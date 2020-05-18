Экономика

РИА НовостиРИА НовостиБизнес Чичваркина может испытывать финансовые трудности, сообщают СМИ

Бизнес проживающего в Великобритании экс-совладельца компании "Евросеть" Евгения Чичваркина может испытывать финансовые трудности, сообщается на сайте телеканала RT.
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Бизнес лондонского спонсора Навального — Евгения Чичваркина — оказался в финансовом затруднении

Бизнес Евгения Чичваркина, как выяснил RT, может испытывать значительные финансовые трудности. Предпринимателю пришлось заложить свой элитный ресторан в престижном районе Лондона.
RT на русском00:00

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Бизнес Чичваркина может испытывать финансовые трудности, сообщают СМИ

РИА Новости10:26

СМИ сообщили о финансовых трудностях Евгения Чичваркина

Говорит Москва05:47

Стало известно о серьезных убытках спонсировавшего Навального бизнесмена Чичваркина

Взгляд.ру06:22

Чичваркин заявил о финансовых затруднениях: «Бизнес наполовину жив»

БИЗНЕС Online06:00

Русские - просто биомасса: Оскорблявший Россию спонсор Навального теряет бизнес в Лондоне

Царьград10:21

СМИ: коронавирус «добил» лондонский бизнес Чичваркина

Ридус05:30

Бизнес лондонского спонсора Навального — Евгения Чичваркина — оказался в финансовом затруднении

RT на русском00:00
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Евгений Чичваркин
Российский предприниматель
Российский предприниматель. Сооснователь и бывший совладелец сети салонов сотовой связи «Евросеть». С конца 2008 года проживает в Великобритании, где занимается винным и ресторанным бизнесом. Некоторое время был лидером московского отделения оппозиционной партии «Союз правых сил».
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Российский оппозиционный лидер, юрист, политический и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты: «Умное голосование», «Профсоюз Навального», «РосПил», «РосЖКХ», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды».
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