Экономика

РИА НовостиРИА НовостиБизнес Чичваркина может испытывать финансовые трудности, сообщают СМИ

Бизнес проживающего в Великобритании экс-совладельца компании "Евросеть" Евгения Чичваркина может испытывать финансовые трудности, сообщается на сайте телеканала RT.
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Бизнес лондонского спонсора Навального — Евгения Чичваркина — оказался в финансовом затруднении

Бизнес Евгения Чичваркина, как выяснил RT, может испытывать значительные финансовые трудности. Предпринимателю пришлось заложить свой элитный ресторан в престижном районе Лондона.
RT на русском00:00

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Бизнес Чичваркина может испытывать финансовые трудности, сообщают СМИ

РИА Новости10:26

Бизнес лондонского спонсора Навального — Евгения Чичваркина — оказался в финансовом затруднении

RT на русском00:00

Стало известно о серьезных убытках спонсировавшего Навального бизнесмена Чичваркина

Взгляд.ру06:22

Чичваркин заявил о финансовых затруднениях: «Бизнес наполовину жив»

БИЗНЕС Online06:00

СМИ сообщили о финансовых трудностях Евгения Чичваркина

Говорит Москва05:47

СМИ: коронавирус «добил» лондонский бизнес Чичваркина

Ридус05:30

Русские - просто биомасса: Оскорблявший Россию спонсор Навального теряет бизнес в Лондоне

Царьград10:21
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Экономика

Утверждена программа выкупа квартир у застройщиков

ДОМ.РФ утвердил программу выкупа жилья на 50 млрд рублей у застройщиков в рамках мер господдержки строительной отрасли.
Строительная Газета 07:37
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Общество

Власти КНР ввели карантин на границе с Россией

Власти Китая ввели строгие карантинные меры в ряде населенных пунктов граничащей с Россией провинции Цзилинь на северо-востоке страны.
Российская газета 17:53
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Общество

Из Таиланда эвакуировано более 200 приморцев

19 мая в аэропорту Владивостока утром приземлился рейс из Бангкока, выполненный авиакомпанией «Россия», сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.
Primpress.ru 21:50
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Общество

Вакцину от коронавируса успешно испытали на людях в США

Американская биотехнологическая компания Moderna сообщила об успешном завершении первой фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса на людях, пишет агентство Reuters.
Lenta.ru 21:30
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Футбол

Чемпионат Шотландии завершился досрочно, «Селтик» признали чемпионом

На момент остановки чемпионата в турнирной таблице с большим отрывом лидировал "Селтик" из Глазго.
Вести.Ru 10:00
Экономика

Росавиация выделила субсидии на авиаперевозки «Аэрофлоту»

Москва, 19 мая 2020, 01:40 — REGNUM Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) приняло решение о предоставлении первой субсидии на авиаперевозки.
REGNUM 18:40
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Политика

СБУ проверит интервью Гордона со Стрелковым и Поклонской

Служба безопасности Украины проведет проверку интервью украинского журналиста Дмитрия Гордона с экс-лидером ополчения ДНР Игорем Стрелковым и депутатом Госдумы Натальей Поклонской на предмет "разжигания вражды, поддержки терроризма и подрыва суверенитета страны", сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 17:27
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Футбол

Клубы АПЛ возобновят тренировки 19 мая

Как сообщает пресс-служба лиги, с завтрашнего дня, 19 мая, команды возобновят тренировки на своих базах.
Чемпионат 09:44
Здоровье

Хорохордин перенес праздник алтайского народа на следующий год

АМИТЕЛ 21:25
Происшествия

СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн»

Сотрудники Следственного комитета России завели уголовные дела в отношении подозреваемых в провокации с размещением анкет с фотографиями нацистов в ходе виртуального шествия "Бессмертного полка", сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Газета.Ru 16 мая в 16:02
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Космос

Астрономы начали изучать мощные штормы на Юпитере

Ученые приступили к изучению штормов на Юпитере. Высота подобных катаклизмов на газовом гиганте может достигать 65 км, отмечают специалисты.
Профиль вчера в 10:18
Происшествия

В Москве задержали злоумышленника, стрелявшего из окна дома

РИА Новости 14:05
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Энергетика

Стоимость нефти Brent превысила 35 долларов за баррель

Стоимость нефти марки Brent превысила отметку 35 долларов за баррель.
Российская газета 11:11
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Происшествия

В Китае произошло землетрясение

ТАСС 10:50
Фигурное катание

Загитова похвасталась подарками на 18-летие

Спортсменка, которой исполнилось 18 лет, опубликовала снимки с цветами, воздушными шарами и ювелирными украшениями.
Lenta.ru 04:44
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Политика

Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме

Украинский журналист и блогер Сергей Иванов спросил российского кавээнщика Сергея Писаренко о принадлежности Крыма.
РИА Новости вчера в 12:41
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Происшествия

В Ярославле на мужчину напал медведь

Газета.Ru 07:09
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Армия и оружие

Бывший боевик рассказал о подготовке на базе США в Сирии

"Абу Хамзи" уверяет, что на юге Сирии налажен конвейер по вербовке боевиков, которых условно делят на две группы: "хорошие" и "плохие", после чего первых отправляют бороться со вторыми.
РЕН ТВ 22:00
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Общество

Отказ шведских властей от карантина оказался бесполезным

Экономическая политика Швеции во время пандемии коронавируса и отказ от жестких карантинных мер не привели к ощутимым результатам, пишет Financial Times.
РИА Новости 13:25
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Шоу-бизнес

67-летняя Елена Степаненко поделилась архивным фото из своей молодости

Вокруг ТВ вчера в 12:10
Общество

В Волгоградской области составляют план по отлову голоруких граждан

Органы исполнительной власти региона должны будут составить 14-дневный план по проведению мероприятий за соблюдением на территории Волгоградской области режима повышенной готовности и правил поведения в общественных местах.
Высота 102 08:18
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Музыка

Клип Little Big попал в топ-5 самых просматриваемых видео в мире

Группа Little big рассказала в Instagram о том, что клип на песню Hypnodancer вошел в еженедельный международный чарт International YouTube Weekly Chart.
Газета.Ru 09:45
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Общество

Глава Минтруда сообщил о росте числа безработных до 1,6 млн человек

Уровень безработицы в России вырос, число оставшихся без работы достигло 1,6 млн человек, сообщил министр труда Антон Котяков в эфире Первого канала.
РБК 18:46
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Армия и оружие

Летчики ЮВО отработали дозаправку в воздухе: кадры из кабины Су-34

Более 20 экипажей бомбардировщиков Су-24М, Су-34, истребителей Су-30СМ, базирующихся в Ростовской и Волгоградской областях, отработали сложнейший элемент боевой подготовки – дозаправку в воздухе.
ТК Звезда 04:13
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Здоровье

Вторая бригада живших месяц в больнице №20 медиков вернулась домой

В группе оперштаба Красноярского края по коронавирусу рассказали о том, что 46 сотрудников больницы №20 вернулись домой после четырехнедельной изоляции.
ТВ-Енисей 21:16
1
Здоровье

В Бурятии коронавирус выявлен у каждого тысячного жителя

Улан-Удэ, 18 мая 2020, 05:13 — REGNUM В Бурятии за сутки выявили 25 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM вчера в 22:13
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Здоровье

Украинский иммунолог опасается пандемии туберкулеза после COVID-19

Заболеть туберкулезом после окончания пандемии коронавируса может более шести млн человек, считает украинский иммунолог Олег Назар.
iReactor 13:56
3
Общество

Обороты у магазинов подскочили на 10% после ослабления ограничений

Анализ показал, что после ослабления с 12 мая ограничений во многих регионах, доля работающих торговых предприятий малого и среднего бизнеса выросла на 6,1 п.п и составила 57,5% от докризисного количества.
РБК 22:00
Общество

Экс-акционеры ЮКОСа добились ареста российских водочных брендов

В понедельник издание NRC со ссылкой на бывших акционеров ЮКОСа сообщило, что они добились ареста на территории Бенилюкса прав на водочные товарные знаки "Столичная" и "Московская".
РИА Новости 05:40
2,1K
Общество

В Москве аннулировали штраф инвалиду за нарушение самоизоляции

В Москве штраф за нарушение режима самоизоляции, который выписали инвалиду первой группы, аннулировали.
РБК 16:14
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Евгений Чичваркин
Российский предприниматель
Российский предприниматель. Сооснователь и бывший совладелец сети салонов сотовой связи «Евросеть». С конца 2008 года проживает в Великобритании, где занимается винным и ресторанным бизнесом. Некоторое время был лидером московского отделения оппозиционной партии «Союз правых сил».
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