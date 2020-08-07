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Бизнес ФРГ призвал ЕС и власти Германии защитить фирмы от санкций США

Восточный комитет германской экономики (OAOEV) призывает власти ФРГ и Евросоюза выступить единым фронтом против санкций США в отношении «Северного потока — 2» и создать механизм защиты от них европейских компаний.В источнике
С чего всё началось
В заявлении Хермеса, опубликованном
 на сайте OAOEV, письмо сенаторов, грозящих санкциями за поддержку проекта «Северный поток-2», означает выход конфликта на новый уровень, совершенный недопустимый, когда речь идет об отношениях между союзными странами.
РБКвчера в 12:45
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РИА Новости

Немецкий бизнес призвал защитить фирмы от американских санкций

РИА Новостивчера в 10:49
Lenta.ru

Немецкий бизнес потребовал ответить США на угрозы из-за «Северного потока-2»

Lenta.ruвчера в 11:38
Российская газета

Немецкий бизнес заступился за «Северный поток-2»

Российская газетавчера в 11:30
ТАСС

Немецкий бизнес призвал ЕС и власти Германии защитить фирмы от санкций США

ТАССвчера в 10:56
РЕН ТВ

В Германии назвали шантажом угрозы санкций США за «Северный поток-2»

РЕН ТВвчера в 13:05
Известия

Немецкий бизнес призвал ответить на угрозы США из-за «Северного потока – 2»

Известиявчера в 10:39
RT на русском

Немецкий бизнес оценил письмо сенаторов США о «Северном потоке — 2»

RT на русскомвчера в 10:25

Названы противопоказания к вакцине против коронавируса

Москва, 7 августа 2020, 21:59 — REGNUM Профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. ГамалеиАнатолий Альтштейн назвал ситуации при которых человеку стоит отказаться от прививки против коронавируса.
Названы противопоказания к вакцине против коронавируса
REGNUMвчера в 14:59
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В Госдуму внесен законопроект о продлении режима ЕНВД

В Госдуму внесен законопроект о продлении режима ЕНВД Сторонники сохранения «приговоренного» властями к отмене единого налога на вмененный доход (ЕНВД) предприняли, вероятно, последнюю попытку его сохранения: группа сенаторов и депутатов Госдумы внесла вчера на рассмотрение палаты законопроект о продлении действия этого льготного режима для малого бизнеса еще на три года — до 1 января 2024-го.
Коммерсантъ18:46
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На дне одного из самых больших болот в мире скопились редкие металлы

Исследователи из Томского политехнического университета и Института Джеймса Хаттона проанализировали участок Васюганского болота и показали, что в водоеме происходят интенсивные преобразования минералов и концентрируются редкие металлы.
Индикаторвчера в 07:49
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В Белоруссии отменили концерты звезд из России перед выборами

В преддверии президентских выборов в Белоруссии, которые должны пройти 9 августа, в стране отменили концерты с участием российских звезд, включая Леонида Агутина, Григория Лепса, Владимира Преснякова и других.
Газета.Ruвчера в 05:14
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NYT: Помпео обсуждал с Лавровым сговор с талибами

Госсекретарь Майк Помпео обсуждал с главой МИД России Сергеем Лавровым вопрос вознаграждения со стороны Москвы участников движения «Талибан» (запрещено в России) для убийства американских военных, сообщили источники The New York Times (NYT).
Коммерсантъ19:46

В бундестаге назвали дерзостью угрозы санкций США из-за Nord Stream 2

Глава комитета бундестага по экономическим вопросам и энергетике Клаус Эрнст призвал власти Германии сформировать контрмеры против США после того, как в сенате пригрозили санкциями немецкому порту Мукран из-за «Северного потока-2».
РБКвчера в 06:20
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