Экономика
РИА НовостиБизнес Чичваркина может испытывать финансовые трудности, сообщают СМИ
Бизнес проживающего в Великобритании экс-совладельца компании "Евросеть" Евгения Чичваркина может испытывать финансовые трудности, сообщается на сайте телеканала RT.
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Бизнес Евгения Чичваркина, как выяснил RT, может испытывать значительные финансовые трудности. Предпринимателю пришлось заложить свой элитный ресторан в престижном районе Лондона.RT на русскомвчера в 00:00
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Стало известно о серьезных убытках спонсировавшего Навального бизнесмена Чичваркина
Взгляд.рувчера в 06:22
Бизнес лондонского спонсора Навального — Евгения Чичваркина — оказался в финансовом затруднении
RT на русскомвчера в 00:00
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На Сахалине мэра города Оха поймали на запрещенной охоте на уток
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РЕН ТВ вчера в 23:43
Энергетика
Стоимость нефти Brent поднялась выше $35 за баррель
Стоимость нефти Brent превысила $35 за баррель впервые с 9 апреля, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 10:48
Религия
Патриарх Кирилл отстранил от управления епархиями двух епископов
«Епископ Армавирский и Лабинский Игнатий и епископ Костомукшский и Кемский Игнатий до решения Общецерковного суда отстранены от управления вверенными их архипастырскому попечению епархиями», — говорится в сообщении.
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Общество
Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет
Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ.
REGNUM вчера в 23:20
Происшествия
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По данным оперативного штаба региона на утро, 18 мая, 10 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 43 — средней степени тяжести, три человека находятся на аппарате искусственной вентиляции легких, 16 получают кислородную поддержку.
REGNUM вчера в 02:35
Общество
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Представитель Гагариной прокомментировал сообщения о ее разводе
Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал информацию о том, что она якобы ушла от мужа, фотографа Дмитрия Исхакова.
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Штраф за нарушение режима самоизоляции, который был оформлен в Москве инвалиду I группы Ирине Карабулатовой, аннулировали.
RT на русском вчера в 14:38