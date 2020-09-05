Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Инфорос
Инфорос

Бизнес Германии оценил потери от возможного отказа от Nord Stream 2

Председатель Восточного комитета германской экономики (OAOEV) Оливер Хермес считает, что прекращение реализации проекта "Северный поток - 2" в качестве реакции на инцидент с Алексеем Навальным будет стоить европейским компаниям миллиарды евро.В источнике
С чего всё началось
Отдельные европейские компании могут потерять миллиарды евро в случае приостановки строительства газопровода в рамках проекта «Северный поток- 2». Об этом сообщил
 глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес, передает Tagesschau.
РБК03:02
Подробнее о событии
ФАН

В Совфеде рассказали, чем обернется для ФРГ отказ от «Северного потока — 2»

ФАН07:03
Известия

Немецкие бизнесмены оценили ущерб от отказа от «Северного потока – 2»

Известия01:33
RT на русском

В Госдуме оценили последствия для Европы при отказе от «Северного потока — 2»

RT на русском03:55
ТАСС

Бизнес ФРГ оценил потери от возможного отказа от «Северного потока - 2» в миллиарды евро

ТАСС02:38
Lenta.ru

В Германии оценили последствия отказа от «Северного потока-2»

Lenta.ru01:41
Аргументы и Факты

Депутат Госдумы оценил последствия для Европы при отказе от СП-2

Аргументы и Факты05:42
РИА Новости

В Германии оценили последствия в случае отказа от «Северного потока — 2»

РИА Новости00:20

Опубликована запись разговора Берлина и Варшавы по делу Навального

3 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным сообщил о перехвате разговора Варшавы и Берлина о том, что заявления канцлера ФРГ Ангелы Меркель об отравлении блогера Алексея Навального являются фальсификацией.
Известия02:10
8,3K

Астрономам впервые удалось увидеть зарождение планеты у тройной звезды

Специалисты, работающие с радиотелескопами ALMA, заметили сдвиг одного из колец в тройной звездной системе GW Ориона и впервые смогли засвидетельствовать зарождение планеты у тройной звезды.
Народные новостивчера в 10:47
4

Задержан мужчина, напавший в Заинске на бывшую жену с ножом

Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Заинска, напавшего в пятницу с ножом в магазине на бывшую жену и нанесшего ей несколько ранений, сообщил журналистам старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.
РИА Новости06:57
73

Украинская община Крыма доказала Зеленскому, что ее не угнетают

Украинская община Крыма отправила в офис президента Украины культурно-просветительский журнал на украинском языке "Крим сьогодні" ("Крым сегодня"), чтобы пресечь любые спекуляции насчет сохранения и развития украинского языка в республике, сообщила глава общины Анастасия Гридчина.
РИА Новостивчера в 12:30
15

Минэнерго ожидает восстановления докризисного уровня добычи нефти

Как ранее сообщил глава Минэнерго России Александр Новак, в ведомстве ожидают, что «по результатам года будут более низкие показатели по объёмам добычи нефти, газа, выработки электроэнергии, производства угля».
RT на русском03:24
1

Bloomberg узнало о решении Меркель сохранить «Северный поток — 2»

Одна из причин, почему Берлин «решительно настроен сохранить проект», — это открытая враждебность США к «Северному потоку — 2». Кроме того, в случае отказа от поддержки строительства газопровода немецким властям придется выплатить компенсации компаниям, которые участвуют в проекте.
BFM.ru11:48
116