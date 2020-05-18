Экономика

РИА НовостиРИА НовостиБизнес Чичваркина может испытывать финансовые трудности, сообщают СМИ

Бизнес проживающего в Великобритании экс-совладельца компании "Евросеть" Евгения Чичваркина может испытывать финансовые трудности, сообщается на сайте телеканала RT.
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Бизнес лондонского спонсора Навального — Евгения Чичваркина — оказался в финансовом затруднении

Бизнес Евгения Чичваркина, как выяснил RT, может испытывать значительные финансовые трудности. Предпринимателю пришлось заложить свой элитный ресторан в престижном районе Лондона.
RT на русскомвчера в 00:00

Подробнее о событии

Бизнес Чичваркина может испытывать финансовые трудности, сообщают СМИ

РИА Новостивчера в 10:26

СМИ сообщили о финансовых трудностях Евгения Чичваркина

Говорит Москвавчера в 05:47

Стало известно о серьезных убытках спонсировавшего Навального бизнесмена Чичваркина

Взгляд.рувчера в 06:22

Чичваркин заявил о финансовых затруднениях: «Бизнес наполовину жив»

БИЗНЕС Onlineвчера в 06:00

Русские - просто биомасса: Оскорблявший Россию спонсор Навального теряет бизнес в Лондоне

Царьградвчера в 10:21

СМИ: коронавирус «добил» лондонский бизнес Чичваркина

Ридусвчера в 05:30

Бизнес лондонского спонсора Навального — Евгения Чичваркина — оказался в финансовом затруднении

RT на русскомвчера в 00:00
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Автоматически обработано 7189 источников, обновлено вчера в 23:54, Ашберн
Общество

В США вакцину от коронавируса успешно испытали на людях

Американская биотехнологическая компания Moderna объявила о позитивном завершении первой фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса.
РИА Новости вчера в 12:53
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Общество

России предрекли долгий выход из эпидемии коронавируса

Главный научный сотрудник лаборатории биоинформатики Первого МГМУ имени Сеченова Нурбубу Молдогазиева предрекла России долгий выход из эпидемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 23:08
4
Гаджеты

Эксперт назвал основные критерии оценки смартфонов

По словам Тимофеева, скорость работы смартфона во многом зависит от того, насколько быстро и стабильно организовано получение сигнала от вышек операторов и каково качество приема Wi-Fi и Bluetooth.
Известия вчера в 21:45
Фигурное катание

Костомаров поздравил Загитову: красавица и великая спортсменка

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров поздравил Алину Загитову с днем рождения.
РИА Новости вчера в 10:55
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Политика

Поклонская призвала Киев провести референдум среди украинцев по Крыму

Московский Комсомолец вчера в 23:27
Политика

СБУ проверит интервью Гордона со Стрелковым и Поклонской

Служба безопасности Украины проведет проверку интервью украинского журналиста Дмитрия Гордона с экс-лидером ополчения ДНР Игорем Стрелковым и депутатом Госдумы Натальей Поклонской на предмет "разжигания вражды, поддержки терроризма и подрыва суверенитета страны", сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 17:27
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Армия и оружие

Раскрыты зарплаты российских военных в Сирии

По данным российского командования, офицеры получают в среднем от 200 до 300 тыс. рублей, сообщает издание "Аргументы и факты".
Деловое.ТВ вчера в 10:06
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Общество

Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет

Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ.
REGNUM вчера в 23:20
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Политика

Украинцы назвали Кучму лучшим президентом в истории страны

Опрос социологической группы «Рейтинг» показал, что украинцы считают Леонида Кучму лучшим президентом независимой Украины.
RT на русском вчера в 12:08
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Энергетика

Цены на нефть побили месячный рекорд

Цена нефти Brent поднялась выше 33 долларов за баррель впервые с 13 апреля. Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже ICE.
Lenta.ru 17 мая в 18:19
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Происшествия

Медведь прокусил бедро жителю Ярославля

Таксист отвез пострадавшего в больницу. Другие жители Ярославля также говорят, что видели медведя, который бегал по трамвайным путям.
BFM.ru вчера в 11:49
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Общество

Храм в сквере Благовещенска: Албазинский построят, Шадринский отрисуют на гаражных баннерах

Совет под звук забиваемых свай Вопрос был вынесен на заседание совета в связи с непониманием общественностью и краеведов Благовещенска факта начавшегося строительства храма Албазинской иконы Божией матери в сквере, где до 1936 года стоял Шадринский собор.
Амур.инфо 16 мая в 19:00
Общество

Акционеры ЮКОСа отсудили у России бренд водки «Столичная»

Мажоритарные акционеры бывшей нефтекомпании ЮКОС получили права на использование торговой марки «Столичная» и других принадлежащих России брендов водки на территории стран Бенилюкса (Нидерланды, Бельгия и Люксембург), сообщили акционеры голландскому изданию NRC Handelsblad.
Ведомости вчера в 04:24
2,1K
Политика

Трамп выдвинул ВОЗ ультиматум по реформе

Президент США Дональд Трамп проинформировал главу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Адханома Гебрейесуса об установленном крайнем сроке для выполнения требований США, связанных с реформой организации.
Коммерсантъ вчера в 23:35
1
Шоу-бизнес

Представитель Гагариной прокомментировал сообщения о ее разводе

Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал информацию о том, что она якобы ушла от мужа, фотографа Дмитрия Исхакова.
Lenta.ru вчера в 20:14
73
Общество

В Сочи откроют санаторные пляжи

В Сочи 1 июня санатории, имеющие медицинскую лицензию, откроют свои пляжи для отдыхающих при условии соблюдения всех требований Роспотребнадзора.
Rambler News Service вчера в 08:48
97
Экономика

Россиянам дали советы по избавлению от долгов

Россиянам дали советы по избавлению от долгов: эксперт проекта Минфина России по финансовой грамотности Елена Кисмина рассказала РИА Новости, как правильно избавляться от долгового бремени.
Lenta.ru 17 мая в 22:45
466
Общество

В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии

Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет.
RT на русском 17 мая в 23:21
3,7K
Здоровье

В Волгоградской области идет поэтапное смягчение режима самоизоляции

Режим самоизоляции в Волгоградской области продлен до 31 мая, но в регионе идет поэтапное смягчение ограничительных мер.
ГТРК Волгоград-ТРВ вчера в 03:51
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Политика

США безвозмездно передадут России 200 аппаратов ИВЛ

Москва, 18 мая 2020, 21:59 — REGNUM США безвозмездно передадут России 200 аппаратов искусственной вентиляции лёгких в рамках взаимопомощи в борьбе с пандемией коронавируса, сообщили 18 мая в Белом доме.
REGNUM вчера в 14:59
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Здоровье

Курский врач рассказал, как считают жертв коронавируса

Врач-инфекционист областной инфекционной больницы имени Семашко Алексей Гапонов опубликовал в социальной сети большой пост о том, как в отечественной медицине ведется подсчет жертв коронавирусной инфекции и почему некоторым эти цифры кажутся недостоверными.
Курск сегодня вчера в 11:34
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Авто

«Кризис будет затяжным»: сотрудники автозаводов выстраиваются в очередь за увольнением

Первая информация о сокращениях просочилась ещё в апреле: по данным сайта «Фонтанка», автозавод Nissan под Питером планирует сократить около четверти сотрудников (примерно 450 человек) с выплатой шести окладов.
НГС24 вчера в 21:00
Общество

В Саратовской области вернули запрет на прогулки и занятия спортом

Власти Саратовской области 12 мая после полутора месяцев обязательной самоизоляции разрешили одиночные занятия физкультурой и спортом на улице с соблюдением дистанции пять метров, а также прогулки не более двух человек вместе.
РИА Новости вчера в 14:14
584
Шоу-бизнес

Опубликовано архивное фото Аллегровой без парика и макияжа

Фанаты Ирины Аллегровой опубликовали в Instagram фотографию артистки, запечатленной без белокурого парика и яркого макияжа.
ТВ Центр вчера в 06:22
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Происшествия

Видео погони росгвардейцев за бегуном в Сочи стало хитом

Московский Комсомолец вчера в 05:30
4
Армия и оружие

Сбежавший боевик рассказал о сотрудничестве американцев с ДАИШ в Сирии

Беглец рассказал, что американцы обучали их. Его инструктором был капитан Майк, который посвящал сирийца в тонкости работы с пулеметами.
Российская газета вчера в 23:40
13
Автоспорт

AS: Фернандо Алонсо объявит о своих планах не раньше лета

Autosport.com.ru 17 мая в 06:45
Общество

В России подсчитали общую сумму выплат семьям с детьми от государства

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков назвал общую сумму выплат от государства семьям с детьми на фоне эпидемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 18:08
26
Общество

Прикованную к кровати москвичку оштрафовали за нарушение самоизоляции

РИАМО вчера в 13:34
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Происшествия

Квартиру погибшего бортпроводника мурманского рейса отобрал отец

Бросивший семью мужчина отсудил долю квартиры своего сына-бортпроводника, погибшего в результате катастрофы с самолётом рейса Москва - Мурманск.
Северпост вчера в 15:12
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Евгений Чичваркин
Российский предприниматель
Российский предприниматель. Сооснователь и бывший совладелец сети салонов сотовой связи «Евросеть». С конца 2008 года проживает в Великобритании, где занимается винным и ресторанным бизнесом. Некоторое время был лидером московского отделения оппозиционной партии «Союз правых сил».
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