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Бизнес ФРГ призвал ЕС и власти Германии защитить фирмы от санкций США

Восточный комитет германской экономики (OAOEV) призывает власти ФРГ и Евросоюза выступить единым фронтом против санкций США в отношении «Северного потока — 2» и создать механизм защиты от них европейских компаний.В источнике
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Взгляд.ру

В Германии призвали защитить европейский бизнес от санкций США

Взгляд.ру10:59
РЕН ТВ

В Германии призвали власти страны и Евросоюза выступить против США

РЕН ТВ10:17
News.ru

Бизнес ФРГ призвал ЕС и власти Германии защитить фирмы от санкций США

News.ru10:56
ТАСС

Немецкий бизнес призвал ЕС и власти Германии защитить фирмы от санкций США

ТАСС10:56
Евразия Daily

Германские предприниматели требуют от властей ФРГ ответить на угрозы США

Евразия Daily10:45
Ёлдаш

Бизнесмены в Германии призвали ЕС идти единным фронтом против угроз США

Ёлдаш10:28
ФАН

В Германии призвали Берлин и ЕС защитить бизнес от санкций США

ФАН10:56

Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.
Газета.Ru5 августа в 13:27
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«Локомотив» и «Зенит» назвали стартовые составы на Суперкубок России

Форвард Федор Смолов остался на скамейке запасных московского "Локомотива" в матче за Суперкубок России по футболу против петербургского "Зенита", в нападении сыграет Эдер, сообщается на сайте Российской премьер-лиги (РПЛ).
РИА Новости10:59

Советник Путина оценил прогноз Гейтса о «катастрофе хуже коронавируса»

Советник президента России, специальный представитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев заявил, что в словах Билла Гейтса о глобальном экологическом кризисе нет ничего нового, все оценки на уровне отдельных стран и международных организаций говорят о том, что уже сейчас нужно приложить максимум усилий для снижения негативного влияния на климат.
РИА Новости08:47
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Доходы Кадырова за год увеличились на 140 млн рублей

У главы Чечни появился земельный участок площадью 28361 кв. м. Кроме того, в его собственности — земельный участок площадью 3668 кв. м и жилой дом площадью 2344,6 кв. м. Доход его супруги в 2019-м составил 2 456 321,31 рубля, годом ранее — 60 тыс. рублей.
RT на русском11:14
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В Госдуме предложили отменить налог на ряд автомобилей

В России необходимо отменить транспортный налог на российские автомобили, сообщается в письме министру финансов Антону Силуанову от первого заместителя председателя комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василия Власова.
Вести.Ru02:55
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Власти Черногории разрешили россиянам въезд с 7 августа

Как сообщает ToDay News Ufa, недавно на официальном сайте балканской республики опубликовали список тех государств, гражданам которых с седьмого августа будет разрешено посещение Черногории без каких-либо дополнительных условий.
ToDay News Ufa11:40
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Сенаторы США угрожают немецкому порту из-за «Северного потока — 2»

Трое американских сенаторов во главе с Тедом Крузом потребовали от порта немецкого города Засниц прекратить работы по поддержке строительства "Северного потока — 2". Об этом пишет газета Handelsblatt, ссылаясь на письмо сенаторов.
Газета.Ruвчера в 09:51
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Минпромторг позволит использовать старые детали при ремонте авто

Минпромторг России рассматривает запрет повторного использования ряда автокомпонентов только при внесении изменений в конструкцию транспортных средств, а возможность применять старые детали при ремонте машин будет сохранена, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
РИА Новости08:48
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