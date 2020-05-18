Экономика

РИА НовостиРИА НовостиБизнес Чичваркина может испытывать финансовые трудности, сообщают СМИ

Бизнес проживающего в Великобритании экс-совладельца компании "Евросеть" Евгения Чичваркина может испытывать финансовые трудности, сообщается на сайте телеканала RT.
Читать в источнике
Комментировать29
с чего всё началось

Бизнес лондонского спонсора Навального — Евгения Чичваркина — оказался в финансовом затруднении

Бизнес Евгения Чичваркина, как выяснил RT, может испытывать значительные финансовые трудности. Предпринимателю пришлось заложить свой элитный ресторан в престижном районе Лондона.
RT на русскомвчера в 00:00

Подробнее о событии

Бизнес Чичваркина может испытывать финансовые трудности, сообщают СМИ

РИА Новостивчера в 10:26

Русские - просто биомасса: Оскорблявший Россию спонсор Навального теряет бизнес в Лондоне

Царьградвчера в 10:21

Стало известно о серьезных убытках спонсировавшего Навального бизнесмена Чичваркина

Взгляд.рувчера в 06:22

Чичваркин заявил о финансовых затруднениях: «Бизнес наполовину жив»

БИЗНЕС Onlineвчера в 06:00

СМИ сообщили о финансовых трудностях Евгения Чичваркина

Говорит Москвавчера в 05:47

СМИ: коронавирус «добил» лондонский бизнес Чичваркина

Ридусвчера в 05:30

Бизнес лондонского спонсора Навального — Евгения Чичваркина — оказался в финансовом затруднении

RT на русскомвчера в 00:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7189 источников, обновлено в 01:17, Ашберн
Политика

США безвозмездно передадут России 200 аппаратов ИВЛ

Москва, 18 мая 2020, 21:59 — REGNUM США безвозмездно передадут России 200 аппаратов искусственной вентиляции лёгких в рамках взаимопомощи в борьбе с пандемией коронавируса, сообщили 18 мая в Белом доме.
REGNUM вчера в 14:59
271
Здоровье

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 19 мая

Всего в стране от COVID-19 умерли 2722 человека (91 за сутки), выздоровели с начала эпидемии более 67 тыс. человек.
РБК 01:10
11
Религия

Патриарх Кирилл отстранил от управления епархиями двух епископов

«Епископ Армавирский и Лабинский Игнатий и епископ Костомукшский и Кемский Игнатий до решения Общецерковного суда отстранены от управления вверенными их архипастырскому попечению епархиями», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 10:27
452
Энергетика

Польша отказалась продлевать соглашение на транзит российского газа

Варшава, 16 мая 2020, 08:18 — REGNUM Власти Польши отказались продлить соглашение с Россией о транзите газа по газопроводу Ямал — Европа.
REGNUM 16 мая в 01:18
2,7K
Общество

Мишустин: рост заболеваемости коронавирусом в России остановлен

В России удалось остановить рост заболеваемости коронавирусом COVID-19, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Газета.Ru вчера в 09:11
2,2K
Политика

Трамп поставил ВОЗ условие для продолжения финансирования

«Если ВОЗ в течение 30 дней не гарантирует осуществления основных значительных улучшений, я сделаю временную заморозку финансирования ВОЗ Соединенными Штатами постоянной и пересмотрю наше членство в организации», — говорится в письме, опубликованном в Twitter Трампа в понедельник, 18 мая.
Известия вчера в 23:56
134
Общество

Более 240 россиян прибыли во Владивосток вывозным рейсом из Таиланда

Во Владивостоке с промежуточной посадкой приземлился самолёт, выполнявший рейс по маршруту Пхукет - Бангкок - Владивосток - Новосибирск - Москва, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ТАСС.Вывозной рейс выполняет авиакомпания «Россия».
Владивосток-Новости вчера в 19:28
10
Общество

Свыше 108 млн китайцев попали под новый карантин из-за коронавируса

Больше 108 млн жителей китайской провинции Цзилинь отправили на карантин из-за новой вспышки коронавируса.
Известия вчера в 19:22
1,1K
Космос

Астрономы начали изучать мощные штормы на Юпитере

Ученые приступили к изучению штормов на Юпитере. Высота подобных катаклизмов на газовом гиганте может достигать 65 км, отмечают специалисты.
Профиль 17 мая в 10:18
Общество

России предрекли долгий выход из эпидемии коронавируса

Главный научный сотрудник лаборатории биоинформатики Первого МГМУ имени Сеченова Нурбубу Молдогазиева предрекла России долгий выход из эпидемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 23:08
143
Общество

522 жителя Алтайского края вылечились от коронавируса

На сегодняшний день общее количество людей, которые выздоровели и выписались из ковидных госпиталей, составляет 522 человека.
Толк вчера в 23:03
1
Здоровье

В Уфе уволилась главврач больницы, которую проверяют на халатность

Эльза Сыртланова, главный врач Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе, где из-за вспышки коронавируса следственные органы проверяют руководство на халатность, уволилась по собственному желанию и перешла руководить городской поликлиникой, сообщили РИА Новости в минздраве Башкирии.
РИА Новости 00:58
107
Авто

В России дебютировала новая «ГАЗель»

Горьковский автозавод начал продажи на российском рынке коммерческих автомобилей семейства «Газель NN» нового поколения.
Республика Татарстан 16 мая в 05:35
139
Общество

Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет

Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ.
REGNUM вчера в 23:20
292
Общество

Власти Москвы разъяснили NYT статистику по смертности от коронавируса

The New York Times на своем сайте опубликовала письмо главы Департамента здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна в адрес редакции, в котором он прокомментировал материал газеты о занижении властями статистики по смертности от коронавирусной инфекции.
РБК 01:08
Авто

Какие автомобили россияне покупают во время кризиса

Как ранее отмечали аналитики авторынка, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года продажи новых моделей сократились на 72,5%. Однако россияне по-прежнему продолжали приобретать машины.
Smolnarod.ru 00:58
21
Политика

В посольстве России предложили пресс-секретарю Госдепа подучить историю

Вашингтон, 19 мая 2020, 06:53 — REGNUM Подтянуть знания российской истории предложили главе пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус в российском посольстве в Вашингтоне.
REGNUM вчера в 23:53
Общество

Хабиб Нурмагомедов впервые рассказал о состоянии отца

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов подтвердил, что у его отца был выявлен коронавирус.
Известия вчера в 16:01
106
Игры

Продажи Minecraft превысили 200 миллионов копий

CyberSport.ru вчера в 10:26
9
Здоровье

Пермскому Минздраву пришлось скрыть видео своего совещания

18 мая министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова провела встречу с сотрудниками Пермской станции скорой помощи по вопросу стимулирующих выплат, которая транслировалась в ее Instagram.
Местное время (г. Пермь) вчера в 04:47
6
Киберспорт

Valve запустила закрытый бета-тест Artifact 2.0

Начался закрытый бета-тест второй версии игры Artifact. Об этом разработчики игры из Valve объявили в своем блоге в Steam.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 17:45
Политика

МИД Японии опять заявил о претензиях на Курильские острова

Токио, 19 мая 2020, 07:45 — REGNUM МИД Японии в своём ежегодном докладе «Синяя книга по дипломатии» традиционно «поместил» южные острова Курильского архипелага под суверенитет Японии.
REGNUM 00:45
4
Армия и оружие

Балтийский флот получит шесть ракетных кораблей «Каракурт»

Балтийский флот в скором времени получит шесть малых ракетных кораблей проекта 22800 ("Каракурт").
Газета.Ru 17 мая в 18:59
13
Шоу-бизнес

Представитель Гагариной ответил на сообщения о ее разводе с мужем

Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о ее расставании с мужем Дмитрием Исхаковым.
РИА Новости вчера в 16:38
73
Общество

Борьба за «Северный поток — 2» вступила в решающую стадию

Решение германского регулятора уже восприняли с обеспокоенностью в самой ФРГ, компании из которой были задействованы в реализации "Северного потока — 2" и которая и по сей день заинтересована в проекте, ведь он укрепляет ее позиции на европейском энергетическом рынке.
ТАСС вчера в 08:30
46
Авто

Почта России закупила более тысячи автомобилей LADA Largus

Липецкое время вчера в 07:05
3
Общество

В Гидрометцентре предположили, когда в Россию вернется тепло

По словам Вильфанда, в конце мая температура воздуха может повыситься и прийти к климатической норме.
РЕН ТВ вчера в 22:37
3
Авто

Представили новый Porsche 911 Targa

После купе и кабриолета дебютирует третий тип кузова нового поколения 911 с полноприводными моделями 911 Targa 4 и 911 Targa 4S.
Тарантас Ньюс вчера в 00:10
1
Общество

В США вакцину от коронавируса успешно испытали на людях

Американская биотехнологическая компания Moderna объявила о позитивном завершении первой фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса.
РИА Новости вчера в 12:53
383
Здоровье

Еще два человека скончались от коронавируса в Забайкалье

Общее число зараженных коронавирусом в Забайкальском крае составило 595.
Байкал24 17 мая в 22:21
59
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Евгений Чичваркин
Российский предприниматель
Российский предприниматель. Сооснователь и бывший совладелец сети салонов сотовой связи «Евросеть». С конца 2008 года проживает в Великобритании, где занимается винным и ресторанным бизнесом. Некоторое время был лидером московского отделения оппозиционной партии «Союз правых сил».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное