Экономика

РИА НовостиРИА НовостиБизнес Чичваркина может испытывать финансовые трудности, сообщают СМИ

Бизнес проживающего в Великобритании экс-совладельца компании "Евросеть" Евгения Чичваркина может испытывать финансовые трудности, сообщается на сайте телеканала RT.
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Бизнес лондонского спонсора Навального — Евгения Чичваркина — оказался в финансовом затруднении

Ещё год назад аудиторы констатировали: сумма накопленных долгов группы компаний Hedonism Чичваркина превышает их активы. RT подсчитал: вырученные бизнесменом с продажи «Евросети» $350 млн, вполне вероятно, подходят к концу.
RT на русскомвчера в 00:00

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Бизнес Чичваркина может испытывать финансовые трудности, сообщают СМИ

РИА Новостивчера в 10:26

Бизнес лондонского спонсора Навального — Евгения Чичваркина — оказался в финансовом затруднении

RT на русскомвчера в 00:00

Стало известно о серьезных убытках спонсировавшего Навального бизнесмена Чичваркина

Взгляд.рувчера в 06:22

Чичваркин заявил о финансовых затруднениях: «Бизнес наполовину жив»

БИЗНЕС Onlineвчера в 06:00

СМИ сообщили о финансовых трудностях Евгения Чичваркина

Говорит Москвавчера в 05:47

СМИ: коронавирус «добил» лондонский бизнес Чичваркина

Ридусвчера в 05:30

Русские - просто биомасса: Оскорблявший Россию спонсор Навального теряет бизнес в Лондоне

Царьградвчера в 10:21
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Здоровье

В Москве после коронавируса выписали двух пациенток старше 100 лет

Из московской больницы после лечения от коронавирусной инфекции выписали двух пациенток старше 100 лет, сообщили в столичном Депздраве.
RT на русском 01:41
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Происшествия

Под Саратовом нашли живыми двух пропавших школьников

Двое мальчиков 10 и 12 лет в городе Энгельс Саратовской области, которые ушли из дома и не вернулись, найдены живыми, сообщил во вторник поисковый отряд "Лиза Алерт".
РИА Новости вчера в 23:59
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Общество

В Смольном уточнили порядок выплат пенсионерам на самоизоляции

Власти Петербурга утвердили порядок предоставления выплат гражданам старше 65 лет, которые соблюдают самоизоляцию.
Peterburg2.ru вчера в 13:19
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Происшествия

На Сахалине мэр Гусев попался на браконьерстве уток

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2017 года мэра Охи Сергея Гусева задержали с незаконно добытым гусём, охота на которого в тот период также была запрещена.
REGNUM 00:57
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Происшествия

Жительницу Петербурга насмерть сбили на тротуаре на глазах детей

На кадрах видно, как такси цепляет попутную машину, выезжает по диагонали на встречную полосу, задевает легковушку, после чего на скорости вылетает на тротуар, где в тот момент с двумя детьми шла 45-летняя женщина.
Вести.Ru вчера в 06:01
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Общество

Нижегородская область вышла на первый этап снятия ограничений

Нижегородская область выходит на первый этап снятия ограничений, жителям региона разрешены пробежки и прогулки на расстоянии 1 километра от дома по 2 часа в сутки, сообщил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости 01:18
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Музыка

Клип Little Big попал в топ-5 самых просматриваемых видео в мире

Группа Little big рассказала в Instagram о том, что клип на песню Hypnodancer вошел в еженедельный международный чарт International YouTube Weekly Chart.
Газета.Ru вчера в 09:45
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Здоровье

Число случаев заражения COVID-19 в Алтайском крае превысило тысячу

Количество жителей Алтайского края, у которых выявлен коронавирус, перешагнуло рубеж в 1 тысячу человек, а общее число выздоровевших впервые превысило половину от заболевших, сообщает во вторник региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 02:36
Политика

МИД Японии вернул формулировку о принадлежности Южных Курил

МИД Японии представил новую версию ежегодного доклада «Синяя книга по дипломатии», в котором зафиксированы претензии страны на Южные Курилы.
РБК 02:32
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Футбол

15 лет назад ЦСКА выиграл Кубок УЕФА

В финале Кубка УЕФА, проходившем в Лиссабоне, армейцы одержали волевую победу над португальским «Спортингом».
RT на русском вчера в 07:04
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Общество

Падение метеорита заметили в нескольких районах Красноярского края

Автор публикации утверждает, что небесный объект приземлился на юге Красноярского края.
ИА Запад24 00:06
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Хоккей

Яшкин признан самым ценным игроком сезона КХЛ

Нападающий московского "Динамо" Дмитрий Яшкин завоевал приз "Золотая клюшка" - самый ценный игрок сезона.
Piter.tv вчера в 06:17
Общество

В Гидрометцентре спрогнозировали теплый июнь

На один-два градуса теплее климатической нормы ожидается июнь в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, в Западной Сибири (в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях), в центральных районах Красноярского края, на севере Иркутской области, на большей части Якутии, в Магадане и на Чукотке.
Российская газета вчера в 22:00
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Культура

Netflix представила «клип для Евровидения»

Американская мультимедийная компания Netflix презентовала музыкальный клип для ежегодного конкурса "Евровидение".
Экономика сегодня 17 мая в 14:08
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Общество

Биолог спрогнозировала сроки окончания эпидемии коронавируса в России

Москва, 19 мая 2020, 08:27 — REGNUM Эпидемия коронавируса в России закончится в августе при условии закрытия границы и отсутствия новых вспышек заражения.
REGNUM 01:27
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Шоу-бизнес

Максим Галкин показал поклонникам домашнюю теплицу

Артист рассказал, что идея завести собственную теплицу принадлежит именно Алле Борисовне.
RuNews24.ru вчера в 21:37
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Экономика

Правительство утвердило льготную кредитную программу для бизнеса

Правительство утвердило правила новой льготной кредитной программы поддержки бизнеса из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей и ряда социально ориентированных некоммерческих организаций.
Российская газета вчера в 06:40
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Общество

Бурков рассказал, когда в Омской области отменят режим самоизоляции

Вторая пресс-конференция губернатора Омской области Александра Буркова в дистанционном формате началась с вопроса журналиста о том, когда же в регионе завершится режим самоизоляции.
RuNews24.ru 01:55
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Футбол

Президент «ПСЖ» признан самым влиятельным человеком в мире футбола

Владелец французского клуба «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи занял первое место в списке самых влиятельных людей в мире футбола по версии журналистов издания France Football.
Евро-футбол.ру 01:57
Политика

Трамп поставил ВОЗ условие для продолжения финансирования

«Если ВОЗ в течение 30 дней не гарантирует осуществления основных значительных улучшений, я сделаю временную заморозку финансирования ВОЗ Соединенными Штатами постоянной и пересмотрю наше членство в организации», — говорится в письме, опубликованном в Twitter Трампа в понедельник, 18 мая.
Известия вчера в 23:56
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Спорт

Плиев рассказал о своем состоянии после заражения коронавирусом

Футболист "Рубина" Константи Плиев, заболевший коронавирусом, поведал о своем самочувствии, информирует "Бизнес Опlіпе".
ProstoProSport 02:06
Хоккей

Ковальчук мог пропустить финал с Канадой, а Овечкин играл в тройке мечты. 12 лет победе сборной России в Квебеке

12 лет назад сборная России выиграла золото чемпионата мира в Квебеке.
Sport24.ru вчера в 13:00
Энергетика

Стоимость нефти Brent поднялась выше $35 за баррель

Стоимость нефти Brent превысила $35 за баррель впервые с 9 апреля, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 10:48
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Религия

Епископа Армавирского и Лабинского отстранили от управления епархией

Как сообщили в Московском патриархате, принято решение об отстранении епископа Армавирского и Лабинского Игнатия (Бузина) и епископа Костомукшского и Кемского Игнатия (Тарасова) от управления вверенными им епархиями.
Югополис вчера в 11:20
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Общество

Bloomberg: более 108 млн человек в Китае попали под новый карантин

Из-за новой вспышки коронавирусной инфекции в китайской провинции под карантинные меры попали более 108 млн человек на северо-востоке Китая.
RT на русском вчера в 14:09
1,2K
Общество

В Сочи с 1 июня могут открыться пляжи

Панорама Ростова-на-Дону вчера в 12:10
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Здоровье

Пермскому Минздраву пришлось скрыть видео своего совещания

18 мая министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова провела встречу с сотрудниками Пермской станции скорой помощи по вопросу стимулирующих выплат, которая транслировалась в ее Instagram.
Местное время (г. Пермь) вчера в 04:47
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Фигурное катание

Алина Загитова поблагодарила за поздравления с днём рождения

Российская фигуристка Алина Загитова выложила фотографию в «сториз» своего «инстаграма», в подписи к которой поблагодарила за поздравления с днём рождения.
Чемпионат 02:17
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Здоровье

В Уфе главный врач РКБ Эльза Сыртланова покидает свой пост

Уфа, 19 мая 2020, 08:32 — REGNUM Главный врач Республиканской клинической больницы имени Куватова Эльза Сыртланова написала заявление об увольнении по собственному желанию.
REGNUM 01:32
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Армия и оружие

Подлодки «Колпино» и «Ростов-на-Дону» провели учения в Чёрном море

Экипажи отработали экстренный выход в указанный район моря, поиск условного противника и уход от слежения.
Вести.Севастополь 02:30
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Евгений Чичваркин
Российский предприниматель
Российский предприниматель. Сооснователь и бывший совладелец сети салонов сотовой связи «Евросеть». С конца 2008 года проживает в Великобритании, где занимается винным и ресторанным бизнесом. Некоторое время был лидером московского отделения оппозиционной партии «Союз правых сил».
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