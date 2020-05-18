Экономика

РИА НовостиРИА НовостиБизнес Чичваркина может испытывать финансовые трудности, сообщают СМИ

Бизнес проживающего в Великобритании экс-совладельца компании "Евросеть" Евгения Чичваркина может испытывать финансовые трудности, сообщается на сайте телеканала RT.
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Бизнес лондонского спонсора Навального — Евгения Чичваркина — оказался в финансовом затруднении

Бизнес Евгения Чичваркина, как выяснил RT, может испытывать значительные финансовые трудности. Предпринимателю пришлось заложить свой элитный ресторан в престижном районе Лондона.
RT на русском00:00

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Бизнес Чичваркина может испытывать финансовые трудности, сообщают СМИ

РИА Новости10:26

Русские - просто биомасса: Оскорблявший Россию спонсор Навального теряет бизнес в Лондоне

Царьград10:21

Бизнес лондонского спонсора Навального — Евгения Чичваркина — оказался в финансовом затруднении

RT на русском00:00

Чичваркин заявил о финансовых затруднениях: «Бизнес наполовину жив»

БИЗНЕС Online06:00

СМИ сообщили о финансовых трудностях Евгения Чичваркина

Говорит Москва05:47

СМИ: коронавирус «добил» лондонский бизнес Чичваркина

Ридус05:30

Стало известно о серьезных убытках спонсировавшего Навального бизнесмена Чичваркина

Взгляд.ру06:22
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Мишустин заявил о готовности 27 регионов к смягчению карантинных мер

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В Москве за сутки скончался 71 человек с коронавирусом

В Москве за прошедшие сутки скончался 71 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией и пневмонией.
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В Москве задержали злоумышленника, стрелявшего из окна дома

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Германия и Франция предложили создать фонд восстановления экономики ЕС

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Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.
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Генпрокурор США раскритиковал Apple за сотрудничество с Россией

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Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали примерно 200 000 человек.
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США поставят в Россию 200 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для помощи в борьбе с коронавирусом COVID-19, сообщил высокопоставленный представитель администрации США.
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Выплаты самозанятым и списания налогов ИП произведут до 1 июня

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Российский предприниматель. Сооснователь и бывший совладелец сети салонов сотовой связи «Евросеть». С конца 2008 года проживает в Великобритании, где занимается винным и ресторанным бизнесом. Некоторое время был лидером московского отделения оппозиционной партии «Союз правых сил».
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Алексей Навальный
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Российский оппозиционный лидер, юрист, политический и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты: «Умное голосование», «Профсоюз Навального», «РосПил», «РосЖКХ», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды».
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