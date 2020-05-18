Бизнес Евгения Чичваркина, как выяснил RT, может испытывать значительные финансовые трудности. Предпринимателю пришлось заложить свой элитный ресторан в престижном районе Лондона.

с чего всё началось

Бизнес проживающего в Великобритании экс-совладельца компании "Евросеть" Евгения Чичваркина может испытывать финансовые трудности, сообщается на сайте телеканала RT.

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Общество Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ. 239

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