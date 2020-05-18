Экономика
РИА НовостиБизнес Чичваркина может испытывать финансовые трудности, сообщают СМИ
Бизнес проживающего в Великобритании экс-совладельца компании "Евросеть" Евгения Чичваркина может испытывать финансовые трудности, сообщается на сайте телеканала RT.
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с чего всё началось
Бизнес Евгения Чичваркина, как выяснил RT, может испытывать значительные финансовые трудности. Предпринимателю пришлось заложить свой элитный ресторан в престижном районе Лондона.RT на русскомвчера в 00:00
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Стало известно о серьезных убытках спонсировавшего Навального бизнесмена Чичваркина
Взгляд.рувчера в 06:22
Бизнес лондонского спонсора Навального — Евгения Чичваркина — оказался в финансовом затруднении
RT на русскомвчера в 00:00
Автоматически обработано 7189 источников, обновлено вчера в 23:54, Ашберн
Общество
В США вакцину от коронавируса успешно испытали на людях
Американская биотехнологическая компания Moderna объявила о позитивном завершении первой фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса.
РИА Новости вчера в 12:53
Общество
России предрекли долгий выход из эпидемии коронавируса
Главный научный сотрудник лаборатории биоинформатики Первого МГМУ имени Сеченова Нурбубу Молдогазиева предрекла России долгий выход из эпидемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 23:08
Гаджеты
Эксперт назвал основные критерии оценки смартфонов
По словам Тимофеева, скорость работы смартфона во многом зависит от того, насколько быстро и стабильно организовано получение сигнала от вышек операторов и каково качество приема Wi-Fi и Bluetooth.
Известия вчера в 21:45
Фигурное катание
Костомаров поздравил Загитову: красавица и великая спортсменка
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров поздравил Алину Загитову с днем рождения.
РИА Новости вчера в 10:55
Политика
Поклонская призвала Киев провести референдум среди украинцев по Крыму
Московский Комсомолец вчера в 23:27
Политика
СБУ проверит интервью Гордона со Стрелковым и Поклонской
Служба безопасности Украины проведет проверку интервью украинского журналиста Дмитрия Гордона с экс-лидером ополчения ДНР Игорем Стрелковым и депутатом Госдумы Натальей Поклонской на предмет "разжигания вражды, поддержки терроризма и подрыва суверенитета страны", сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 17:27
Армия и оружие
Раскрыты зарплаты российских военных в Сирии
По данным российского командования, офицеры получают в среднем от 200 до 300 тыс. рублей, сообщает издание "Аргументы и факты".
Деловое.ТВ вчера в 10:06
Общество
Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет
Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ.
REGNUM вчера в 23:20
Политика
Украинцы назвали Кучму лучшим президентом в истории страны
Опрос социологической группы «Рейтинг» показал, что украинцы считают Леонида Кучму лучшим президентом независимой Украины.
RT на русском вчера в 12:08
Энергетика
Цены на нефть побили месячный рекорд
Цена нефти Brent поднялась выше 33 долларов за баррель впервые с 13 апреля. Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже ICE.
Lenta.ru 17 мая в 18:19
Происшествия
Медведь прокусил бедро жителю Ярославля
Таксист отвез пострадавшего в больницу. Другие жители Ярославля также говорят, что видели медведя, который бегал по трамвайным путям.
BFM.ru вчера в 11:49
Общество
Храм в сквере Благовещенска: Албазинский построят, Шадринский отрисуют на гаражных баннерах
Совет под звук забиваемых свай Вопрос был вынесен на заседание совета в связи с непониманием общественностью и краеведов Благовещенска факта начавшегося строительства храма Албазинской иконы Божией матери в сквере, где до 1936 года стоял Шадринский собор.
Амур.инфо 16 мая в 19:00
Общество
Акционеры ЮКОСа отсудили у России бренд водки «Столичная»
Мажоритарные акционеры бывшей нефтекомпании ЮКОС получили права на использование торговой марки «Столичная» и других принадлежащих России брендов водки на территории стран Бенилюкса (Нидерланды, Бельгия и Люксембург), сообщили акционеры голландскому изданию NRC Handelsblad.
Ведомости вчера в 04:24
Политика
Трамп выдвинул ВОЗ ультиматум по реформе
Президент США Дональд Трамп проинформировал главу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Адханома Гебрейесуса об установленном крайнем сроке для выполнения требований США, связанных с реформой организации.
Коммерсантъ вчера в 23:35
Шоу-бизнес
Представитель Гагариной прокомментировал сообщения о ее разводе
Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал информацию о том, что она якобы ушла от мужа, фотографа Дмитрия Исхакова.
Lenta.ru вчера в 20:14
Общество
В Сочи откроют санаторные пляжи
В Сочи 1 июня санатории, имеющие медицинскую лицензию, откроют свои пляжи для отдыхающих при условии соблюдения всех требований Роспотребнадзора.
Rambler News Service вчера в 08:48
Экономика
Россиянам дали советы по избавлению от долгов
Россиянам дали советы по избавлению от долгов: эксперт проекта Минфина России по финансовой грамотности Елена Кисмина рассказала РИА Новости, как правильно избавляться от долгового бремени.
Lenta.ru 17 мая в 22:45
Общество
В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии
Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет.
RT на русском 17 мая в 23:21
Здоровье
В Волгоградской области идет поэтапное смягчение режима самоизоляции
Режим самоизоляции в Волгоградской области продлен до 31 мая, но в регионе идет поэтапное смягчение ограничительных мер.
ГТРК Волгоград-ТРВ вчера в 03:51
Политика
США безвозмездно передадут России 200 аппаратов ИВЛ
Москва, 18 мая 2020, 21:59 — REGNUM США безвозмездно передадут России 200 аппаратов искусственной вентиляции лёгких в рамках взаимопомощи в борьбе с пандемией коронавируса, сообщили 18 мая в Белом доме.
REGNUM вчера в 14:59
Здоровье
Курский врач рассказал, как считают жертв коронавируса
Врач-инфекционист областной инфекционной больницы имени Семашко Алексей Гапонов опубликовал в социальной сети большой пост о том, как в отечественной медицине ведется подсчет жертв коронавирусной инфекции и почему некоторым эти цифры кажутся недостоверными.
Курск сегодня вчера в 11:34
Авто
«Кризис будет затяжным»: сотрудники автозаводов выстраиваются в очередь за увольнением
Первая информация о сокращениях просочилась ещё в апреле: по данным сайта «Фонтанка», автозавод Nissan под Питером планирует сократить около четверти сотрудников (примерно 450 человек) с выплатой шести окладов.
НГС24 вчера в 21:00
Общество
В Саратовской области вернули запрет на прогулки и занятия спортом
Власти Саратовской области 12 мая после полутора месяцев обязательной самоизоляции разрешили одиночные занятия физкультурой и спортом на улице с соблюдением дистанции пять метров, а также прогулки не более двух человек вместе.
РИА Новости вчера в 14:14
Шоу-бизнес
Опубликовано архивное фото Аллегровой без парика и макияжа
Фанаты Ирины Аллегровой опубликовали в Instagram фотографию артистки, запечатленной без белокурого парика и яркого макияжа.
ТВ Центр вчера в 06:22
Происшествия
Видео погони росгвардейцев за бегуном в Сочи стало хитом
Московский Комсомолец вчера в 05:30
Армия и оружие
Сбежавший боевик рассказал о сотрудничестве американцев с ДАИШ в Сирии
Беглец рассказал, что американцы обучали их. Его инструктором был капитан Майк, который посвящал сирийца в тонкости работы с пулеметами.
Российская газета вчера в 23:40
Автоспорт
AS: Фернандо Алонсо объявит о своих планах не раньше лета
Autosport.com.ru 17 мая в 06:45
Общество
В России подсчитали общую сумму выплат семьям с детьми от государства
Министр труда и социальной защиты Антон Котяков назвал общую сумму выплат от государства семьям с детьми на фоне эпидемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 18:08
Общество
Прикованную к кровати москвичку оштрафовали за нарушение самоизоляции
РИАМО вчера в 13:34
Происшествия
Квартиру погибшего бортпроводника мурманского рейса отобрал отец
Бросивший семью мужчина отсудил долю квартиры своего сына-бортпроводника, погибшего в результате катастрофы с самолётом рейса Москва - Мурманск.
Северпост вчера в 15:12