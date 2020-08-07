Бизнес ФРГ призвал ЕС и власти Германии защитить фирмы от санкций США
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Восточный комитет германской экономики (OAOEV) призывает власти ФРГ и Евросоюза выступить единым фронтом против санкций США в отношении «Северного потока — 2» и создать механизм защиты от них европейских компаний.В источнике
С чего всё началось
В заявлении Хермеса, опубликованном
на сайте OAOEV, письмо сенаторов, грозящих санкциями за поддержку проекта «Северный поток-2», означает выход конфликта на новый уровень, совершенный недопустимый, когда речь идет об отношениях между союзными странами.
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