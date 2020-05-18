Экономика
РИА НовостиБизнес Чичваркина может испытывать финансовые трудности, сообщают СМИ
Бизнес проживающего в Великобритании экс-совладельца компании "Евросеть" Евгения Чичваркина может испытывать финансовые трудности, сообщается на сайте телеканала RT.
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с чего всё началось
Ещё год назад аудиторы констатировали: сумма накопленных долгов группы компаний Hedonism Чичваркина превышает их активы. RT подсчитал: вырученные бизнесменом с продажи «Евросети» $350 млн, вполне вероятно, подходят к концу.RT на русскомвчера в 00:00
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Бизнес лондонского спонсора Навального — Евгения Чичваркина — оказался в финансовом затруднении
RT на русскомвчера в 00:00
Стало известно о серьезных убытках спонсировавшего Навального бизнесмена Чичваркина
Взгляд.рувчера в 06:22
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В Москве после коронавируса выписали двух пациенток старше 100 лет
Из московской больницы после лечения от коронавирусной инфекции выписали двух пациенток старше 100 лет, сообщили в столичном Депздраве.
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Под Саратовом нашли живыми двух пропавших школьников
Двое мальчиков 10 и 12 лет в городе Энгельс Саратовской области, которые ушли из дома и не вернулись, найдены живыми, сообщил во вторник поисковый отряд "Лиза Алерт".
РИА Новости вчера в 23:59
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В Смольном уточнили порядок выплат пенсионерам на самоизоляции
Власти Петербурга утвердили порядок предоставления выплат гражданам старше 65 лет, которые соблюдают самоизоляцию.
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На Сахалине мэр Гусев попался на браконьерстве уток
Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2017 года мэра Охи Сергея Гусева задержали с незаконно добытым гусём, охота на которого в тот период также была запрещена.
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Вести.Ru вчера в 06:01
Общество
Нижегородская область вышла на первый этап снятия ограничений
Нижегородская область выходит на первый этап снятия ограничений, жителям региона разрешены пробежки и прогулки на расстоянии 1 километра от дома по 2 часа в сутки, сообщил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости 01:18
Музыка
Клип Little Big попал в топ-5 самых просматриваемых видео в мире
Группа Little big рассказала в Instagram о том, что клип на песню Hypnodancer вошел в еженедельный международный чарт International YouTube Weekly Chart.
Газета.Ru вчера в 09:45
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Число случаев заражения COVID-19 в Алтайском крае превысило тысячу
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РИА Новости 02:36
Политика
МИД Японии вернул формулировку о принадлежности Южных Курил
МИД Японии представил новую версию ежегодного доклада «Синяя книга по дипломатии», в котором зафиксированы претензии страны на Южные Курилы.
РБК 02:32
Футбол
15 лет назад ЦСКА выиграл Кубок УЕФА
В финале Кубка УЕФА, проходившем в Лиссабоне, армейцы одержали волевую победу над португальским «Спортингом».
RT на русском вчера в 07:04
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Падение метеорита заметили в нескольких районах Красноярского края
Автор публикации утверждает, что небесный объект приземлился на юге Красноярского края.
ИА Запад24 00:06
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Нападающий московского "Динамо" Дмитрий Яшкин завоевал приз "Золотая клюшка" - самый ценный игрок сезона.
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Американская мультимедийная компания Netflix презентовала музыкальный клип для ежегодного конкурса "Евровидение".
Экономика сегодня 17 мая в 14:08
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Биолог спрогнозировала сроки окончания эпидемии коронавируса в России
Москва, 19 мая 2020, 08:27 — REGNUM Эпидемия коронавируса в России закончится в августе при условии закрытия границы и отсутствия новых вспышек заражения.
REGNUM 01:27
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал поклонникам домашнюю теплицу
Артист рассказал, что идея завести собственную теплицу принадлежит именно Алле Борисовне.
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Правительство утвердило льготную кредитную программу для бизнеса
Правительство утвердило правила новой льготной кредитной программы поддержки бизнеса из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей и ряда социально ориентированных некоммерческих организаций.
Российская газета вчера в 06:40
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Вторая пресс-конференция губернатора Омской области Александра Буркова в дистанционном формате началась с вопроса журналиста о том, когда же в регионе завершится режим самоизоляции.
RuNews24.ru 01:55
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Владелец французского клуба «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи занял первое место в списке самых влиятельных людей в мире футбола по версии журналистов издания France Football.
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Политика
Трамп поставил ВОЗ условие для продолжения финансирования
«Если ВОЗ в течение 30 дней не гарантирует осуществления основных значительных улучшений, я сделаю временную заморозку финансирования ВОЗ Соединенными Штатами постоянной и пересмотрю наше членство в организации», — говорится в письме, опубликованном в Twitter Трампа в понедельник, 18 мая.
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Футболист "Рубина" Константи Плиев, заболевший коронавирусом, поведал о своем самочувствии, информирует "Бизнес Опlіпе".
ProstoProSport 02:06
Хоккей
Ковальчук мог пропустить финал с Канадой, а Овечкин играл в тройке мечты. 12 лет победе сборной России в Квебеке
12 лет назад сборная России выиграла золото чемпионата мира в Квебеке.
Sport24.ru вчера в 13:00
Энергетика
Стоимость нефти Brent поднялась выше $35 за баррель
Стоимость нефти Brent превысила $35 за баррель впервые с 9 апреля, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 10:48
Религия
Епископа Армавирского и Лабинского отстранили от управления епархией
Как сообщили в Московском патриархате, принято решение об отстранении епископа Армавирского и Лабинского Игнатия (Бузина) и епископа Костомукшского и Кемского Игнатия (Тарасова) от управления вверенными им епархиями.
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Bloomberg: более 108 млн человек в Китае попали под новый карантин
Из-за новой вспышки коронавирусной инфекции в китайской провинции под карантинные меры попали более 108 млн человек на северо-востоке Китая.
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В Сочи с 1 июня могут открыться пляжи
Панорама Ростова-на-Дону вчера в 12:10
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Пермскому Минздраву пришлось скрыть видео своего совещания
18 мая министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова провела встречу с сотрудниками Пермской станции скорой помощи по вопросу стимулирующих выплат, которая транслировалась в ее Instagram.
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Алина Загитова поблагодарила за поздравления с днём рождения
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Чемпионат 02:17
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В Уфе главный врач РКБ Эльза Сыртланова покидает свой пост
Уфа, 19 мая 2020, 08:32 — REGNUM Главный врач Республиканской клинической больницы имени Куватова Эльза Сыртланова написала заявление об увольнении по собственному желанию.
REGNUM 01:32
Армия и оружие
Подлодки «Колпино» и «Ростов-на-Дону» провели учения в Чёрном море
Экипажи отработали экстренный выход в указанный район моря, поиск условного противника и уход от слежения.
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