Ещё год назад аудиторы констатировали: сумма накопленных долгов группы компаний Hedonism Чичваркина превышает их активы. RT подсчитал: вырученные бизнесменом с продажи «Евросети» $350 млн, вполне вероятно, подходят к концу.

с чего всё началось

Бизнес проживающего в Великобритании экс-совладельца компании "Евросеть" Евгения Чичваркина может испытывать финансовые трудности, сообщается на сайте телеканала RT.

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