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Бизнес ФРГ призвал ЕС и власти Германии защитить фирмы от санкций США

Восточный комитет германской экономики (OAOEV) призывает власти ФРГ и Евросоюза выступить единым фронтом против санкций США в отношении «Северного потока — 2» и создать механизм защиты от них европейских компаний.В источнике
С чего всё началось
В заявлении Хермеса, опубликованном
 на сайте OAOEV, письмо сенаторов, грозящих санкциями за поддержку проекта «Северный поток-2», означает выход конфликта на новый уровень, совершенный недопустимый, когда речь идет об отношениях между союзными странами.
РБКвчера в 12:45
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РЕН ТВ

В Германии назвали шантажом угрозы санкций США за «Северный поток-2»

РЕН ТВвчера в 13:05
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