края", - говорится в сообщении.
Газета.Ru вчера в 22:21
Армия и оружие
Депутат бундестага призвал убрать ядерное оружие США из Европы
Триттин является членом партии «Зеленые» и настаивает на необходимости выведения ядерного оружия США из Европы.
RuNews24.ru 00:58
Общество
Бурков рассказал, когда в Омской области отменят режим самоизоляции
Вторая пресс-конференция губернатора Омской области Александра Буркова в дистанционном формате началась с вопроса журналиста о том, когда же в регионе завершится режим самоизоляции.
RuNews24.ru 01:55
Экономика
Активность российского бизнеса снизилась до минимума
Эффективность функционирования малого и среднего бизнеса в России продолжает снижаться.
ГЛАС.RU 03:08
Общество
«Газпром» начал проектирование газопровода «Сила Сибири-2»
Коммерсантъ вчера в 11:03