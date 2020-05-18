Экономика
РИА НовостиБизнес Чичваркина может испытывать финансовые трудности, сообщают СМИ
Бизнес проживающего в Великобритании экс-совладельца компании "Евросеть" Евгения Чичваркина может испытывать финансовые трудности, сообщается на сайте телеканала RT.
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с чего всё началось
Ещё год назад аудиторы констатировали: сумма накопленных долгов группы компаний Hedonism Чичваркина превышает их активы. RT подсчитал: вырученные бизнесменом с продажи «Евросети» $350 млн, вполне вероятно, подходят к концу.RT на русскомвчера в 00:00
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Стало известно о серьезных убытках спонсировавшего Навального бизнесмена Чичваркина
Взгляд.рувчера в 06:22
Бизнес лондонского спонсора Навального — Евгения Чичваркина — оказался в финансовом затруднении
RT на русскомвчера в 00:00
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Правительство Украины в рамках второго этапа смягчения карантинных мер с 25 мая разрешит работу метро и детских садов.
ТАСС вчера в 16:42
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В США объявили успешными испытания вакцины от коронавируса на людях
Сиэтл, США, 19 мая 2020, 07:44 — REGNUM Испытания вакцины от коронавируса, разработанной американской биотехнологической компанией Moderna, успешно прошли на людях.
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Напавшего на ярославца медведя убили
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Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали теплый июнь
На один-два градуса теплее климатической нормы ожидается июнь в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, в Западной Сибири (в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях), в центральных районах Красноярского края, на севере Иркутской области, на большей части Якутии, в Магадане и на Чукотке.
Российская газета вчера в 22:00
Религия
Патриарх Кирилл отстранил от управления епархиями двух епископов
«Епископ Армавирский и Лабинский Игнатий и епископ Костомукшский и Кемский Игнатий до решения Общецерковного суда отстранены от управления вверенными их архипастырскому попечению епархиями», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 10:27
Экономика
Nasdaq хочет ввести минимальный размер для IPO
Американская биржа Nasdaq, специализирующаяся на акциях высокотехнологичных компаний, вводит минимальный размер для первичных размещений.
Вести.Ru вчера в 23:41
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Исключить осуществление ритуальных церемоний прощания со всеми умершими вне зависимости от установленного диагноза предписала санврач Наталья Башкетова предписала.
Piter.tv вчера в 16:02
Игры
В австралийском PlayStation Store появилась стоимость Mafia: Trilogy
В австралийском сегменте сервиса PlayStation Store открылся доступ к покупке PS4-версии сборника Mafia: Trilogy, в состав которого входят переиздания Mafia 2 и 3 и ремейк первой части серии.
Городской портал Новый Нижний вчера в 15:00
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Клип Little Big попал в топ-5 самых просматриваемых видео в мире
Группа Little big рассказала в Instagram о том, что клип на песню Hypnodancer вошел в еженедельный международный чарт International YouTube Weekly Chart.
Газета.Ru вчера в 09:45
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Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет
Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ.
REGNUM вчера в 23:20
Происшествия
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Семьдесят один новый случай инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, общее количество случаев увеличилось до 1652, сообщает в понедельник региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости вчера в 00:06
Авто
SsangYong представил обновленного конкурента Creta
Представители компании SsangYong показали новую версию автомобиля, который будет конкурировать с Hyundai Creta.
Car.ru вчера в 10:05
Происшествия
СКР намерен возбудить дела в отношении семерых российских судей
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Коммерсантъ вчера в 07:13
Авто
Toyota представила кроссовер Toyota Venza нового поколения
Японская компания Toyota выпустила новую версию легендарной модели Toyota Venza, которая теперь предложена в качестве кроссовера.
Rusargument 02:34
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Хабиб Нурмагомедов рассказал о состоянии здоровья своего отца
REGNUM вчера в 18:56
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Обновление KB4556799 для Windows 10 вызывает новые проблемы
Для Windows 10 вышло очередное обновление под номером KB4556799, которое должно было повысить безопасность браузеров Internet Explorer и Microsoft Edge, а также других фирменных продуктов.
Игромания.ру 17 мая в 06:04
Общество
Биолог спрогнозировала сроки окончания эпидемии коронавируса в России
Москва, 19 мая 2020, 08:27 — REGNUM Эпидемия коронавируса в России закончится в августе при условии закрытия границы и отсутствия новых вспышек заражения.
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Армия и оружие
ПНС Ливии заявило о захвате авиабазы под Триполи
Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии объявили об установлении контроля над авиабазой Эль-Ватыя, сообщил командующий операциями сил ПНС в районе Триполи генерал Абдель Басыт Мерван.
Коммерсантъ вчера в 08:31
Фигурное катание
Алина Загитова отмечает 18-летие
Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.
Prognozist вчера в 02:39
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Чубайс сравнил нефть с дохлой лошадью
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс заявил о стратегическом риске для России, который представляет собой зависимость от цен на нефть.
Lenta.ru 01:44
Политика
Трамп поставил ВОЗ условие для продолжения финансирования
Вашингтон полностью прекратит финансирование ВОЗ и пересмотрит свое членство, если организация в течение 30 дней не проведет реформы, говорится в письме американского президента Дональда Трампа директору учреждения Тедросу Аданому Гебрейесусу.
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Аргументы и Факты вчера в 22:15
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро
По состоянию на 11:25, курс доллара снизился на 0,65% — до 72,93 рубля. Европейская валюта упала на 0,7% — до 78,92 рубля.
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В Роспотребнадзоре рассказали, когда откроются кинотеатры и спортзалы
«На втором этапе магазины открываются, и сфера услуг открывается: сначала маленькие магазины, потом магазины побольше, уличная торговля присоединяется, и только на третьем этапе возможны такие прогулки, к которым мы привыкли», – цитируют главу Роспотребнадзора Анну Попову в ТАСС.
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Жители Ростова хуже всех соблюдают масочный режим
Лучше всех масочный режим соблюдают жители Чертковского района и Каменск-Шахтинского, где индекс составляет 4,9 баллов.
Блокнот Ростов-на-Дону 00:52
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Летняя погода в центральной России установится только к концу мая
Тепло в центральную часть России вернется только к концу мая. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
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Переболевшая коронавирусом Надежда Бабкина вернулась к работе
Певица Надежда Бабкина и историк моды Александр Васильев вернулись к съемкам телепередачи «Модный приговор» после лечения от пневмонии, сообщает Газета.ру.
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